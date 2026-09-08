Một thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất xây sân bay trên biển

Sở Xây dựng TP Cần Thơ đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng đối với dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đây là đồ án quy hoạch chung đầu tiên được lập cho Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ 103 xã, phường và khu vực không gian biển có liên quan. Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến hết ngày 16/9/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của dự thảo nằm ở lĩnh vực hàng không. Bên cạnh định hướng tiếp tục phát triển Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ hiện hữu, đơn vị tư vấn đề xuất nghiên cứu 3 phương án vị trí cho một cảng hàng không mới, nhằm khai thác tiềm năng kinh tế biển Trần Đề và tăng khả năng kết nối vùng, quốc tế.

Trong đó, phương án 1 gây chú ý khi sân bay được bố trí tại khu vực biển Trần Đề. Trên sơ đồ phương án được Tiền Phong đăng tải từ hồ sơ lấy ý kiến, vị trí này được ghi rõ là “Vị trí dự kiến trên biển PA1”. Sân bay dự kiến kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông dẫn vào cảng biển Trần Đề.

Các vị trí đơn vị tư vấn đề xuất quy hoạch thêm sân bay mới của Cần Thơ (Ảnh Báo Tiền Phong)

Cảng Trần Đề (Ảnh Báo Cần Thơ)

Theo hồ sơ dự thảo được Tạp chí Hàng không dẫn lại, lợi thế của phương án này là khả năng kết hợp hai loại hình vận tải hàng không - hàng hải. Nếu hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khu vực có thể hình thành tổ hợp cảng biển - hàng không - đường bộ - đường sắt, đi kèm trung tâm logistics biển - hàng không phục vụ hoạt động giao thương quốc tế.

Việc hướng ra biển cũng phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Cần Thơ. Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố được Thủ tướng phê duyệt xác định Cần Thơ là cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân của Đồng bằng sông Cửu Long, với không gian mở rộng hướng biển, gắn với cảng biển Trần Đề và vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu của toàn vùng.

Hai vị trí còn lại đều nằm trên đất liền

Ngoài phương án sân bay trên biển, hai địa điểm trên đất liền cũng được đặt lên bàn cân.

Phương án 2 nằm ở phía Nam TP Sóc Trăng cũ, gần nút giao giữa cao tốc Châu Đốc - Trần Đề và cao tốc CT33 TP.HCM - Sóc Trăng. Đây là khu vực có lợi thế tiếp cận mạng đường bộ liên vùng, đồng thời không quá xa không gian phát triển kinh tế biển.

Phương án 3 cách Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ hiện hữu khoảng 30 km về phía Nam, gần điểm giao giữa cao tốc Châu Đốc - Trần Đề và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Vị trí này được đánh giá thuận lợi cho trung chuyển nội vùng và tiếp cận các khu vực sản xuất hàng hóa của Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc xuất hiện cùng lúc ba vị trí không có nghĩa Cần Thơ sẽ xây ba sân bay. Đây là các phương án để nghiên cứu, so sánh trước khi lựa chọn vị trí phù hợp về kết nối, nhu cầu vận tải, quỹ đất và hiệu quả kinh tế.

Đặc biệt, đây cũng chưa phải phương án quy hoạch cuối cùng. Sở Xây dựng TP Cần Thơ nhấn mạnh toàn bộ tài liệu đang công bố mới là dự thảo do tổ chức tư vấn nghiên cứu, đề xuất; các ý kiến sẽ tiếp tục được tổng hợp, giải trình và hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Sân bay hiện tại của Cần Thơ thế nào?

Trong khi phương án sân bay trên biển mới dừng ở bước nghiên cứu dài hạn, người dân và du khách đến Cần Thơ hiện vẫn sử dụng Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ như cửa ngõ hàng không chính của thành phố. Nhà ga hiện có diện tích hơn 20.000 m2, được bố trí riêng khu quốc nội và quốc tế, có hệ thống làm thủ tục, băng chuyền hành lý, khu soi chiếu an ninh và quầy hỗ trợ hành lý thất lạc.

Theo thông tin chính thức từ ACV, nhà ga được phủ Wi-Fi miễn phí, có dịch vụ ăn uống, khu thương mại, bãi đỗ ô tô ngay phía trước nhà ga; hành khách cũng có thể lựa chọn taxi để di chuyển vào trung tâm, trong đó Xanh SM đã khai thác dịch vụ đưa đón tại sân bay từ tháng 8/2024. Từ tháng 10/2025, sân bay còn đưa vào vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng đối với phương tiện ra vào khu vực cảng, giúp quá trình đón - trả khách thuận tiện hơn.

Ảnh Wikipedia

Với du khách có kế hoạch đến Cần Thơ trong thời gian tới, điều cần lưu ý trước mắt không phải là vị trí của sân bay mới mà là lịch bay thực tế tại sân bay hiện hữu, bởi mạng đường bay và tần suất có thể thay đổi theo mùa. Người đi nên kiểm tra giờ bay trực tiếp từ hãng, chủ động thời gian đến sân bay và phương án di chuyển từ nhà ga về trung tâm thành phố.

Theo Bộ Xây dựng, sân bay hiện có một đường cất hạ cánh dài 3.000 m, rộng 45 m, 10 vị trí đỗ tàu bay và một nhà ga hành khách công suất khoảng 3 triệu lượt khách/năm. Hạ tầng có thể phục vụ các loại tàu bay như A320, A321, B777, B747 và tương đương.

Bảy điểm đến đang kết nối trực tiếp với Cần Thơ gồm Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc và Côn Đảo, qua đó phục vụ nhu cầu đi lại, thăm thân và du lịch của người dân toàn vùng. Riêng đường bay Cần Thơ - Đà Lạt đã được Vietnam Airlines Group khôi phục từ ngày 19/8/2026 sau gần 6 năm gián đoạn.