Vườn nhà 200m² của Hoa hậu Giáng My

Nhắc đến Giáng My, nhiều người thường nghĩ ngay đến hình ảnh một nàng hậu sang trọng, chỉn chu và cuộc sống có phần xa hoa. Ở tuổi 55, người đẹp vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Cô còn được gọi bằng những danh xưng đặc biệt như “hoa hậu độc nhất vô nhị” hay “hoa hậu chưa có người kế vị”, bởi kể từ khi đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992, đến nay Giáng My vẫn là người đẹp Việt duy nhất từng sở hữu danh hiệu này.

Cuộc sống phía sau ánh hào quang của nàng hậu cũng khiến nhiều người tò mò. Giáng My sở hữu căn biệt thự ở TP.HCM với 4 tầng rộng khoảng 1.000m², mang phong cách châu Âu với không gian bề thế và nội thất sang trọng. Thế nhưng giữa cơ ngơi có phần choáng ngợp ấy, một trong những góc được cô dành nhiều tâm sức lại chẳng phải phòng đồ hiệu hay khu vực trưng bày xa hoa, mà là những khoảng vườn xanh mát. Từ sân thượng cho tới các khoảng trống quanh nhà, Giáng My tận dụng để trồng đủ loại hoa, rau củ và cây ăn trái. Những luống rau xanh, giàn cây sai quả vì thế trở thành một nét rất đời thường giữa căn biệt thự sang trọng, đồng thời hé lộ thú vui làm vườn mà nàng hậu duy trì trong cuộc sống thường ngày.

Trên tầng cao nhất của căn biệt thự rộng 1.000m², Hoa hậu Giáng My dành riêng một khoảng diện tích để trồng cây hoa và cây ăn trái, biến nơi đây thành một mảng xanh nhỏ giữa không gian sống sang trọng. Vốn yêu thích việc tỉa cành, tưới cây, uống trà và thiền, người đẹp tự tạo cho mình một khu vườn mini để tận hưởng những phút giây thư thái, hít thở không khí trong lành. Nhờ vậy, góc vườn không chỉ mang đến màu xanh cho căn biệt thự mà còn trở thành một trong những điểm nhấn thú vị trong cơ ngơi của nàng Hậu.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Giáng My hào hứng khoe thành quả sau một năm tự tay giâm cành thanh long trong chậu nhựa. Những trái thanh long chín mọng trở thành “chiến lợi phẩm” đầy thú vị sau thời gian chăm sóc. Khoảng sân vườn ngoài trời cũng đủ rộng để người đẹp thỏa sức trồng nhiều loại cây, từ hoa cảnh đến cây ăn trái, tạo nên một khu vườn nhỏ vừa xanh mát vừa tràn đầy sức sống ngay trên tầng cao của biệt thự.

Có lợi thế về diện tích lại sở hữu niềm đam mê đặc biệt với việc làm vườn, Hoa hậu Giáng My tận dụng nhiều khoảng trống trong biệt thự để trồng đủ loại rau quả theo mùa. Từ rau lang, ớt, các loại rau thơm đến những giàn bầu, khổ qua, dưa leo..., khu vườn lúc nào cũng xanh tốt, vừa mang lại cảnh quan sinh động vừa cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho những bữa cơm gia đình. Không dừng ở các loại rau ngắn ngày, người đẹp còn trồng thêm nhiều cây ăn quả như chanh, quất, bưởi ở những khoảng đất phù hợp quanh biệt thự. Trước đó, trên sân thượng, Giáng My từng dành một khoảng riêng để trồng hoa hồng, biến nơi đây thành góc nhỏ thơ mộng với sắc hoa rực rỡ.

Giáng My thường xuyên check-in bên khu vườn, khi thì khoe những luống rau xanh tốt, lúc lại chia sẻ thành quả cây trái do chính tay mình chăm sóc. Qua những hình ảnh được nàng Hậu đăng tải, có thể thấy làm vườn là một trong những thú vui được cô dành nhiều thời gian. Từ tưới cây, tỉa cành đến thu hoạch rau quả, những công việc khá giản dị này giúp Giáng My tận dụng hiệu quả khoảng xanh trong biệt thự. Để tận hưởng trọn vẹn khoảng xanh trên cao, Giáng My còn khéo léo bố trí những bộ bàn ghế và các góc ngồi thư giãn trên sân thượng. Đây là nơi người đẹp nhâm nhi tách trà, đọc sách, thiền hoặc đơn giản là ngồi ngắm cây cối, tận hưởng không khí trong lành. Giữa căn biệt thự rộng lớn, khu vườn vì thế không chỉ là nơi trồng cây mà còn trở thành một “góc chữa lành” riêng, mang đậm dấu ấn và sở thích của nàng Hậu.