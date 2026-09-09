1 thương hiệu Mỹ cao cấp ra mắt BST mới, chọn ngay tay đua triệu phú SN 1999 làm Đại sứ đồng hành

Thương hiệu du lịch và phụ kiện xa xỉ TUMI chính thức trình làng chiến dịch cùng bộ sưu tập Thu/Đông 2026, lấy cảm hứng từ địa hình hiểm trở nhưng đầy chất thơ của vùng núi Alps.

Đồng hành trong chiến dịch toàn cầu lần này là tay đua Công thức 1 của đội McLaren Mastercard - Lando Norris. Thông qua những thước phim và bộ ảnh được thực hiện tại vùng cao nguyên Scotland hùng vĩ, TUMI cùng Đại sứ Toàn cầu Lando Norris gửi gắm thông điệp về tinh thần không ngừng chinh phục đỉnh cao.

Lando Norris đồng hành cùng TUMI trong chiến dịch Thu/Đông 2026.

Với sự kết hợp giữa đạo diễn Valentin Florian và nhiếp ảnh gia Theo Gosselin, bộ sưu tập Thu/Đông 2026 ngay lập tức đưa người xem đến với vùng cao nguyên Scotland hùng vĩ. Tại đây, địa hình hiểm trở hòa quyện với vẻ thanh lịch trầm lắng, phản chiếu phong cách thẩm mỹ mang đậm nét tự nhiên của bộ sưu tập lần này.

"Luôn có một đỉnh cao khác để chinh phục, một mục tiêu khác để theo đuổi", Lando Norris chia sẻ. "Đó là tinh thần mà cả tôi và TUMI cùng đồng điệu và tôi cảm nhận được điều đó trong mỗi chiếc túi TUMI mình mang theo".

BST Thu/Đông 2026 của TUMI tập trung khai thác những gam màu trung tính giàu sắc thái tự nhiên như Màu Gỗ Thông Đậm, Xanh Alpine, Gỗ Hồng và Cognac Bombe. Những sắc thái mới này khoác lên các dòng sản phẩm biểu tượng như 19 Degree, Alpha, Voyageur hay Harrison, mang lại chiều sâu thị giác và tôn vinh vẻ đẹp sang trọng tĩnh lặng (quiet luxury). Giám đốc Sáng tạo Victor Sanz chia sẻ rằng bộ sưu tập hướng tới sự điềm tĩnh, chính xác và công năng vượt trội trong từng chi tiết thay vì phô trương hình thức.

Phong cách tối giản đặc trưng của Harrison được tạo thêm điểm nhấn thị giác với các chi tiết da đan trên những kiểu dáng chủ đạo và da dập nổi khéo léo với sắc cognac đậm, dành cho những người yêu thích phong cách dịch chuyển hiện đại. Bộ sưu tập trong mùa này được mở rộng với những câu chuyện mới về màu sắc và chất liệu, từ sắc ấm áp của Cognac Bombe đến bề mặt tinh tế của Taupe/Black Woven, cùng các kiểu dáng hành lý xách tay cỡ nhỏ mới đưa Harrison vào nhịp sống hằng ngày.

Bên cạnh việc làm mới các biểu tượng sẵn có, mùa Thu/Đông 2026 đánh dấu sự ra mắt của TUMI Axis - dòng túi tối giản dành cho nhịp sống hiện đại. Sở hữu kết cấu siêu nhẹ cùng hệ thống ngăn phân bổ khoa học, TUMI Axis ra mắt với bốn kiểu dáng đa năng trên các tông màu Đen, Xanh Navy, Xám Xi và Đen Phản Quang.

Song song đó, dòng vali vỏ cứng 19 Degree làm từ chất liệu polycarbonate bổ sung hai phối màu Xanh Thông và Trắng Muối. BST nam Harrison mở rộng với các chi tiết da đan Taupe/Black Woven tinh tế, trong khi BST nữ Voyageur ghi dấu ấn bằng chiếc túi Adatto Tote chế tác tại Ý cùng mẫu Q-Tote da mềm cao cấp, đáp ứng hoàn hảo mọi hành trình chuyển dịch.