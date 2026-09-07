Vợ kém 30 tuổi của đạo diễn nổi tiếng muốn sinh thêm con

Trương Kỷ Trung là nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc với nhiều tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, bao gồm Tiếu ngạo giang hồ (2001), Anh hùng xạ điêu, Thiên Long Bát Bộ (2003), Thần điêu đại hiệp (2006), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009) và Hiệp khách hành (2014).

Ngoài vai trò hậu trường, ông từng xuất hiện trong một số tác phẩm do mình sản xuất, đảm nhận các nhân vật như Vương Nguyên Bá trong Tiếu ngạo giang hồ và Vương Trùng Dương trong Anh hùng xạ điêu.

Vợ ông là Đỗ Tinh Lâm, nữ trợ lý kém ông hơn 30 tuổi. Hai người kết hôn cách đây 9 năm. Họ có ba con chung gồm một con trai 9 tuổi, hai con gái lần lượt 6 tuổi và 2 tuổi. Trước khi kết hôn với đạo diễn, Đỗ Tinh Lâm có một con trai với bạn trai người nước ngoài. Trương Kỷ Trung cũng có con riêng từ cuộc hôn nhân trước.

Mong muốn có thêm con chung

Theo Sina, trong buổi livestream ngày 6/9, cặp đôi cho biết hai vợ chồng đang chú trọng việc bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc và phục hồi thể trạng để chuẩn bị cho thai kỳ. Đỗ Tinh Lâm nhận xét các con càng lớn càng đáng yêu, thông minh và cho rằng gia đình đang có môi trường tích cực để đón thêm thành viên.

Trương Kỷ Trung cũng bày tỏ mong muốn có thêm con. Đạo diễn nói ông yêu trẻ nhỏ, thích cảm giác gia đình luôn có con cái quây quần và hy vọng em bé tiếp theo là con trai.

Trương Kỷ Trung cho biết sức khỏe hiện tại khá ổn định, vẫn có thể làm việc với cường độ cao. Ông dành lời cảm ơn cho Đỗ Tinh Lâm vì luôn chăm sóc, quan tâm và tạo cho ông cảm giác gia đình là nơi bình yên để trở về.

Nhân sinh nhật lần thứ 44 của vợ hồi tháng 5, Trương Kỷ Trung từng viết thư bày tỏ tình cảm. Ông nhắc lại khoảng thời gian hai người quen nhau và cho rằng dù chênh lệch 31 tuổi, họ vẫn trở thành chỗ dựa của nhau. Đạo diễn nói cuộc sống gia đình giúp ông thêm yêu đời, có động lực và niềm tin vào tương lai.

Vợ chồng Trương Kỷ Trung thường đưa các con đi du lịch trong những kỳ nghỉ để trẻ có thêm trải nghiệm. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, gia đình đến Việt Nam để ghé thăm TP.HCM và Phú Quốc. Sau chuyến đi, đạo diễn chia sẻ những cảm nhận về nhịp sống đô thị và tình cảm gia đình.

Dù sở hữu sự nghiệp lâu năm, Trương Kỷ Trung từng phủ nhận thông tin cho rằng ông giàu đến mức có thể mua máy bay riêng. Đạo diễn nói bản thân không thiếu thốn về kinh tế nhưng vẫn phải làm việc để duy trì cuộc sống, chăm lo cho bốn con nhỏ và tích lũy tài sản. Ở tuổi ngoài 70, ông hiện cùng vợ livestream bán hàng và sản xuất các video ngắn trên mạng xã hội.

Một người cha đông con khác nổi tiếng toàn cầu

Trong làng giải trí toàn cầu, một trường hợp “ông bố đông con” khác mà mọi người thường được nhắc đến là nam diễn viên, MC người Mỹ Nick Cannon. Anh hiện có 12 người con. Gia đình đông thành viên khiến đời sống riêng của Cannon nhiều lần trở thành chủ đề được truyền thông Mỹ quan tâm.

Trong số các con của anh, đáng chú ý nhất là cặp song sinh Monroe và Moroccan, chào đời năm 2011 trong cuộc hôn nhân giữa Cannon và nữ ca sĩ Mariah Carey. Hai người kết hôn năm 2008 nhưng sau đó ly hôn. Monroe và Moroccan hiện đã bước vào tuổi thiếu niên, cũng thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường cùng cha mẹ.

Sau khi chia tay Mariah Carey, Cannon lần lượt có thêm nhiều con với những người bạn đời khác. Việc gia đình ngày càng đông khiến nam nghệ sĩ thường xuyên phải sắp xếp thời gian để duy trì mối quan hệ với các con.

Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ cũng thường đăng ảnh hoặc chia sẻ những dịp đặc biệt bên các con. Chia sẻ với tờ PEOPLE, Nick Cannon khẳng định mình chưa bao giờ cảm thấy quá tải với vai trò làm cha: "Tôi chưa bao giờ bị choáng ngợp, nếu như vậy thì có nghĩa là bạn không thể kiểm soát được mọi thứ. Nhưng tôi chắc chắn là một người tràn đầy năng lượng khi chơi đùa cùng các con. Chúng là động lực để tôi phấn đấu mỗi ngày. Từ khi mở mắt vào buổi sáng đến lúc nhắm mắt vào ban đêm, mọi thứ đều xoay quanh bọn trẻ. Khi bạn có 12 đứa con, rõ ràng chúng là nhịp đập của mọi điều tôi làm”.

(Tổng hợp)