Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây húng quế

Đừng bỏ lỡ "tủ thuốc thiên nhiên" ngay trong nhà!

Trong không gian sống của người Việt, cây húng quế (tên khoa học Ocimum basilicum) từ lâu đã trở nên vô cùng quen thuộc. Loại cây này xuất hiện từ góc sân vườn đến những chậu chậu nhựa ngoài ban công, vừa dễ trồng vừa tỏa hương thơm mát tự nhiên giúp xua đuổi muỗi. Dân gian còn ưu ái gọi húng quế là loại rau "đa năng" nhờ nguồn dược tính phong phú ẩn chứa từ thân, lá cho đến hạt.

Húng quế dễ trồng, được nhiều gia đình Việt trồng trong sân vườn hay ban công (Ảnh minh họa)

Theo ThS. BS Trần Phương Thảo chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, húng quế không chỉ là loại rau gia vị kích thích vị giác mà còn có thể tạo nên các món ăn, bài thuốc hấp dẫn. Loài cây này sở hữu nguồn hoạt chất sinh học dồi dào gồm chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid, polyphenol, vitamin A, C, K, cùng các loại tinh dầu quý như eugenol, linalool và citronellol.

Nhờ vậy, người biết dùng húng quế điều độ sẽ nhận được rất nhiều lợi ích sức khỏe, nổi bật như:

Chống viêm, giảm đau nhức xương khớp

Hàm lượng tinh dầu eugenol và linalool trong húng quế có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ. Chúng giúp ức chế các enzyme gây viêm trong cơ thể, hỗ trợ làm dịu cơn đau nhức do viêm khớp hay bệnh đường ruột. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Giải tỏa căng thẳng, cải thiện sức khỏe tinh thần

Húng quế có đặc tính thích nghi (adaptogenic), giúp cơ thể điều hòa và duy trì hormone cortisol ở mức cân bằng. Nhờ đó, việc tiêu thụ húng quế đúng cách sẽ giúp dịu thần kinh, xua tan lo âu, giảm stress và tăng cường sự minh mẫn sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Trà húng quế khi dùng vừa phải rất tốt cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch

Các hợp chất tự nhiên trong húng quế có khả năng hỗ trợ cải thiện độ nhạy của insulin, giúp kiểm soát chỉ số đường huyết sau khi ăn. Đồng thời, tinh dầu eugenol cùng khoáng chất magie dồi dào giúp thư giãn mạch máu, hạ huyết áp và hỗ trợ giảm cholesterol xấu, bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và diệt khuẩn đường ruột

Hoạt chất eugenol giúp cân bằng lượng acid trong dạ dày, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, trào ngược và khó tiêu. Tinh dầu húng quế còn sở hữu đặc tính kháng khuẩn vượt trội, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường ruột và tiêu diệt các vi khuẩn gây hôi miệng, đau răng.

Bảo vệ tế bào, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Húng quế chứa 2 chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid hòa tan trong nước là vicenin và orientin. Các hợp chất này được chứng minh có khả năng bảo vệ cấu trúc tế bào và nhiễm sắc thể khỏi sự tổn thương do bức xạ hay các hóa chất độc hại, từ đó giảm nguy cơ đột biến tế bào gây ung thư.

Hỗ trợ chức năng thận và đào thải axit uric

Nhờ đặc tính lợi tiểu tự nhiên và khả năng làm giảm nồng độ axit uric trong máu, ăn húng quế đều đặn giúp thanh lọc đường tiết niệu, hỗ trợ làm sạch thận và ngăn ngừa sự hình thành của các tinh thể thể sỏi thận.

Kháng khuẩn khoang miệng, làm đẹp da từ bên trong

Hai hoạt chất linalool và eugenol có khả năng diệt khuẩn cực mạnh, giúp làm sạch khoang miệng, giảm viêm nướu và giữ hơi thở luôn thơm mát. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong húng quế còn giúp đẩy lùi mụn nội tiết, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ bạn duy trì vóc dáng thon gọn nhờ lượng chất xơ dồi dào.

Húng quế gắn liền với nhiều món ăn tinh túy, được yêu thích của người Việt (Ảnh minh họa)

Cải thiện sức khỏe đường hô hấp

Húng quế có tác dụng long đờm, làm dịu đường thở và chống dị ứng. Sử dụng húng quế giúp làm sạch phế quản, giảm ho, dịu các cơn hen suyễn và xua tan triệu chứng cảm cúm mỗi khi thời tiết chuyển mùa.

Cách tận dụng húng quế trong đời sống hàng ngày

Không gò bó trong những món rau sống ăn kèm đơn điệu, húng quế sở hữu tính ứng dụng cực kỳ linh hoạt trong ẩm thực và chăm sóc sức khỏe gia đình như:

- Trà húng quế giảm stress, dịu cơn ho: Dùng một nắm lá húng quế tươi hãm với 200ml nước sôi trong 10 phút, thêm chút mật ong và vài giọt chanh. Uống ấm giúp làm sạch cổ họng và thư giãn thần kinh rất tốt.

- Nước sắc húng quế chữa cảm mạo, đau đầu: Dùng 30g lá húng quế tươi kết hợp cùng 30g củ xạ can, sắc lấy nước uống 2 lần trong ngày để giải cảm và giảm đau đầu nhanh chóng.

- Thịt bò xào lá húng quế bồi bổ thể lực: Thịt bò thái mỏng ướp gia vị, xào trên lửa lớn. Khi thịt vừa chín tới, thả một nắm to lá húng quế vào đảo nhanh rồi tắt bếp. Món ăn giúp kích thích tiêu hóa và bổ sung sắt dồi dào.

Húng quế có rất nhiều cách tận dụng khi nấu ăn (Ảnh minh họa)

- Trứng chiên lá húng quế lạ miệng: Lá húng quế rửa sạch thái nhỏ, đánh đều cùng trứng gà, chút hành khô và gia vị rồi chiên vàng hai mặt. Bát trứng thơm phức, đưa cơm và giúp giảm mệt mỏi hiệu quả.

- Canh hải sản nấu húng quế giải nhiệt: Tôm hoặc nghêu nấu canh chua, trước khi múc ra bát thả lá húng quế thái nhỏ vào. Tinh dầu thơm mát vừa loại bỏ mùi tanh vừa tạo hương vị thanh dịu cho món ăn.

Một số lưu ý quan trọng khi dùng cây húng quế

Dù mang lại vô vàn công dụng tuyệt vời, các chuyên gia y tế khuyến cáo việc sử dụng húng quế cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn để tránh phản ứng ngược.

Lưu ý quan trọng hàng đầu là tuyệt đối không lạm dụng ăn hoặc uống quá nhiều húng quế hằng ngày. Hoạt chất eugenol nếu nạp vào cơ thể quá liều có thể gây ngộ độc, kích ứng dạ dày.

Dù là húng quế tươi hay phơi khô, đều không được dùng vô tội vạ sẽ phản tác dụng (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai cần thận trọng vì húng quế có thể kích thích co bóp tử cung. Những người đang dùng thuốc chống đông máu, thuốc hạ đường huyết hoặc người có tiền sử huyết áp thấp cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên. Mỗi ngày, một người chỉ nên tiêu thụ khoảng 15 - 20g lá tươi để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe.