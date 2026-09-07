Từng là Á hậu nhưng rời showbiz sau khi lấy chồng, giờ là phú bà việc gì cũng giỏi, không hề "lép vế" chồng đại gia

Ngô Thùy Linh từng được biết đến với danh hiệu Á hậu Doanh nhân Thế giới người Việt, nhưng thay vì tận dụng danh hiệu để bước sâu vào showbiz, cô chọn tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình. Sau nhiều năm, hình ảnh của người đẹp lại được chú ý theo một cách khác: một nữ doanh nhân có cuộc sống đủ đầy, mê nhà đẹp, thích nấu ăn và đặc biệt thường xuyên chia sẻ những góc rất đời thường trong cuộc hôn nhân của mình.

Không chọn hào quang, chọn cuộc sống mình muốn

Sau khi đăng quang, Ngô Thùy Linh không theo đuổi con đường nghệ thuật mà tiếp tục công việc trong lĩnh vực làm đẹp. Cô từng chia sẻ bản thân đã có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh spa và muốn tập trung vào lĩnh vực mình thực sự am hiểu.

Ngoài công việc, Linh dành khá nhiều thời gian cho tổ ấm. Cô thích trang trí nhà cửa, cắm hoa, chăm chút căn bếp và tự tay chuẩn bị những bữa ăn cho chồng con. Hai vợ chồng cũng có chung sở thích dành thời gian ở nhà, thường xuyên thay đổi cách bài trí để không gian sống luôn có cảm giác mới mẻ.

Điều khiến nhiều người chú ý là trong những video đời thường, ông xã và các con thường xuất hiện bên cạnh cô. Có lần, dù không thích mùi thịt dê, Linh vẫn học cách nấu món lẩu dê vì chồng đặc biệt yêu thích. Những câu chuyện nhỏ như vậy khiến hình ảnh “phú bà” của cô bớt xa cách, bởi phía sau những căn nhà đẹp hay cuộc sống đủ đầy vẫn là một người phụ nữ thích tự tay chăm sóc gia đình.

Chuyện vợ chồng của Linh cũng không thiếu những màn tương tác hài hước. Cô từng kể về việc chồng xử lý những tin nhắn làm quen từ phụ nữ khác bằng cách rất dứt khoát. Khi có người lạ nhắn tin, anh đáp: “Anh Thắng không dùng Facebook. Nick này chị Linh dùng em nhé. Chị giúp gì được cho em?”. Với Linh, đó là một trong những biểu hiện khiến cô cảm thấy ông xã “chất lượng”.

Hạnh phúc không phải do “duyên số” là đủ

Điều đáng chú ý hơn những hình ảnh giàu sang lại nằm ở quan điểm của Ngô Thùy Linh về hôn nhân. Cô không tin một cuộc hôn nhân lâu dài chỉ đơn giản là gặp đúng người rồi phó mặc cho duyên số.

“Có nhiều bạn nói 2 vợ chồng muốn hạnh phúc bền lâu là do duyên số nhưng mình nghĩ hoàn toàn không phải như vậy đâu”, Linh từng chia sẻ.

Theo cô, để tình yêu có thể đi đường dài, trước hết phải có sự chân thành. “Khi mình đã chân thành rồi thì tất cả mọi thứ đều dễ xí xóa”. Bên cạnh đó là chọn một người tử tế và quan trọng nhất vẫn là tình yêu: “Trong tất cả mọi thứ phù hợp với nhau nhưng chỉ cần thiếu tình yêu thôi sẽ không bao giờ bền vững được”.

Cách nhìn này đáng chú ý bởi nó cho thấy Linh không xem việc có một người chồng tốt là “may mắn” hoàn toàn. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc, theo cô, vẫn là thứ hai người phải cùng nhau tạo dựng.

Linh cũng từng có một quan điểm khá thú vị về cách tận hưởng hiện tại. Sau những biến cố gia đình và quãng thời gian dịch bệnh, cô nhận ra: “Tại sao chúng ta luôn phải cố gắng cho tương lai mà phiền lòng với bản thân ở hiện tại? Cuộc đời rất ngắn nên hãy trân trọng chính mình mỗi ngày”.

Cô vợ khéo hết phần thiên hạ





Có lẽ đây mới là điều đáng nói trong câu chuyện của Ngô Thùy Linh. Cô không biến danh hiệu thành chiếc vé để bước vào một cuộc sống hào nhoáng, cũng không lựa chọn hình ảnh người phụ nữ chỉ quanh quẩn với gia đình. Cô vừa làm kinh doanh, vừa chăm chút tổ ấm, vừa tận hưởng những sở thích riêng và giữ cho mình một thế giới đủ rộng bên ngoài vai trò làm vợ, làm mẹ.

Sau cùng, “phú bà” có lẽ không nằm ở việc một người phụ nữ sở hữu bao nhiêu tiền hay sống trong căn nhà sang đến mức nào. Điều đáng giá hơn là cô có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, có công việc để theo đuổi, có gia đình để trở về và đủ tỉnh táo để hiểu điều gì thực sự khiến mình hạnh phúc.

Và nếu có một “bí quyết” nào trong câu chuyện hôn nhân của Ngô Thùy Linh, có lẽ đó không phải nghệ thuật nịnh chồng, mà là biết yêu người bên cạnh nhưng đồng thời cũng không đánh mất cuộc sống của chính mình.