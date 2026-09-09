Tất cả thông tin về iPhone 18 Pro Max trước khi chính thức ra mắt vào tối nay

Chỉ còn vài giờ nữa, sự kiện "Surprise and Shine" của Apple sẽ chính thức diễn ra tại Apple Park, mang đến tâm điểm là bộ đôi iPhone 18 Pro và đặc biệt là chiếc iPhone 18 Pro Max. Trước thềm sự kiện ra mắt vào tối nay ngày 9/9, hàng loạt thông tin rò rỉ uy tín đã phác họa rõ nét siêu phẩm này với những nâng cấp mạnh mẽ tập trung vào camera, hiệu năng chip và thời lượng pin, hứa hẹn tạo nên một cơn sốt mới trên thị trường công nghệ.

Thiết kế quen thuộc nhưng cuốn hút với màu mới

Tổng thể ngoại hình của iPhone 18 Pro Max không có quá nhiều sự lột xác so với thế hệ tiền nhiệm khi vẫn duy trì kích thước lớn 163,4 x 78 x 8,75 mm cùng trọng lượng đầm tay. Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở mặt trước là khu vực Dynamic Island được tinh chỉnh nhỏ gọn hơn tới 35%, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và thoáng đãng hơn. Ở phần viền máy, nút điều khiển camera sẽ chuyển sang sử dụng cảm biến áp lực thay vì cảm ứng, giúp tối ưu thao tác nhiếp ảnh và giảm độ phức tạp của linh kiện. Đặc biệt, người hâm mộ Apple đang rất mong chờ sự xuất hiện của phiên bản màu đỏ anh đào đậm cực kỳ sang trọng, đồng thời màu đen truyền thống có thể sẽ bị loại bỏ khỏi bộ sưu tập màu sắc năm nay.

Đột phá camera với hệ thống khẩu độ linh hoạt

Nâng cấp sáng giá và được mong chờ nhất trên iPhone 18 Pro Max chính là hệ thống nhiếp ảnh. Cụm camera dự kiến sẽ dày hơn khoảng 2 mm do mô-đun cảm biến chính được mở rộng kích thước đáng kể. Đáng chú ý, đây sẽ là chiếc iPhone đầu tiên được trang bị hệ thống khẩu độ linh hoạt tương tự như các máy ảnh DSLR chuyên nghiệp, cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn độ sâu trường ảnh, tạo ra các hiệu ứng xóa phông tự nhiên và tăng độ sắc nét cho toàn bộ khung hình.

Về mặt phần mềm, phiên bản iOS 27 thử nghiệm cũng tiết lộ hàng loạt công cụ chụp ảnh chuyên sâu như biểu đồ đo phơi sáng trực quan, cảnh báo vùng sáng, thiết lập khóa lấy nét thủ công và khả năng hiệu chỉnh ống kính cực kỳ chuyên nghiệp.

Hiệu năng mạnh mẽ cùng chip A20 Pro 2nm và modem C2

Trái tim của iPhone 18 Pro Max là bộ vi xử lý Apple A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2 nm tiên tiến nhất của TSMC. Nhờ sử dụng kiến trúc bóng bán dẫn tấm nano mới, vi xử lý này mang lại hiệu năng xử lý vượt trội hơn 15% và tiết kiệm điện năng tới 30% so với thế hệ chip 3 nm trước đây. Kết hợp cùng băng thông bộ nhớ LPDDR5x 96-bit mở rộng, sức mạnh đồ họa của máy có thể tăng vọt thêm 30%, đáp ứng hoàn hảo cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) cục bộ và các tựa game 3D đồ họa nặng.

Bên cạnh đó, Apple cũng trang bị modem 5G C2 tự thiết kế nhằm nâng cao tốc độ truyền tải, cải thiện khả năng thu sóng ở những vùng phủ sóng yếu và gia tăng tính năng bảo mật vị trí cá nhân cho người dùng.

Màn hình siêu sáng 3000 nit và dung lượng pin khủng

Trải nghiệm thị giác trên màn hình 6,9 inch của iPhone 18 Pro Max sẽ được nâng lên một tầm cao mới khi độ sáng tối đa dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 3.000 nit, vượt xa hoàn toàn con số 1.600 nit hiện tại. Để gánh vác hệ thống trang bị phần cứng mạnh mẽ này, viên pin của máy cũng được nâng cấp lên mức 5.425 mAh đối với bản eSIM và 5.235 mAh cho bản SIM vật lý. Mặc dù chưa áp dụng công nghệ pin silicon-carbon thế hệ mới, nhưng mức dung lượng cao kỷ lục này kết hợp với khả năng tối ưu điện năng xuất sắc từ con chip A20 Pro và modem C2 hứa hẹn sẽ mang lại thời lượng sử dụng bền bỉ vượt trội.

Giá bán dự kiến tăng mạnh

Trước cơn sốt linh kiện phục vụ cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo toàn cầu, chi phí sản xuất phần cứng của Apple đã bị đội lên đáng kể. Giá chip nhớ dung lượng cao đã tăng phi mã gần 400% khiến tổng chi phí nguyên vật liệu để sản xuất một chiếc iPhone 18 Pro Max ước tính cao hơn 38% so với trước đây.

Do đó, các chuyên gia và nhà phân tích thị trường đều đồng loạt dự đoán giá bán của dòng Pro năm nay chắc chắn sẽ tăng thêm từ 100 đến 300 USD so với mức giá khởi điểm 1.199 USD của thế hệ tiền nhiệm.

Sau sự kiện tối nay, người dùng dự kiến có thể bắt đầu đặt trước siêu phẩm này từ ngày 12/9 và những thiết bị đầu tiên sẽ chính thức đến tay khách hàng vào ngày 18/9.

Tổng hợp: MacRumor, 9to5Mac, AppleInsider