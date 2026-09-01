Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục cho xây 1 công trình "lớn nhất Đông Nam Á": Nằm ở cửa ngõ điểm nhấn của siêu đô thị lấn biển, công ty Mỹ thiết kế, nhiều điểm giống với cách Trung Quốc, Na Uy đã làm

Giữa hàng loạt đại tiện ích đang được triển khai tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Nhà hát Sóng Xanh - Blue Waves Theatre là một trong những công trình nổi bật nhất.

Đại đô thị lấn biển này được Vingroup khởi công từ tháng 4/2025, có quy mô 2.870 ha và dân số dự kiến gần 230.000 người. Riêng Blue Waves Theatre được quy hoạch trên diện tích tới 7 ha và do Gensler - hãng thiết kế từ Hoa Kỳ - đảm nhận phần tư vấn thiết kế. Theo thông tin cập nhật tháng 3/2026, khi hoàn thành, đây dự kiến trở thành tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á.

Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (Ảnh Chủ đầu tư)





Bên trong tổ hợp 7 ha có gì?

Điểm đáng chú ý đầu tiên là quy mô khán phòng. Blue Waves Theatre gồm 2 nhà hát với tổng cộng 5.000 ghế, trong đó khán phòng lớn có 3.500 chỗ, còn khán phòng thứ hai có 1.500 chỗ.

Không gian này được định hướng phục vụ nhiều loại hình biểu diễn, từ opera, nhạc kịch, hòa nhạc giao hưởng, thính phòng cho tới các chương trình giải trí và tạp kỹ quy mô lớn. Tuy nhiên, Blue Waves Theatre không được thiết kế như một nhà hát đơn thuần.

Theo thông tin chủ đầu tư công bố, toàn tổ hợp còn có 54 phòng hội nghị, 8 phòng tiệc lớn, khu triển lãm rộng 45.000 m2, hệ thống nhà hàng - dịch vụ ẩm thực. Đáng chú ý nhất là quảng trường nhà hát ngoài trời có sức chứa lên tới 60.000 người. Một cập nhật khác vào tháng 8/2026 cũng cho biết quảng trường có diện tích khoảng 4,5 ha.

Với cấu trúc này, Blue Waves Theatre thực chất mang dáng dấp của một tổ hợp văn hóa - hội nghị - triển lãm - giải trí. Ngoài các chương trình diễn ra trong hai khán phòng, không gian bên ngoài còn có thể phục vụ concert, lễ hội hay những sự kiện quy mô hàng chục nghìn người.

Ý tưởng tạo hình của công trình cũng gắn trực tiếp với địa điểm xây dựng. Ông Roman Wittmer, Giám đốc Thiết kế Gensler, cho biết cảm hứng của Blue Waves Theatre đến từ thiên nhiên Cần Giờ, trong đó có rừng ngập mặn, chuyển động của sóng cùng không gian biển trời rộng mở.

Nằm tại cửa ngõ, ở điểm kết của một trục cảnh quan lớn

Blue Waves Theatre nằm trong phân khu A của Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ. Theo quy hoạch chi tiết 1/500 được TP.HCM phê duyệt, phân khu này rộng hơn 950 ha, một mặt giáp biển Đông - cửa sông Đồng Tranh, một mặt giáp khu vực Cần Thạnh và được xác định là khu ở sinh thái gắn với dịch vụ du lịch tại cửa ngõ của toàn khu đô thị.

Đáng chú ý hơn, vị trí dành cho nhà hát không phải được chọn ngẫu nhiên.

Khu trung tâm của dự án được tổ chức theo dạng không gian mở, tập hợp các công trình có điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan. Trong đó, trung tâm hội nghị - nhà hát được xác định là công trình biểu tượng kết hợp với công viên đô thị biển Cần Giờ, đồng thời là điểm kết của trục chính nối từ cửa ngõ vào khu trung tâm.

Điều này đồng nghĩa người di chuyển từ khu vực cửa ngõ theo trục cảnh quan chính sẽ được dẫn về cụm công trình văn hóa - nhà hát như một điểm kết về thị giác.

Không gian xung quanh cũng tập trung hàng loạt tiện ích lớn. Các thông tin được công bố trước đó cho thấy Blue Waves Theatre nằm gần hai sân golf 18 hố, hướng về hệ mặt nước Paradise Lagoon và kết nối với các khu vui chơi, khách sạn, thương mại trong toàn đại đô thị.

Nhiều điểm giống cách Trung Quốc, Na Uy từng làm

Cách Blue Waves Theatre hòa công trình với thiên nhiên, mặt nước và không gian công cộng lại gợi liên tưởng đến xu hướng đã xuất hiện ở một số công trình nổi tiếng trên thế giới.

Tại Trung Quốc, Harbin Opera House của MAD Architects được xây giữa vùng đất ngập nước bên sông Songhua. Thay vì tạo một khối kiến trúc biệt lập, công trình được thiết kế với những đường cong mềm, giống như được gió và nước tạo hình rồi kéo dài vào cảnh quan xung quanh.

MAD cho biết cả người có vé lẫn khách tham quan thông thường đều có thể đi theo các lối dốc bên ngoài, bước lên công trình và ngắm toàn cảnh vùng đất ngập nước. Tư duy ở đây là xóa nhòa ranh giới giữa kiến trúc với địa hình tự nhiên.

Harbin Opera House (Ảnh ICON Magazine)

Một cách làm tương tự cũng xuất hiện tại Oslo Opera House ở Na Uy, do Snøhetta thiết kế.

Nhà hát rộng khoảng 38.500 m2, nằm bên Oslo Fjord. Phần mái dốc được mở hoàn toàn cho công chúng, cho phép người dân đi bộ từ mặt đất lên mái nhà hát mà không cần mua vé xem biểu diễn. Theo Snøhetta, công trình được nhìn nhận vừa như kiến trúc, vừa như cảnh quan, đồng thời góp phần đưa không gian ven nước trở lại phục vụ cộng đồng.

Blue Waves Theatre ở Cần Giờ có cách tiếp cận không hoàn toàn giống Harbin hay Oslo, nhưng cùng chung một điểm đáng chú ý: nhà hát không dừng lại ở phần khán phòng kín.

Oslo Opera House (Ảnh Arch Daily)

Ở Cần Giờ, ngoài hai khán phòng 5.000 chỗ, phần quảng trường có thể chứa tới 60.000 người, đi cùng triển lãm, hội nghị, ẩm thực và cảnh quan ven nước. Điều đó mở ra khả năng công trình vẫn có thể trở thành một điểm đến ngay cả vào những ngày không diễn ra opera hay hòa nhạc.

Và đây có lẽ mới là thước đo đáng chờ đợi nhất khi Blue Waves Theatre hoàn thành: không chỉ là một nhà hát lớn đến đâu, mà liệu nơi đây có thể trở thành một không gian công cộng, văn hóa và du lịch được sử dụng thường xuyên - điều mà những công trình bên bờ nước tại Harbin hay Oslo đã làm được trong nhiều năm qua.



