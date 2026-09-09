Danh sách ứng viên Quả bóng vàng 2026: Messi được đề cử, Ronaldo bị gạch tên

Tối 8/9, tờ France Football công bố danh sách đề cử cầu thủ nam xuất sắc nhất của danh hiệu Ballon d’Or (Quả bóng Vàng) 2026. Lionel Messi một lần nữa được nhắc tên.

Việc Lionel Messi xuất hiện trong đề cử hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất (Quả bóng Vàng) không làm nhiều người bất ngờ. Anh ghi 8 bàn thắng, có 4 đường kiến tạo chỉ tính riêng ở World Cup 2026. Một mình tiền đạo sinh năm 1987 gồng gánh đội tuyển Argentina vốn không phải ứng viên vô địch hàng đầu vào đến chung kết, chỉ thua sát nút Tây Ban Nha 0-1 sau hiệp phụ.

Lionel Messi lọt vào đề cử 30 cầu thủ nam xuất sắc ở Ballon d’Or 2026.

Lionel Messi cũng là cầu thủ giữ kỉ lục của Ballon d’Or khi 8 lần nhận danh hiệu cá nhân cao quý này. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo có tổng cộng 5 quả bóng vàng (Ballon d’Or) trong sự nghiệp.

Một loạt những cái tên xuất sắc khác như Bruno Fernades - cầu thủ kiến tạo hàng đầu của giải Ngoại Hạng Anh, Erling Haaland, Mbappe, Harry Kane,...đều được gọi tên. Cầu thủ ít danh tiếng nhất trong bản danh sách này là Julian Quinones - ngôi sao của đội tuyển Mexico. Anh thi đấu chói sáng tại World Cup 2026.

Ballon d’Or (Quả bóng vàng) là giải thưởng bóng đá cá nhân thường niên danh giá nhất thế giới do tạp chí France Football sáng lập vào năm 1956 nhằm vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất trong năm.

Ban đầu, giải chỉ dành cho các cầu thủ châu Âu thi đấu tại châu Âu (còn gọi là Quả bóng vàng châu Âu). Năm 1995, giải mở rộng cho mọi quốc tịch nhưng phải đá ở châu Âu. Đến năm 2007, giải mang tầm thế giới, bất kỳ cầu thủ nào trên toàn cầu cũng đủ điều kiện.

Lễ trao giải Quả bóng vàng (Ballon d’Or) năm 2026 sẽ được tổ chức tại thủ đô London, Vương quốc Anh