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Nữ NSND miền Nam 45 tuổi: "Thấy ba bị đánh ở sân khấu, tôi muốn chạy ra ôm"

| | Lifestyle

"Nhưng bị mọi người kéo lại" – NSND Quế Trân nói.

Vừa qua, tại chương trình Ga cảm xúc, con gái cố NSND Thanh Tòng và NSND Quế Trân đã chia sẻ kỷ niệm về cha mình.

Nữ NSND miền Nam 45 tuổi: "Thấy ba bị đánh ở sân khấu, tôi muốn chạy ra ôm"- Ảnh 1.

NSND Quế Trân và cha

Cô nói: "Ba tôi có vô số vai diễn ấn tượng trên sân khấu cải lương, được khán giả nhớ mãi như vai Lữ Bố, Quan Công. Cứ nhắc đến ba tôi là nhớ đến Lữ Bố rất lãng tử đẹp trai. Ở vai Quan Công thì ba tôi diễn được thần thái trên gương mặt hay vai Bao Công.

Sau này, ba tôi đóng các nhân vật lịch sử Việt Nam như Lý Đạo Thành, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ… đều thành công.

Bên cạnh đó, ba tôi cũng có những vai đời thường mà ai cũng thương. Dù ba tôi chuyên trị các vai tuồng cổ nhưng khi diễn tuồng xã hội, ba cũng cố gắng học hỏi, tìm tòi để diễn sao cho đời thường, cảm xúc nhất. Ví dụ như các vai trong Tô Ánh Nguyệt, Đời Cô Lựu…

Đó là những vai ba lấy nước mắt khán giả. Lúc đó tôi còn nhỏ, ở trong cánh gà xem ba diễn những vai đó mà khóc sướt mướt. Thấy ba bị đánh ở sân khấu, tôi bật khóc nức nở, muốn chạy ra ôm ba luôn nhưng bị mọi người kéo lại.

Nữ NSND miền Nam 45 tuổi: "Thấy ba bị đánh ở sân khấu, tôi muốn chạy ra ôm"- Ảnh 2.

Tôi học được rất nhiều điều ở ba. Về diễn xuất, tôi cố gắng học thôi chứ mỗi người có một khả năng nhất định. Dù tôi học mấy cũng không bắt chước được thần thái, ánh nhìn, động tác, nội lực của ba.

Nhưng bằng sự đam mê, tôi vẫn cố gắng học lén hoặc được ba cầm tay chỉ việc khi đóng chung một vở tuồng nào đó. Nhưng cái này cũng ít thôi vì khi tôi lớn lên vào nghề thì sân khấu đi xuống, không còn nhiều suất diễn như trước nên tôi ít được cọ sát với ba trên thực tế. Tôi chỉ tranh thủ học chút nào hay chút đó.

Một điều tôi ngưỡng mộ ở ba, rằng ba không chỉ là một nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu mà còn là một đạo diễn, một tác giả viết tuồng. Cái này thì tôi chào thua ba, không làm theo được.

Nhưng ba tôi xưa giờ không bắt ép con cái quá nhiều. Ở mỗi giai đoạn thì cải lương cũng phải thay đổi để phát triển cùng thời đại. Cải lương là cải cách hát ca theo tiến bộ, lương truyền tuồng tích sánh văn minh. Tùy theo khả năng của tôi tới đâu thì tôi cố gắng tới đó thôi".

NSND Thanh Tòng (22 tháng 4, 1948 – 22 tháng 9 năm 2016) là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Ông được báo chí mệnh danh là "Vua cải lương Hồ quảng" và là vị "Thống soái" của làng cải lương tuồng cổ Việt Nam.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
NSND Quế Trân

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