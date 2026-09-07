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Nữ MC VTV được doanh nhân Bắc Ninh si mê: Sinh con xong vẫn giữ body quá bén

| | Lifestyle

Dù ở độ tuổi 37, nữ MC này vẫn thu hút sự chú ý khi diện những trang phục bikini có đường cut out táo bạo.

Mùa hè luôn là thời điểm các mỹ nhân Việt bước vào “đường đua” khoe sắc vóc nóng bỏng với những bộ trang phục gợi cảm. Mới đây MC Mai Ngọc thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng.

Sắc vóc của nữ MC Mai Ngọc ở tuổi 37 (Ảnh: FBNV)

Trong loạt ảnh, nữ MC diện bikini hai mảnh họa tiết chấm bi, thoải mái tạo dáng bên hồ bơi. Mai Ngọc giữ phong cách khá nhẹ nhàng khi để tóc tết lệch, trang điểm tự nhiên. Ở một số khung hình, cô kết hợp trang phục bikini với khăn trùm đầu và kính râm, tạo vẻ năng động, trẻ trung.

Mai Ngọc sở hữu chiều cao 1m72, 52kg (Ảnh: FBNV)

Không chỉ ghi điểm bởi thần thái, vóc dáng của Mai Ngọc cũng là điểm khiến loạt ảnh nhận được nhiều sự chú ý. Sau thời gian mang thai và sinh con, nữ MC đã trở lại với vóc dáng thon gọn, vòng eo săn chắc và đôi chân dài nổi bật.

Mai Ngọc khoe vóc dáng sau sinh trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây (Ảnh: FBNV)

Trước khi mang thai, nữ MC duy trì cân nặng khoảng 57-58kg. Trong thai kỳ, cô tăng lên 68kg và một tháng sau sinh giảm còn 59kg. Ở thời điểm hiện tại, Mai Ngọc duy trì cân nặng là 52kg.

Mai Ngọc từng chia sẻ khá cụ thể về cách cô lấy lại vóc dáng sau sinh. Nữ MC duy trì thói quen đi bộ khoảng 40 phút mỗi sáng và tập gym 40 phút vào buổi chiều. Ngay cả khi đi nghỉ dưỡng, cô vẫn dành thời gian tập luyện tại khách sạn.

Mai Ngọc thường xuyên chia sẻ quá trình tập luyện trên trang cá nhân (Ảnh:FBNV)

Về ăn uống, Mai Ngọc cho biết cô duy trì ba bữa mỗi ngày, chủ yếu ăn tại nhà và không ăn vặt. Cô cũng hạn chế cà phê, những buổi tụ tập hay ăn uống bên ngoài với bạn bè. Bên cạnh đó, nữ MC thường xuyên chơi golf, vừa là sở thích vừa là một hình thức vận động mà cô duy trì.

Golf là bộ môn yêu thích của MC Mai Ngọc (Ảnh: FBNV)

Mai Ngọc, sinh năm 1990 và là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Khi còn học THPT Hà Nội - Amsterdam, cô đã làm mẫu ảnh cho các ấn phẩm dành cho tuổi teen. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Mai Ngọc theo đuổi công việc truyền hình và trở thành gương mặt quen thuộc của VTV.

Cô được khán giả biết đến rộng rãi với vai trò MC bản tin thời tiết và biệt danh "cô gái thời tiết". Năm 2016, Mai Ngọc nhận giải MC xinh đẹp nhất VTV, sau đó dẫn chương trình Việt Nam hôm nay từ năm 2019.

Năm 2024, nữ MC bất ngờ thông báo đã ly hôn với chồng là doanh nhân gốc Hà Nội sau 17 năm bên nhau. Sau biến cố hôn nhân, nữ MC dành thời gian cho bản thân và khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

Vào cuối năm 2024, Mai Ngọc bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân Quốc Thắng, xuất thân từ một gia đình kinh doanh có tiếng tại Bắc Ninh. Tháng 4/2025, cô đón con trai đầu lòng. Từ khi mang thai, nữ MC tạm gác công việc tại VTV để tập trung chăm sóc gia đình.

Trên trang cá nhân của mình, Mai Ngọc thường xuyên chia sẻ về hình ảnh con trai, thói quen tập luyện thể thao của mình. Tuy nhiên cô luôn giữ kín hình ảnh của ông xã.

Đinh Anh

Sức khoẻ 24h

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