Hôm nay - 7/9, ghi nhận nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines bất ngờ phải đổi lịch bay

Sáng 7/9, hành khách có kế hoạch di chuyển giữa Việt Nam và Indonesia cần đặc biệt lưu ý thông tin chuyến bay trước khi ra sân bay.

Theo thông báo được Cục Hàng không Việt Nam đăng tải lúc 9h14 cùng ngày, Vietnam Airlines phải điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Jakarta do ảnh hưởng của tro bụi từ núi lửa Anak Krakatau. Hãng đồng thời bố trí thêm chuyến để phục vụ lượng hành khách bị gián đoạn hành trình từ ngày 6/9.

Ảnh Vietnam Airlines





Nhiều chuyến Vietnam Airlines đổi lịch trong ngày 7/9

Theo kế hoạch được công bố sáng 7/9, chiều từ Jakarta về Việt Nam, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 4 chuyến. Trong đó, chặng Jakarta - TP.HCM gồm chuyến VN630D dự kiến khởi hành lúc 15h50 và VN630 lúc 17h50. Chặng Jakarta - Hà Nội có VN634B dự kiến rời Jakarta lúc 15h và VN634D lúc 16h50.

Ở chiều ngược lại, VN631D và VN631 từ TP.HCM đi Jakarta dự kiến khởi hành lần lượt lúc 11h50 và 13h50. Hai chuyến VN635D và VN635 từ Hà Nội tới Jakarta dự kiến khởi hành lúc 11h20 và 20h.

Vietnam Airlines lưu ý toàn bộ các mốc trên đều tính theo giờ địa phương và có thể tiếp tục thay đổi tùy tình hình thực tế tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta.

Trước đó một ngày, hoạt động khai thác tại sân bay lớn nhất Jakarta đã bị gián đoạn vì tro núi lửa. Chuyến VN634 từ Jakarta về Hà Nội ngày 6/9 vì thế không thể khởi hành theo kế hoạch. Lịch khai thác mới trong ngày 7/9 được Vietnam Airlines bố trí vừa nhằm duy trì kết nối, vừa giải tỏa lượng khách bị ảnh hưởng từ hôm trước.

Ảnh Vietnam Airlines

Hãng khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi hoặc đến Jakarta nên kiểm tra tình trạng chuyến bay trên website, ứng dụng và các kênh chính thức trước khi tới sân bay.

Tro núi lửa lan tới Jakarta, 7 sân bay vẫn phải đóng cửa

Nguyên nhân dẫn tới hàng loạt thay đổi trên bắt nguồn từ đợt hoạt động mạnh của Anak Krakatau - núi lửa nằm trên eo biển Sunda, giữa hai đảo Java và Sumatra của Indonesia.

Theo Cơ quan Địa chất Indonesia, Anak Krakatau trải qua một đợt phun trào liên tục từ 23h07 ngày 4/9 đến 0h04 ngày 6/9, kéo dài khoảng 25 giờ. Sau khi giai đoạn phun liên tục chấm dứt, núi lửa vẫn xuất hiện thêm 3 đợt phun kiểu Strombolian.

Cơ quan này cho biết khả năng tiếp tục xảy ra các vụ phun trong những giai đoạn tiếp theo vẫn ở mức cao. Anak Krakatau hiện duy trì cảnh báo Level III - Siaga, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo 4 cấp của Indonesia. Người dân và du khách được yêu cầu không hoạt động trong bán kính 3 km quanh trung tâm núi lửa.

Núi lửa Anak Krakatau phun trào rạng sáng 6/9 (Ảnh: NBC News)

Đáng chú ý, ảnh hưởng không chỉ giới hạn quanh khu vực núi lửa. AirNav Indonesia cho biết tro đã lan tới Banten, Jakarta, Tây Java, Lampung và Bengkulu. Sáng 7/9, nhiều sân bay trong khu vực tiếp tục phải đóng cửa vì điều kiện chưa bảo đảm an toàn khai thác.

Riêng hai sân bay phục vụ Jakarta là Soekarno-Hatta và Halim Perdanakusuma được AirNav Indonesia thông báo tiếp tục đóng ít nhất tới 18h ngày 7/9. Năm sân bay khác, gồm Husein Sastranegara và một số sân bay tại Lampung, Banten, cũng duy trì tình trạng đóng cửa tới khoảng thời gian tương tự.

Hơn 2.300 chuyến bay bị ảnh hưởng

Quy mô xáo trộn đối với hàng không Indonesia đang ở mức rất lớn.

Theo Reuters, đến sáng 7/9, hơn 2.300 chuyến bay đã bị hủy, hoãn hoặc chuyển hướng, ảnh hưởng tới hơn 270.000 hành khách. Bảy sân bay Indonesia vẫn đóng cửa, trong đó có hai sân bay tại Jakarta.

Một ngày trước đó, số liệu mới dừng ở hơn 1.500 chuyến và khoảng 170.000 hành khách. Điều này cho thấy tác động đã tiếp tục mở rộng chỉ sau khoảng một ngày. Reuters cho biết cột tro từ Anak Krakatau có thời điểm được ghi nhận ở độ cao tới khoảng 50.000 feet, tương đương hơn 15 km, tạo rủi ro đáng kể đối với hoạt động của máy bay.

Sân bay Soekarno-Hatta bị ảnh hưởng (Ảnh Wikipedia)

Tro núi lửa là một trong những hiện tượng thời tiết - địa chất đặc biệt nguy hiểm đối với hàng không. Các hạt tro có thể đi vào động cơ phản lực, ảnh hưởng tới khả năng vận hành, tầm nhìn và nhiều bộ phận của tàu bay. Vì vậy, khi phát hiện tro trong khu vực sân bay hoặc trên đường bay, nhà chức trách có thể phải đóng không phận hoặc yêu cầu hãng thay đổi kế hoạch khai thác.

Hiện diễn biến Anak Krakatau vẫn được các cơ quan Indonesia theo dõi liên tục. Với hành khách Vietnam Airlines bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Jakarta trong ngày 7/9, lịch trình vì vậy vẫn có khả năng thay đổi thêm, phụ thuộc vào hướng phát tán tro và thời điểm các sân bay tại Jakarta được phép khai thác trở lại.