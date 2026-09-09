Sau phá sản, Trùm Điền Quân Color Man chính thức có "công việc mơ ước"

Color Man, tên thật Đỗ Văn Bửu Điền, từng là nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực truyền thông và giải trí phía Nam. Xuất phát điểm là nhà báo, biên tập viên của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), ông sau đó chuyển sang kinh doanh và thành lập Điền Quân Media.

Dưới sự điều hành của Color Man, Điền Quân Media phát triển mạnh, tham gia sản xuất và sở hữu bản quyền nhiều gameshow được khán giả biết đến như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Biệt tài tí hon. Các chương trình này quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương…

Song song công việc kinh doanh, Color Man xây dựng thương hiệu cá nhân trên YouTube với lượng người theo dõi lớn. Nội dung của ông chủ yếu xoay quanh ẩm thực, cuộc sống đời thường và các hoạt động thiện nguyện. Nhờ vị trí trong ngành truyền thông cùng mạng lưới quan hệ rộng, ông từng có sức ảnh hưởng đáng kể trong giới giải trí.

Tuy nhiên, sau thời kỳ gameshow truyền hình phát triển mạnh, Color Man và Điền Quân Media đối mặt với nhiều biến động. Những ồn ào liên quan đến công ty cùng sự thay đổi của thị trường giải trí khiến ông dần đánh mất vị thế.

Sau khi phá sản, Color Man chuyển hướng sang các hoạt động kinh doanh tập trung vào lĩnh vực thực phẩm, trong đó có chuỗi cửa hàng bánh mì và nhà hàng. Ông rời TP.HCM để chuyển đến Nha Trang sinh sống và phát triển công việc. Tại đây, Color Man trực tiếp tham gia nhiều khâu từ tuyển nhân viên đến quảng bá cửa hàng, thay vì chỉ đứng ở vai trò điều hành như trước.

Cuộc sống mới cũng đặt ra không ít thử thách. Color Man từng thừa nhận việc kinh doanh bánh mì gặp khó khăn do thương hiệu còn mới, lượng khách chưa ổn định. Từ vị trí một người từng đứng sau nhiều chương trình truyền hình đình đám, ông phải làm quen với việc tự xây dựng lại công việc kinh doanh và thích nghi với một môi trường hoàn toàn khác.

Thời gian gần đây, Color Man liên tục chia sẻ bản thân đang thử sức với một dự án nhà hàng kinh doanh mới tại Nha Trang. Mô hình được ông giới thiệu theo hướng kết hợp nhiều trải nghiệm ẩm thực trong cùng một địa điểm.

Không gian quán được chia thành hai khu vực với phong cách khác nhau. Khu thứ nhất mang hơi hướng food truck kết hợp kinh doanh đồ uống, nổi bật với khu nướng thịt, quầy pha chế, tạo bầu không khí trẻ trung và sôi động.

Phía còn lại được bố trí như một “khu chợ hải sản”. Tại đây, thực khách có thể tự lựa chọn hải sản tươi sống rồi yêu cầu chế biến theo sở thích. Cách tổ chức này giúp địa điểm vừa có khu nướng, đồ uống, vừa mang trải nghiệm lựa chọn nguyên liệu trực tiếp như tại một khu chợ ẩm thực.

Trong bài đăng gần đây, Color Man đặt dòng trạng thái ngắn gọn “Dream Job. Công việc ước mơ”, kèm loạt ảnh không gian bên trong quán.

Qua hình ảnh, khu vực này đã được bố trí khá hoàn chỉnh với những dãy bàn dài, ghế cao và hệ thống ánh sáng tạo không khí sôi động. Color Man trực tiếp có mặt tại quán, kiểm tra và sắp xếp từng khu vực. Cách bài trí cho thấy mô hình đang được hoàn thiện theo hướng phù hợp với những nhóm khách đông.

Ở bài đăng khác, Color Man chia sẻ hình ảnh ông cùng nhân viên các thiết bị từ một chiếc xe tải vào khu vực kinh doanh. Ông cho biết đây là công việc thường ngày của mình, đồng thời cập nhật việc điều chỉnh sân khấu sau khi nhận góp ý của khách. Theo ông, sân khấu được nâng cao để thuận tiện hơn cho việc phục vụ.

Đáng chú ý, trong lúc triển khai công việc, Color Man cũng nhắc đến tình hình thời tiết tại Nha Trang và ký ức về trận lụt hồi tháng 11 năm trước. Những bài đăng cho thấy ông không chỉ đứng ở vai trò quảng bá mà còn trực tiếp tham gia nhiều công đoạn chuẩn bị cho dự án kinh doanh mới.

Về tình trạng hiện tại, ông từng chia sẻ: “Thực ra với tôi, được làm việc là tôi vui rồi, còn được làm việc là còn vui vì thấy mình còn có ích cho cuộc sống. Mỗi người một quan điểm khác nhau, một số người sẽ chọn cuộc sống an nhàn, hay còn gọi là an yên. Tôi thì quan niệm về an yên, an nhàn không có trong đầu. Tôi thích phải đầu tắt mặt tối mới vui.”

(Tổng hợp)