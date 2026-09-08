Những kiểu tiết kiệm có thể khiến bạn nghèo đi lúc nào không hay

Luôn chọn món rẻ nhất vì nghĩ như vậy mới tiết kiệm

Một món đồ giá 200.000 đồng chắc chắn dễ khiến người mua thấy nhẹ ví hơn món 500.000 đồng. Nhưng nếu món rẻ nhanh hỏng và phải mua lại vài lần, số tiền bỏ ra cuối cùng chưa chắc thấp hơn.

Điều này dễ thấy ở những món dùng thường xuyên như giày dép, quần áo, đồ gia dụng hay các thiết bị trong nhà. Không phải cứ sản phẩm đắt hơn là tốt hơn, nhưng chỉ nhìn vào giá bán ban đầu cũng chưa đủ để biết món nào thực sự tiết kiệm.

Cách làm hợp lý: Với những món dự định sử dụng lâu dài, hãy nhìn cả độ bền, thời gian sử dụng và chi phí thay thế. Một sản phẩm có giá cao hơn nhưng dùng ổn định trong nhiều năm đôi khi lại có chi phí tính trên mỗi lần sử dụng thấp hơn.

Tiết kiệm tiền nhưng đổi lại bằng quá nhiều thời gian

Ở một căn nhà xa nơi làm việc để tiết kiệm 2 triệu đồng tiền thuê mỗi tháng, tự làm tất cả việc nhà để không phải thuê người, đi xa hơn để mua một món đồ rẻ hơn... đều có thể giúp tài khoản bớt chi.

Nhưng tiền không phải thứ duy nhất có giá trị. Nếu mỗi ngày bạn mất thêm một tiếng di chuyển để đổi lấy khoản tiền thuê nhà thấp hơn, sau một năm đó là hàng trăm giờ đã dành cho việc đi lại. Tương tự, một khoản dịch vụ vài trăm nghìn có thể đáng tiền nếu nó giúp bạn có thêm nhiều giờ nghỉ ngơi hoặc dành cho công việc khác.

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Cách làm hợp lý: Khi cân nhắc một khoản tiết kiệm, thử tính cả thời gian mình phải bỏ ra để có được khoản tiết kiệm đó. Không phải lúc nào cũng cần chọn phương án đắt hơn, nhưng nếu số tiền tiết kiệm được rất nhỏ so với thời gian và công sức phải bỏ ra, việc trả thêm có thể là lựa chọn hợp lý.

Chăm chăm cắt những khoản nhỏ nhưng bỏ qua khoản lớn

Một ly cà phê, vài lần gọi đồ ăn, một món đồ vài chục nghìn... thường là những khoản dễ bị để ý nhất khi muốn tiết kiệm. Nhưng nếu chỉ tập trung vào chúng, bạn có thể bỏ qua những khoản chi lớn hơn nhiều.

Chẳng hạn, tiết kiệm 30.000-50.000 đồng mỗi ngày là một thay đổi tốt, nhưng một căn nhà có chi phí cao hơn khả năng, một khoản trả góp kéo dài hoặc những dịch vụ đăng ký nhưng gần như không sử dụng mới có thể tạo ra khác biệt lớn trong ngân sách.

Nói cách khác, không phải khoản chi nào dễ cắt nhất cũng là khoản nên ưu tiên cắt trước.

Cách làm hợp lý: Trước khi cố bỏ một khoản chi nhỏ, hãy nhìn lại những khoản cố định hàng tháng như tiền nhà, đi lại, các gói dịch vụ, khoản vay hoặc những chi phí định kỳ. Chỉ cần tối ưu được một khoản lớn cũng có thể tạo ra tác động tương đương với việc cắt rất nhiều khoản nhỏ.

Trì hoãn những khoản cần thiết để “đỡ tốn tiền”

Không sửa chiếc xe đã có dấu hiệu hỏng vì muốn tiết kiệm, tiếp tục dùng một món đồ đã xuống cấp, trì hoãn việc bảo dưỡng hay bỏ qua những nhu cầu cần thiết vì nghĩ “để sau tính”... đều có thể khiến một khoản chi nhỏ trở thành khoản chi lớn hơn.

Tâm lý này khá dễ hiểu: khi chưa cần bỏ tiền ngay, chúng ta có cảm giác mình vừa tiết kiệm được một khoản. Nhưng một số chi phí càng trì hoãn càng có khả năng tăng lên, đặc biệt với những thứ liên quan đến việc bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế.

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Cách làm hợp lý: Với những khoản chi có tính chất bảo trì hoặc ngăn ngừa hỏng hóc, đừng chỉ nhìn vào số tiền phải trả hôm nay. Hãy cân nhắc cả chi phí nếu tiếp tục trì hoãn. Nếu việc xử lý sớm giúp tránh một khoản sửa chữa lớn hơn, đây có thể là khoản tiền đáng chi.

Tiết kiệm không phải là cắt được càng nhiều càng tốt

Một kế hoạch tiết kiệm hiệu quả không nhất thiết phải khiến cuộc sống trở nên càng kham khổ càng tốt. Mục tiêu cuối cùng vẫn là sử dụng tiền vào những thứ thực sự quan trọng và tránh những khoản chi không tạo ra nhiều giá trị.

Thay vì hỏi “Mình có thể cắt khoản nào?”, đôi khi nên hỏi “Khoản nào đang khiến mình tốn nhiều tiền nhất nhưng mang lại ít giá trị nhất?”

Khi nhìn theo cách này, tiết kiệm không còn là việc từ chối mọi khoản chi, mà là biết giữ tiền ở những nơi không đáng tiêu và sẵn sàng chi cho những thứ thực sự đáng giá.