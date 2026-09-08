Bước đi lạ của Starbucks ở Việt Nam
Không cạnh tranh mặt bằng trên những con phố lớn, lần này, thương hiệu quyết định mở cửa hàng nằm trong hẻm nhỏ với cách vận hành đặc biệt hơn.
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Ngày 7/9 vừa qua, trang fanpage chính thức của Starbucks Vietnam giới thiệu Starbucks Signing Store, cửa hàng ký hiệu đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam, nằm trong một con hẻm trên đường Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP.HCM.
Đây là một thay đổi đáng chú ý của thương hiệu tại Việt Nam khi phần lớn cửa hàng trước đây thường được đặt tại các trục đường lớn, trung tâm thương mại, khu văn phòng hoặc những vị trí có lượng người qua lại cao. Lần này, thương hiệu chọn một không gian nằm sâu trong hẻm, đồng thời thử nghiệm mô hình vận hành với tỷ lệ lớn nhân sự là người điếc, khiếm thính.
Cửa hàng mới nằm tại con hẻm nhỏ tại khu vực Cao Thắng. Việc đặt cửa hàng ở vị trí này tạo ra trải nghiệm khác với những địa điểm Starbucks quen thuộc. Không gian nằm tách khỏi tiếng xe và nhịp giao thông bên ngoài, hướng đến nhóm khách muốn tìm một nơi yên tĩnh để làm việc, trò chuyện hoặc nghỉ ngơi.
Cách tiếp cận này cho thấy Starbucks đang thử nghiệm một dạng điểm bán khác với mô hình phụ thuộc nhiều vào mặt tiền và lưu lượng người qua lại. Thay vì để vị trí trở thành yếu tố nhận diện chính, cửa hàng Cao Thắng tạo sự khác biệt từ chính trải nghiệm bên trong.
Một điểm khác biệt lớn của cửa hàng Starbucks này còn là đội ngũ vận hành. Nhân viên tại cửa hàng mới này phần lớn là người điếc, khiếm thính. Chính vì thế ngôn ngữ ký hiệu được đưa vào hoạt động phục vụ. Nhân viên điếc, khiếm thính sử dụng tạp dề xanh và huy hiệu nhận diện, trong khi cửa hàng được bố trí thêm các công cụ hỗ trợ khách hàng giao tiếp và gọi món.
Khách hàng có thể thao tác trên máy tính bảng tại quầy thay vì giao tiếp hoàn toàn bằng lời nói, sau đó theo dõi màn hình kỹ thuật số để biết tình trạng đơn hàng. Công nghệ được sử dụng để giảm bớt rào cản giao tiếp giữa khách và nhân viên.
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