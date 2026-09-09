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Phản ứng của Cường Đô La khi gặp Hồ Ngọc Hà và Kim Lý

| | Lifestyle

Khoảnh khắc 3 người cùng chung khung hình đã thu hút nhiều người quan tâm.

Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, hay còn gọi là Cường Đô La, từng có thời gian gắn bó và có con trai chung. Sau khi mỗi người xây dựng tổ ấm riêng, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tôn trọng, cùng đồng hành trong việc chăm sóc Subeo.

Mới đây, hình ảnh Cường Đô La xuất hiện cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trong một dịp đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả. Khoảnh khắc này được nhận xét cho thấy mối quan hệ khá thoải mái giữa những người từng có liên quan trong chuyện tình cảm và gia đình.

Phản ứng tinh tế của Cường Đô La

Theo bức ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân của Cường Đô La, anh cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý có mặt để dự buổi họp phụ huynh của Subeo. Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả lại là những lời anh dành cho bà xã Đàm Thu Trang.

Cường Đô La bày tỏ sự biết ơn trước sự đồng hành của vợ. Anh cho rằng mình may mắn khi có một người bạn đời luôn thấu hiểu, bao dung và âm thầm hỗ trợ gia đình.

Nam doanh nhân cũng nhấn mạnh sự hậu thuẫn của Đàm Thu Trang giúp anh có thể toàn tâm cho công việc mà không phải lo lắng quá nhiều về chuyện gia đình.

Bài đăng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Bên cạnh sự chú ý dành cho cuộc gặp giữa Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, không ít khán giả dành lời khen cho cách các thành viên liên quan giữ thái độ nhẹ nhàng, văn minh.

Subeo là sợi dây kết nối

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La từng có một thời gian bên nhau trước khi chia tay. Cả hai có con trai Subeo. Sau khi mỗi người bước vào một cuộc hôn nhân mới, họ vẫn duy trì sự phối hợp trong việc chăm sóc và đồng hành cùng con.

Hiện Hồ Ngọc Hà có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên Kim Lý. Hai người có cặp song sinh Leon và Lisa. Kim Lý cũng dành sự quan tâm cho Subeo và duy trì mối quan hệ gần gũi với con riêng của bạn đời.

Trong khi đó, Cường Đô La kết hôn với Đàm Thu Trang. Cặp đôi có hai con chung là Suchin và Sutin. Đàm Thu Trang cũng dành tình cảm cho Subeo, tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Vì vậy, việc Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng xuất hiện trong một khung hình không chỉ gây chú ý bởi những mối quan hệ trong quá khứ. Khoảnh khắc này còn cho thấy cách những người trong cuộc lựa chọn cùng hướng đến điều quan trọng nhất là cuộc sống và hạnh phúc của các con.

Sau nhiều năm, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đều đã có tổ ấm riêng. Sự tôn trọng và cách ứng xử chừng mực giữa các thành viên giúp câu chuyện của họ sau khi chia tay nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Phản ứng của Cường Đô La khi gặp Hồ Ngọc Hà và Kim Lý - Ảnh 3.Vợ kém 30 tuổi của đạo diễn nổi tiếng muốn sinh thêm con

Cặp đôi đang chuẩn bị cho kế hoạch sinh em bé tiếp theo.

Thùy Linh

Phụ Nữ Mới

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