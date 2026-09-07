Chuyện gì đang xảy ra giữa Trần Nghiên Hy và con trai trên sóng truyền hình?

Sáng 7/9, tờ Sina cho hay, Trần Nghiên Hy và cậu con trai 9 tuổi Tiểu Tinh Tinh vừa xảy ra mâu thuẫn, xung đột trong chương trình Khuê Nữ Nhà Tôi. Trong 1 phân cảnh, Tiểu Tinh Tinh nằm ì trên sofa từ chối ăn cơm và khăng khăng phải có món vịt quay thì mới chịu ra ngồi bàn ăn. Đáng nói trước đó, 2 mẹ con đã có giao kèo với nhau rằng để ngày mai hoặc ngày mốt mới ăn món vịt quay.

Trước ống kính, Trần Nghiên Hy kiên nhẫn khuyên nhủ, chủ động mở hộp đồ ăn có nhiều món mà con trai yêu thích nhưng dù có nói thế nào cũng không thể thuyết phục nổi cậu bé ra bàn.

Cuối cùng, mỹ nhân họ Trần quyết không nhượng bộ con trai, đồng thời bày tỏ: “Quá nuông chiều con cái thì cuối cùng người gặp rắc rối chính là bản thân mình, đến lúc cần lập ra quy củ thì 1 bước cũng không được phép nhượng bộ”.

Khi Trương Thư Hào và Âu Dương Ni Ni cố tìm cách xoa dịu bầu không khí trong căn phòng, Trần Nghiên Hy đã tỏ rõ thái độ cứng rắn: “Đừng để ý tới nó (Tiểu Tinh Tinh), nó đói rồi tự khắc sẽ đi tìm đồ ăn thôi”.

Trần Nghiên Hy ban đầu cũng cố thuyết phục con trai 9 tuổi ra ăn cơm. Ảnh: Yahoo News

Nói 1 hồi con trai vẫn không chịu nghe lời, Trần Nghiên Hy đã quyết không nhượng bộ. Ảnh: Sohu

Trong 1 phân cảnh khác, Trần Nghiên Hy chuẩn bị bữa sáng và đánh thức Tiểu Tinh Tinh dậy đi học võ. Cậu bé liền bày ra vẻ mặt cáu gắt lúc thức dậy, đồng thời oà khóc và la lên rằng: “Con bị đau chân, không đi nổi”. Trần Nghiên Hy lúc đó không hề có thái độ ép buộc hay quát nạt con trai mà kiên nhẫn hỏi han và cố gắng tự mình xác minh mọi chuyện. Cuối cùng, nữ diễn viên biết được chuyện ngày hôm trước, Tiểu Tinh Tinh vừa mới có buổi học võ, và bắp chân cậu bé đến giờ vẫn còn đau ê ẩm. Không chút do dự, cô quyết định đổi lịch học võ của con trai sang ngày khác.

Tiểu Tinh Tinh là con trai của cặp đôi nổi tiếng 1 thời Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu. 2 ngôi sao quen nhau khi đóng Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong tác phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Thần Điêu Đại Hiệp 2014. Trần Hiểu từng cho biết anh yêu thầm Trần Nghiên Hy, theo đuổi cô sau khi phim kết thúc. Năm 2015, nam diễn viên thuê đúc tượng Tiểu Long Nữ để làm quà cầu hôn Trần Nghiên Hy. Cặp sao kết hôn tại Bắc Kinh hồi tháng 7/2016, đón con trai đầu lòng Tiểu Tinh Tinh nửa năm sau đó.

Tưởng chừng sẽ bên nhau mãi mãi, ấy vậy mà cuối cùng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy lại chia tay nhau theo cách “cơm không lành canh không ngọt”. Theo “đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ tiết lộ, sau khi đưa ra yêu cầu ly hôn, Trần Hiểu đã dọn hết đồ đạc, rời nhà đi và còn chặn tất cả các phương thức liên lạc của Trần Nghiên Hy. Nam diễn viên sống ly thân với vợ suốt 1 năm trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn, thậm chí chấp nhận không gặp mặt con lấy 1 lần trong suốt thời gian đó. Hiện tại, cậu bé Tiểu Tinh Tinh cũng do Trần Nghiên Hy nuôi dưỡng.

Cuộc hôn nhân của Trần Hiểu với Trần Nghiên Hy không có được cái kết đẹp. Ảnh: 163

Sau khi ly hôn Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy hạn chế hoạt động nghệ thuật, lui về làm kinh doanh và tập trung chăm sóc con trai. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, đọc sách, cùng con tham gia các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên - 1 lựa chọn sống chậm, đúng với tinh thần chữa lành hậu đổ vỡ.

Tiểu Tinh Tinh hiện đã được hơn 9 tuổi, và trong những năm gần đây, cậu bé luôn là tâm điểm trong các dịp đặc biệt của mẹ. Có thể thấy, dù không còn là 1 gia đình trọn vẹn như trước, nhưng tình yêu thương và sự hiện diện đủ đầy của người mẹ vẫn là chốn an toàn vững chắc cho cậu bé.

Bé Tiểu Tinh Tinh vẫn nhận được tình yêu thương đầy đủ dù bố mẹ đã ly hôn. Ảnh: Sohu

Lúc trước, ngũ quan Tiểu Tinh Tinh thường được nhận xét là giống hệt bố mình. Nhưng tới nay khi các đường nét cậu bé đã dần lộ ra rõ ràng hơn, nhiều khán giả lại kết luận rằng nửa phần dưới khuôn mặt của nhóc tỳ này bỗng trở nên ngày càng giống với Trần Nghiên Hy hơn. Khi Tiểu Tinh Tinh cười tươi, dễ dàng nhận ra độ cong của khóe miệng, đôi gò má đầy đặn và má lúm đồng tiền cực duyên của cậu bé trông rất giống với mẹ mình. Trong khi đó, sống mũi cao thẳng tắp, hàng lông mày cuốn hút cùng đôi mắt của Tiểu Tinh Tinh lại được thừa hưởng trọn vẹn từ Trần Hiểu.

Khi đeo kính râm, cậu bé là “phiên bản mini” điển trai của Trần Hiểu, nhưng khi tháo kính ra mỉm cười rạng rỡ, nhóc tỳ 9 tuổi lại lập tức trở thành Trần Nghiên Hy thu nhỏ. Như vậy, gương mặt Tiểu Tinh Tinh đã hội tụ trọn vẹn những ưu điểm ngoại hình nổi bật của cả bố lẫn mẹ.