Tình hình hiện tại của nam diễn viên miền Tây đi bán mì 10 năm

Mới đây, Quốc Trường chia sẻ trên trang cá nhân về hành trình 10 năm phát triển của chuỗi mì cay Sasin. Chi nhánh Sasin tại 104 Hoàng Diệu, TP.HCM đánh dấu cột mốc thương hiệu này trở lại mốc 100 cửa hàng trên toàn quốc sau thời gian tái định hướng, chuẩn hóa chất lượng.

Nhìn lại chặng đường một thập kỷ, nam diễn viên cho biết thời điểm bắt đầu, anh và các nhà đồng sáng lập có nhiều ước mơ nhưng chưa thể biết trước hành trình sẽ diễn ra như thế nào. Quá trình phát triển cũng trải qua không ít khó khăn, thất bại, những thời điểm hoài nghi và cả những cột mốc đáng nhớ.

Quốc Trường bày tỏ sự biết ơn tới hai người đồng sáng lập, các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng cùng những nhân viên đang và đã từng làm việc tại Sasin trong suốt 10 năm qua.

Quốc Trường chia sẻ về cột mốc 10 năm thành lập thương hiệu mì cay với 100 cửa hàng

Nam diễn viên cho rằng dấu mốc 100 nhà hàng là khởi đầu cho chặng đường xa hơn. Anh kỳ vọng thương hiệu tiếp tục mở rộng, tạo thêm cơ hội cho nhân sự, mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng và đóng góp cho cộng đồng.

“10 năm đầu tiên thật đáng nhớ. Tôi tin rằng 10 năm tiếp theo và những thập kỷ sau đó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng Sasin”, Quốc Trường viết.

Sasin là thương hiệu tiên phong đưa mì cay 7 cấp độ đến gần hơn với giới trẻ Việt Nam từ năm 2016. Hiện Sasin kết hợp hai mô hình phát triển, gồm trực tiếp vận hành các cửa hàng và mở rộng hệ thống thông qua nhượng quyền.

Quốc Trường sinh năm 1988, quê Cần Thơ. Trước khi được biết đến là ông chủ chuỗi mì cay, Quốc Trường đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim như Cung đường tội lỗi, Ngày hôm qua, Chuyện tình rừng ngập mặn, Gạo nếp gạo tẻ… và được đông đảo khán giả đón nhận qua vai diễn trong phim giờ vàng VTV Về nhà đi con. Nam diễn viên lấn sân điện ảnh với Bẫy ngọt ngào, Kẻ ẩn danh và có 2 dự án ra mắt năm 2026 là Ốc mượn hồn, Một thời ta đã yêu.

Quốc Trường tạo nhiều dấu ấn trên cả con đường nghệ thuật và công việc kinh doanh

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Kinh doanh thuận lợi giúp nam diễn viên không còn chịu áp lực phải kiếm sống từ nghề diễn. Quốc Trường từng cho biết công việc kinh doanh phát triển khiến quỹ thời gian dành cho nghệ thuật của anh ít hơn trước, đặc biệt với những dự án truyền hình có thời gian quay kéo dài nhiều tháng.

Hiện nay, nam diễn viên cho biết mỗi năm anh thường chỉ nhận một bộ phim, thậm chí có thời điểm hai năm mới tham gia một dự án. Với Quốc Trường, diễn xuất hiện không còn là câu chuyện mưu sinh mà trở thành niềm đam mê. “Đóng phim với tôi giờ đây là vì đam mê, làm nghề, làm nghệ thuật đúng nghĩa”, anh từng chia sẻ.