Ưng Hoàng Phúc sang Mỹ gặp con riêng của vợ

Cựu người mẫu Kim Cương vừa chia sẻ khoảnh khắc xúc động trong chuyến công tác tại Mỹ cùng ông xã Ưng Hoàng Phúc. Nhân dịp này, cả hai tranh thủ gặp gỡ, thăm con trai riêng của Kim Cương là Hưng Phát tên thân mật là Will.

Ưng Hoàng Phúc bên vợ và con riêng của vợ.

Kim Cương viết: "Ba mẹ có chuyến công tác ở Mỹ, tranh thủ hẹn gặp để thăm Will. Sáng đưa con ra xe Uber về nhà, mẹ thì khóc, con cũng buồn vì lại phải xa mẹ để bay về Việt Nam… Mới gặp nhau chưa được bao lâu đã phải chia tay. Thương con đứt ruột.

Thôi cố gắng học thật tốt, tự lập và mạnh mẽ con nhé. Ba mẹ luôn thương và nhớ con thật nhiều".

Qua chia sẻ của Kim Cương, có thể thấy chuyến gặp gỡ của hai vợ chồng với Hưng Phát diễn ra trong thời gian ngắn. Sau khi đưa con ra xe trở về nhà, Kim Cương không giấu được xúc động khi lại phải chia xa con trai để trở về Việt Nam.

Đáng chú ý, trong lời nhắn dành cho Hưng Phát, Kim Cương gọi cả mình và Ưng Hoàng Phúc là "ba mẹ", cho thấy sự gắn bó của nam ca sĩ với con riêng của vợ sau nhiều năm chung sống.

Ngoài chia sẻ cảm xúc, Kim Cương còn đăng tải nhiều hình ảnh chụp cùng con. Bức ảnh chụp riêng của Ưng Hoàng Phúc và Hưng Phát càng cho thấy sự thân thiết của hai cha con dù không cùng dòng máu.

Ưng Hoàng Phúc và con riêng của vợ.

Mối quan hệ giữa Ưng Hoàng Phúc và Hưng Phát từng nhiều lần nhận được sự chú ý của khán giả. Khi bắt đầu hẹn hò Kim Cương vào năm 2012, nam ca sĩ sau đó biết bạn gái từng có một cuộc hôn nhân và một con trai riêng. Theo những chia sẻ trước đây của Kim Cương, Ưng Hoàng Phúc không coi Hưng Phát là khoảng cách trong mối quan hệ mà chủ động yêu thương, chăm sóc cậu bé.

Nam ca sĩ đồng hành cùng Hưng Phát từ khi cậu bé còn nhỏ. Trong gia đình, Ưng Hoàng Phúc từng chia sẻ anh giữ quan điểm không phân biệt con chung hay con riêng. Khi các con xảy ra mâu thuẫn, anh cố gắng phân tích để các con hiểu vấn đề và giữ sự công bằng giữa các con.

Càng lớn, Hưng Phát càng trưởng thành và sở hữu chiều cao nổi bật. Giữa năm 2025, cậu sang Mỹ học tập và sinh sống cùng bố ruột. Việc con trai ở xa khiến Kim Cương nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ con trên mạng xã hội.

Dù không có quan hệ huyết thống, Ưng Hoàng Phúc vẫn duy trì sự gắn bó với Hưng Phát trong suốt nhiều năm. Những khoảnh khắc nam ca sĩ đồng hành cùng con riêng của vợ được nhiều khán giả nhận xét là hình ảnh đẹp về tình cảm gia đình.