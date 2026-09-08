Con trai Messi mới 11 tuổi đã vô địch, còn giành luôn danh hiệu MVP

Mateo Messi, con trai thứ hai của Lionel Messi, tiếp tục gây chú ý khi cùng Inter Miami Academy giành chức vô địch Naples Cup. Không chỉ góp mặt trong hành trình đăng quang, cậu bé còn được trao băng đội trưởng và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP) tại Academy Tournament.

Ở cấp độ bóng đá trẻ, Mateo đang cho thấy những tín hiệu tích cực cả về chuyên môn lẫn sự tự tin. Việc được tin tưởng giao vai trò thủ quân cho thấy cậu bé không chỉ được kỳ vọng ở khả năng chơi bóng mà còn được đánh giá về tinh thần thi đấu và tố chất lãnh đạo.

Sau khi Inter Miami Academy hoàn tất hành trình chinh phục Naples Cup, Mateo tiếp tục được vinh danh với giải thưởng MVP. Thành tích này nhanh chóng nhận được sự quan tâm, một phần bởi cậu là con trai của Messi, một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá.

Mateo là người con thứ hai trong ba con trai của Lionel Messi và từ nhỏ đã thường xuyên xuất hiện bên cạnh cha trong các sự kiện liên quan đến bóng đá. Cậu cũng nhiều lần có mặt trên khán đài để theo dõi và cổ vũ Messi thi đấu.

Messi từng chia sẻ rằng Mateo đặc biệt thích những lúc cha đến sân xem mình chơi bóng. Với một cầu thủ trẻ đang trong quá trình hoàn thiện những kỹ năng cơ bản, sự đồng hành từ gia đình có thể mang đến thêm động lực để cậu duy trì niềm vui và tình yêu với bóng đá.

Danh hiệu MVP vì thế là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Mateo. Bên cạnh phần thưởng cá nhân, việc được mang băng đội trưởng và cùng đội bóng giành chức vô địch Naples Cup cũng mang đến cho cậu những trải nghiệm quan trọng ở môi trường bóng đá trẻ.

Mateo được nhận xét có một số phẩm chất gợi nhớ đến người cha nổi tiếng, đặc biệt ở sự tự tin và niềm đam mê với trái bóng. Mateo vẫn còn rất nhiều thời gian để phát triển, thích nghi và chứng minh năng lực của bản thân nếu muốn bước tiếp trên con đường chuyên nghiệp sau này.

Các con trai của Messi gồm Thiago (sinh năm 2012), Mateo (2015) và Ciro (2018), lần lượt thi đấu cho các đội trẻ thuộc Học viện CLB Inter Miami.

Messi từng chia sẻ về sự khác biệt trong tính cách và cách chơi bóng của ba con trai. Anh cho rằng: "Trong 3 đứa con, Thiago chơi bóng đá rất tập trung, có tính tổ chức và rất điềm tĩnh, phù hợp với một tiền vệ tổ chức. Còn Mateo khá giống tôi, chỉ thích ghi bàn, muốn là tiền đạo và luôn thi đấu ở gần khung thành đối phương hơn. Trong khi Ciro rất bùng nổ, thích đối đầu với đối thủ, luôn cố gắng chơi một chọi một và thực hiện các pha đi bóng như ý thích của mình".

Bóng đá hiện chiếm một phần đáng kể trong cuộc sống của ba cậu bé. Messi cho biết các con có thể chơi bóng trong thời gian dài và thường đến CLB tập luyện sau giờ học. Với anh, việc có thể trực tiếp xuất hiện trên sân để theo dõi các con thi đấu là một trải nghiệm rất đáng giá.

Tuy nhiên, không chỉ bóng đá mới thu hút những cậu bé nhà Messi. Ba anh em cũng yêu thích bóng bầu dục Mỹ và thường chơi môn thể thao này ở trường. Gia đình Messi từng cùng nhau đến xem Super Bowl, một trải nghiệm mà anh mô tả là rất thú vị.

Dù đều sớm bộc lộ tình yêu với thể thao, Messi không đặt áp lực phải nối nghiệp cha lên các con. Những gì Thiago, Mateo và Ciro đang làm chủ yếu vẫn là tận hưởng niềm vui chơi bóng, tích lũy trải nghiệm và từng bước phát triển kỹ năng trong môi trường bóng đá trẻ.

(Tổng hợp)