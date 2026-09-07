Thực hư '16 năm không cầm quân' của HLV U20 Việt Nam

Đội tuyển U20 Việt Nam khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 với 3 trận toàn thua, đứng cuối bảng C. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi không chỉ lỡ cơ hội dự vòng chung kết mà còn phải xuống chơi tại Development Phase (Giai đoạn Phát triển) ở kỳ vòng loại tiếp theo. Kết quả này khiến HLV Yutaka Ikeuchi trở thành tâm điểm chú ý.

Trước khi sang Việt Nam, ông Ikeuchi được cho là trải qua khoảng 16 năm không trực tiếp dẫn dắt một đội bóng tại các giải đấu chính thức. Đối chiếu với hồ sơ của nhà cầm quân 65 tuổi trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA), ông Yutaka Ikeuchi từng lần lượt phụ trách các đội U15, U16 và U17 Nhật Bản trong 3 năm liên tiếp từ 2007 đến 2009.

Sau giai đoạn này, nhà cầm quân người Nhật chuyển trọng tâm sang công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ. Ông Ikeuchi giữ chức Phó giám đốc phát triển trẻ từ năm 2014 đến 2017, trước khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc phát triển trẻ trong giai đoạn 2018-2021.

HLV trưởng đội U20 Việt Nam, ông Yukata Ikeuchi. (Ảnh: VFF)

Dù không còn trực tiếp dẫn dắt các đội tuyển trẻ Nhật Bản, ông Ikeuchi vẫn tham gia công tác huấn luyện. Giai đoạn 2021-2022, ông giữ vai trò trưởng bộ phận huấn luyện, đồng thời phụ trách đội U15 của Học viện JFA Fukushima EAST. Từ năm 2023 đến 2024, ông tiếp tục làm HLV đội U15 tại học viện này. Đầu năm 2025, ông sang Việt Nam đảm nhiệm vai trò giám sát kỹ thuật của U17 Việt Nam.

Như vậy, quãng thời gian từ năm 2009 không phải là giai đoạn ông Ikeuchi hoàn toàn rời xa công việc huấn luyện. Ông không dẫn dắt một đội tuyển trẻ quốc gia Nhật Bản trong thời gian dài, nhưng vẫn trực tiếp làm công tác đào tạo và huấn luyện cầu thủ trẻ ở cấp học viện.

Trong giai đoạn 2025-2026, HLV Yutaka Ikeuchi lần lượt làm việc với các đội tuyển trẻ Việt Nam từ U18, U19 đến U20. Các đội bóng do ông dẫn dắt có những thời điểm thể hiện tích cực, nhưng chưa đạt được kết quả đáng kể ở những giải đấu quan trọng.

Tại Seoul EOU Cup 2025 ở Hàn Quốc, U18 Việt Nam khởi đầu bằng thất bại 1-5 trước K League Youth, sau đó thua Kanto University 0-1. Chiến thắng 4-0 trước Zhejiang U18 ở lượt cuối giúp đội khép lại giải với thành tích một thắng và hai thua.

Đến giải U19 Đông Nam Á 2026, đội bóng của HLV Ikeuchi tạo ra khởi đầu ấn tượng hơn. U19 Việt Nam lần lượt đánh bại Timor Leste 3-0 và Myanmar 5-0. Tuy nhiên, trận thua chủ nhà Indonesia 1-2 ở lượt cuối khiến đội tuyển Việt Nam không thể giành quyền đi tiếp.

Thử thách lớn nhất đến tại vòng loại U20 châu Á 2027 trên chính sân nhà. U20 Việt Nam thua U20 Triều Tiên 0-3 trong trận ra quân, tiếp tục thất bại 1-2 trước U20 Palestine trước khi nhận trận thua 1-3 trước U20 Iran ở lượt cuối. Sau ba trận, đội không giành được điểm nào, ghi 2 bàn và để thủng lưới 8 lần.

Đáng chú ý, với kết quả này, U20 Việt Nam phải xuống chơi tại Development Phase năm 2029, chắc chắn không được tham dự vòng chung kết châu Á cùng năm. Đội hình lứa tiếp theo của U20 Việt Nam cần kết thúc giai đoạn này ở một trong hai vị trí dẫn đầu để trở lại Qualification Phase (Giai đoạn Vòng loại), qua đó mới có cơ hội cạnh tranh suất dự vòng chung kết U20 châu Á 2031.

Sau thất bại trước Iran ở lượt trận cuối tối 6/9, HLV Yutaka Ikeuchi nhìn nhận U20 Việt Nam đã không duy trì được thế trận khi đối phương gia tăng sức ép trong hiệp hai, dù đội là bên có bàn thắng trước. Ông gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau kết quả không như kỳ vọng, đồng thời chỉ ra rằng các học trò vẫn cần thêm cơ hội thi đấu và tích lũy kinh nghiệm ở những trận đấu có tính cạnh tranh cao.

“Chúng tôi đã tính toán các phương án để đạt được kết quả tốt nhất, nhưng tiếc là mục tiêu đó đã không hoàn thành. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ” , nhà cầm quân người Nhật Bản chia sẻ sau lượt trận cuối bảng C trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).