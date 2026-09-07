Cuộc sống của mỹ nhân Việt từng lọt Top 11 Miss World sau khi làm dâu hào môn

Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa trở thành đại diện Việt Nam có thành tích cao nhất trong lịch sử Hoa hậu Thế giới khi vào Top 6 Miss World 2026. Thành tích này giúp cô vượt qua Trần Ngọc Lan Khuê - đại diện Việt Nam lọt Top 11 và giành giải bình chọn của khán giả tại Miss World 2015. Từ sau dấu mốc này, Lan Khuê nhanh chóng thăng hoa trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.

Sự nghiệp khởi sắc

Gia nhập làng mẫu từ năm 2012, Lan Khuê nhanh chóng nổi tiếng nhờ sắc vóc nổi bật. Năm 2013, người đẹp giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam, mở ra chuỗi ngày phủ sóng trên hàng loạt sàn diễn lớn nhỏ trong nước.

Không dừng lại ở đó, năm 2014, cô tiếp tục bỏ túi danh hiệu Hoa khôi Áo dài Việt Nam và đại diện Việt Nam chinh chiến Miss World 2015. Nhờ sắc vóc nổi bật cùng kỹ năng giao tiếp tốt, Lan Khuê nhanh chóng ghi điểm.

Tại đêm chung kết, cô dừng chân tại Top 11 nhờ chiến thắng giải bình chọn People’s Choice Award. Suốt 11 năm qua, đây được xem là thành tích cao nhất của Việt Nam tại Miss World.

Lan Khuê ghi dấu ấn tại Miss World 2015.

Từ cột mốc này, mỹ nhân sinh năm 1992 trở thành gương mặt được các nhà thiết kế “chọn mặt gửi vàng”, đều đặn đảm nhận những vị trí đinh như first face hay vedette trong các show thời trang đình đám.

Năm 2016, Lan Khuê trở thành HLV tại The Face Vietnam, ngồi cùng Hồ Ngọc Hà và Hoa hậu Phạm Hương. Chương trình phủ sóng mạnh mẽ cũng giúp cô ngày càng nổi tiếng.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực người mẫu, Lan Khuê còn gây chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai Tư Thì trong phim Mẹ chồng (2017). Diễn xuất tự nhiên cùng nhan sắc của mỹ nhân 9X khi đóng cùng Thanh Hằng nhận được nhiều lời khen. Nhờ đó, Lan Khuê được đánh giá là mỹ nhân đa tài của showbiz Việt.

Cuộc sống viên mãn sau khi kết hôn

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lan Khuê gây bất ngờ cho người hâm mộ khi lên xe hoa cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào năm 2018. Sau đám cưới, nữ siêu mẫu trở thành nàng dâu của một trong những gia tộc nổi tiếng giàu có bậc nhất Việt Nam.

Cuối năm 2019, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, bé Connor. Kể từ đó, người đẹp dần chuyển sang hình ảnh của một phú bà kín tiếng, ưu tiên cho gia đình nhưng vẫn giữ được sức hút riêng trong showbiz.

Sau khi lập gia đình, Lan Khuê dần hạn chế các hoạt động trong giới giải trí, tập trung cho việc chăm sóc tổ ấm. Thỉnh thoảng cô mới xuất hiện ở một vài show diễn thời trang. Siêu mẫu từng chia sẻ rằng cô muốn dành thời gian cho gia đình và tham gia các hoạt động thời trang, giải trí có chọn lọc.

Tổ ấm viên mãn của Lan Khuê.

Sau hơn 8 năm làm dâu hào môn, Lan Khuê khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có cuộc sống thoải mái về vật chất, viên mãn về tinh thần bên chồng con.

Vợ chồng Lan Khuê sinh sống trong căn biệt thự dát vàng bề thế ngay tại TP.HCM. Không gian sống của cặp đôi gây choáng bởi độ nguy nga, sở hữu khoảng sân rộng, có đài phun nước lớn.

Vài năm gần đây, cô dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật khi con trai cứng cáp hơn. Ở tuổi 34, người đẹp vẫn khiến nhiều người xuýt xoa khi vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, nuột nà nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn uống khoa học.

Lan Khuê có cuộc sống viên mãn sau 8 năm kết hôn.

Trên mạng xã hội, Lan Khuê thường xuyên hé lộ cuộc sống chuẩn phú bà khiến nhiều người trầm trồ. Nữ siêu mẫu sở hữu loạt đồ hiệu đắt đỏ đến từ các nhà mốt đình đám thế giới, đồng thời tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh trong và ngoài nước cùng ông xã doanh nhân.