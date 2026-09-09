Bữa cơm của Duy Mạnh ở Mỹ

Những ngày đầu tháng 9, sau ca phẫu thuật đầu gối tại Mỹ, cuộc sống của trung vệ Đỗ Duy Mạnh tạm thời rời xa sân tập và những trận đấu. Thay vào đó là bệnh viện, các buổi điều trị, thời gian nghỉ ngơi và những bữa ăn cùng bà xã Nguyễn Quỳnh Anh.

Trong những video đời thường được hai vợ chồng chia sẻ, Duy Mạnh xuất hiện với hình ảnh khá giản dị. Anh ngồi trong phòng, trước mặt là những món ăn được chuẩn bị theo đúng sở thích. Quỳnh Anh là người trực tiếp đồng hành, chăm sóc chồng trong quãng thời gian đặc biệt này.

Một trong những bữa ăn gây chú ý là bát mì tôm quen thuộc. Không phải một thực đơn cầu kỳ tại Mỹ, Duy Mạnh lựa chọn món ăn rất gần gũi với nhiều người Việt. Bát mì được chuẩn bị thêm tôm tươi, khá đầy đặn.

Ở một bữa khác, thực đơn được đổi sang cơm rang ăn kèm sườn nướng, kim chi và cà chua. Duy Mạnh cho biết đây đều là những món mình yêu thích và cảm ơn vợ đã tự tay chuẩn bị cho mình. Bên cạnh anh, Quỳnh Anh luôn giữ tinh thần vui vẻ, động viên chồng trong thời kỳ chồng gặp khó khăn về sức khỏe.

Hiện tại, hai vợ chồng hiện lưu trú tại một khách sạn nằm trong khuôn viên cơ sở y tế thuộc hệ thống Cleveland Clinic, giúp việc thăm khám và phục hồi thuận tiện hơn. Quỳnh Anh cho biết nơi ở gần Sydell & Arnold Miller Family Pavilion và các tiện ích phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Duy Mạnh vui vẻ thưởng thức món ăn được vợ chuẩn bị

Quỳnh Anh tạm xa hai con, sang Mỹ chăm chồng

Cuối tháng 8/2026, Duy Mạnh và Quỳnh Anh lên đường sang Mỹ để điều trị dứt điểm chấn thương sụn chêm đầu gối. Hai con nhỏ ở Việt Nam được người thân hỗ trợ chăm sóc trong thời gian bố mẹ vắng nhà. Chấn thương khiến trung vệ sinh năm 1996 phải dừng thi đấu từ cuối tháng 4 và không được Hà Nội FC đăng ký ở giai đoạn đầu V.League 2026/27 để tập trung chữa trị.

Trước chuyến đi, Quỳnh Anh gọi đây là “một hành trình mới bắt đầu”, đồng thời xác định sẽ trực tiếp đồng hành cùng chồng trong quá trình chữa trị.

Đến Mỹ, công việc mỗi ngày của cô cũng xoay quanh lịch sinh hoạt của Duy Mạnh. Ngoài công việc cá nhân và bán hàng trực tuyến, Quỳnh Anh hỗ trợ chồng di chuyển, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ ăn trong giai đoạn hậu phẫu. Hai vợ chồng sinh hoạt ngay trong khu vực bệnh viện để thuận tiện cho quá trình phục hồi.

Sau những ngày đầu, tình trạng của Duy Mạnh đã có tín hiệu tích cực hơn. Khi được người theo dõi hỏi thăm, Quỳnh Anh cho biết chồng ổn và thậm chí đã có thể tự đi nấu cơm.

Hành trình trở lại sân cỏ còn dài

Rạng sáng 5/9 theo giờ Việt Nam, Duy Mạnh thông báo đã phẫu thuật thành công chấn thương sụn chêm tại Mỹ. Hình ảnh sau ca mổ cho thấy chân của anh được băng bó và cố định bằng dụng cụ chuyên dụng. Dù vậy, nam trung vệ vẫn giữ tinh thần khá tích cực.

Bóng đá Plus dẫn chia sẻ của Duy Mạnh sau phẫu thuật cho biết sức khỏe và tinh thần của anh đều tốt. Nam cầu thủ đặt mục tiêu trở lại sân cỏ sau khi hoàn thành quá trình hồi phục.

Tuy nhiên, đây khó có thể là hành trình ngắn. VOV, VTC News đều cho biết Duy Mạnh dự kiến cần khoảng 6-9 tháng phục hồi trước khi có thể hướng tới thi đấu trở lại. Thời điểm tái xuất thực tế vẫn phụ thuộc vào tiến triển sau phẫu thuật và quá trình tập phục hồi trong những tháng tới.

Giữa thời điểm phải tạm xa sân cỏ, Duy Mạnh từng chia sẻ điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc là luôn có vợ con đồng hành.

Ảnh FBNV