Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân

| | Lifestyle

Ngoài căn hộ 150m² này, Ngô Thanh Vân còn sở hữu nhiều bất động sản khác tại TP.HCM.

Ngô Thanh Vân là nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim. Cô bắt đầu được biết đến từ cuối thập niên 1990, sau đó ghi dấu ấn qua các bộ phim như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Cô Ba Sài Gòn và được khán giả gọi với biệt danh đả nữ.

Bên cạnh diễn xuất, Ngô Thanh Vân còn thành công ở vai trò nhà sản xuất với nhiều dự án điện ảnh như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Hai Phượng và Thanh Sói. Cô cũng tham gia một số dự án quốc tế.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp thành công, Ngô Thanh Vân còn được biết đến là nghệ sĩ có gu sống và thẩm mỹ khá đặc biệt. Nữ diễn viên từng sở hữu nhiều bất động sản tại TP.HCM, trong đó nổi bật là căn hộ rộng khoảng 150m² mà cô và ông xã Huy Trần đang sinh sống.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân- Ảnh 1.

Căn hộ của Ngô Thanh Vân tọa lạc tại khu vực quận 2, TP.HCM, có diện tích khoảng 150m². Không gian sở hữu tầm nhìn rộng, hướng ra thành phố và sông Sài Gòn. Được biết, Ngô Thanh Vân đã tậu căn hộ này trước khi kết hôn.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, sang trọng, lấy gam đen, xám và các tông màu trung tính làm chủ đạo. Nữ diễn viên cũng đầu tư nhiều thiết bị điện tử hiện đại cùng nội thất cao cấp, tạo nên không gian sống tiện nghi nhưng vẫn đậm dấu ấn cá nhân.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân- Ảnh 2.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân- Ảnh 3.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân- Ảnh 4.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân- Ảnh 5.

Căn hộ được cải tạo trong khoảng 4 tháng, từ phần thô đến hoàn thiện nội thất. Ngô Thanh Vân vốn là người cầu toàn nên từng chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng, vừa đảm bảo công năng vừa phù hợp với phong cách mạnh mẽ, hiện đại của gia chủ. Cách bài trí tối giản cùng những món đồ nội thất, điện tử đời mới giúp căn hộ mang vẻ sang trọng và thời thượng.

Phòng khách là một trong những khu vực nổi bật nhất trong căn hộ. Ở vị trí trung tâm, Ngô Thanh Vân đặt một bộ sofa xám cỡ lớn, kết hợp cùng nội thất gỗ tối màu, thảm và những món đồ trang trí có thiết kế tối giản, đồng điệu với tổng thể căn nhà.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân- Ảnh 6.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân- Ảnh 7.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân- Ảnh 8.

Ngoài căn hộ 150m² này, Ngô Thanh Vân còn được biết đến với việc sở hữu nhiều bất động sản tại TP.HCM. Mỗi không gian sống của cô lại mang một phong cách thiết kế khác nhau, thể hiện gu thẩm mỹ và cá tính riêng.

Sau khi về chung một nhà vào năm 2022, cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Năm 2025, Ngô Thanh Vân và Huy Trần chào đón con đầu lòng.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân- Ảnh 9.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân- Ảnh 10.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân- Ảnh 11.

Theo Minh Ngọc

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hòn đảo miền Trung vừa được Everland cho khởi công dự án hơn 600 tỷ đồng: Rộng chỉ 10km2, nhìn từ trên cao như hình trái tim giữa biển, có đặc sản xuất khẩu sang Singapore, Dubai

Hòn đảo miền Trung vừa được Everland cho khởi công dự án hơn 600 tỷ đồng: Rộng chỉ 10km2, nhìn từ trên cao như hình trái tim giữa biển, có đặc sản xuất khẩu sang Singapore, Dubai Nổi bật

Nữ MC VTV được doanh nhân Bắc Ninh si mê: Sinh con xong vẫn giữ body quá bén

Nữ MC VTV được doanh nhân Bắc Ninh si mê: Sinh con xong vẫn giữ body quá bén Nổi bật

Nữ NSND miền Nam 45 tuổi: "Thấy ba bị đánh ở sân khấu, tôi muốn chạy ra ôm"

Nữ NSND miền Nam 45 tuổi: "Thấy ba bị đánh ở sân khấu, tôi muốn chạy ra ôm"

08:21 , 08/09/2026
Nguyễn Trọng Đại - Cựu đội trưởng U19 Việt Nam: "Đừng cho tôi tiền"

Nguyễn Trọng Đại - Cựu đội trưởng U19 Việt Nam: "Đừng cho tôi tiền"

08:01 , 08/09/2026
Những kiểu tiết kiệm có thể khiến bạn nghèo đi lúc nào không hay

Những kiểu tiết kiệm có thể khiến bạn nghèo đi lúc nào không hay

07:40 , 08/09/2026
Trọng Đại trải lòng sau bài đăng xin việc: 29 tuổi mất tất cả, đứt dây chằng, thất nghiệp, mẹ ung thư mà không có tiền chữa bệnh

Trọng Đại trải lòng sau bài đăng xin việc: 29 tuổi mất tất cả, đứt dây chằng, thất nghiệp, mẹ ung thư mà không có tiền chữa bệnh

07:27 , 08/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên