Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới 1 lần vụt sáng rồi nhạt dần, xinh chấp Hoa hậu vẫn thiếu thứ này

Lamoon đang được xem là một trong những nghệ sĩ Gen Z có hành trình phát triển đáng chú ý của Vpop vài năm trở lại đây. Xuất phát điểm là một cô gái học chuyên Văn, từng đỗ Á khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Lamoon từng bước khẳng định năng lực ở nhiều lĩnh vực từ ca hát, sáng tác đến diễn xuất. Tuy nhiên, sau khi vụt sáng cùng Em Xinh Say Hi, nữ ca sĩ vẫn chưa thể tạo ra một sản phẩm đủ sức duy trì sức nóng và chuyển hóa sự chú ý thành vị thế bền vững trên thị trường âm nhạc.

Nữ ca sĩ Lamoon

Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003. Trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, cô từng theo học lớp chuyên Văn tại THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Năm 2021, nữ nghệ sĩ trở thành Á khoa đầu vào ngành Diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nền tảng đào tạo bài bản giúp Lamoon sớm sở hữu lợi thế về biểu cảm, kỹ năng sân khấu cũng như khả năng hóa thân vào nhiều hình tượng khác nhau.

Nữ ca sĩ bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2023. Tại cuộc thi, Lamoon gây chú ý nhờ chất giọng giàu cảm xúc, màu sắc âm nhạc riêng cùng hình ảnh trong trẻo, gần gũi. Dù thời điểm đó chưa có độ nhận diện quá lớn so với nhiều nghệ sĩ trẻ cùng thế hệ, Lamoon vẫn được đánh giá là một trong những thí sinh sở hữu màu sắc nổi bật của mùa giải.

Lamoon từng là nhân tố sáng giá của Vietnam Idol 2023

Sau Vietnam Idol 2023, năm 2025 trở thành cột mốc quan trọng đưa tên tuổi Lamoon đến gần hơn với công chúng. Nữ nghệ sĩ có màn chạm ngõ điện ảnh với vai Út Khờ trong bộ phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối. Thành công của tác phẩm giúp Lamoon tiếp cận thêm lượng lớn khán giả đại chúng, đồng thời cho thấy khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Song song với vai diễn, việc thể hiện ca khúc Mặt Trời Trong Bóng Tối - nhạc phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối - cũng trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của Lamoon, giúp cô nhận được nhiều tình cảm từ công chúng.

Song song với vai diễn, việc thể hiện ca khúc Mặt Trời Trong Bóng Tối - nhạc phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối - cũng trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của Lamoon

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Lamoon đến từ Em Xinh Say Hi. Là một nhân tố mới, cô ban đầu chưa được xếp vào nhóm ứng viên nổi bật. Càng tiến sâu, Lamoon càng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng trình diễn, tư duy sân khấu và khả năng làm chủ hình ảnh. Nhiều tiết mục có sự góp mặt của cô liên tục tạo sức hút trên mạng xã hội, qua đó giúp Lamoon xây dựng lượng người hâm mộ đáng kể. Nữ ca sĩ thực sự viral trên mạng xã hội sau sân khấu Live Stage 1 Cầm Kỳ Thi Hoạ. Khả năng sử dụng tiếng Việt uyển chuyển trong sáng tác giúp Lamoon được khán giả gọi bằng biệt danh "ca sĩ chuyên Văn".

Clip màn trình diễn Cầm Kỳ Thi Họa

Lamoon tỏa sáng ở Em Xinh Say Hi ngay tiết mục Live Stage 1 - Cầm Kỳ Thi Họa

Cầm Kỳ Thi Hoạ cũng chính là sân khấu đưa tên tuổi Lamoon vụt sáng. Sau đó, cô tiếp tục gây chú ý với những tiết mục như Cách Yêu Đúng Điệu, Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời... Đặc biệt, Lamoon cho thấy sự phù hợp với những sản phẩm âm nhạc và concept có yếu tố kết hợp văn hóa truyền thống - một màu sắc tương đối khác biệt giữa dàn nghệ sĩ nữ trẻ hiện nay. Việc tiến thẳng vào Top 5 chung cuộc được xem là thành quả xứng đáng cho hành trình bứt phá của Lamoon. Sau chương trình, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt Gen Z được nhắc đến nhiều khi khán giả bàn luận về lớp nghệ sĩ nữ mới của Vpop.

Lamoon nhanh chóng trở thành nhân tố được chú ý nhất Em Xinh Say Hi

Không chỉ sự nghiệp, diện mạo của Lamoon cũng có sự thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây nữ nghệ sĩ thường gắn với hình ảnh ngọt ngào, trong trẻo, hiện tại cô ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong thần thái lẫn phong cách thời trang. Nhiều khán giả nhận xét Lamoon sở hữu vẻ đẹp hài hòa giữa nét dịu dàng và sự sang trọng, vừa gần gũi vừa cuốn hút trước ống kính. Khí chất của nữ ca sĩ cũng được nhận xét ngày càng thăng hạng, thậm chí phù hợp với hình ảnh của các cuộc thi sắc đẹp. Người hâm mộ vì thế kỳ vọng bên cạnh âm nhạc và phim ảnh, Lamoon có thể thử sức ở những lĩnh vực mới để đa dạng hóa hình ảnh và phát huy thêm thế mạnh ngoại hình.

Nhan sắc và khí chất thăng hạng của Lamoon

Mới đây, Lamoon tiếp tục trở thành tâm điểm khi được chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler công bố trong danh sách đề cử cho The 100 Most Beautiful Faces 2026. Bên cạnh hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí thế giới, sự xuất hiện của một nghệ sĩ trẻ Vpop như Lamoon khiến nhiều khán giả Việt bất ngờ và thích thú. Đây là một trong những lần đáng chú ý khi một nghệ sĩ trẻ của Vpop xuất hiện trong danh sách đề cử vốn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trên thế giới. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Lamoon đang trải qua giai đoạn thăng hạng nhan sắc rõ nét nhất kể từ khi bước chân vào showbiz, đồng thời ngày càng sở hữu thần thái không thua kém nhiều người đẹp từng chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp.

Lamoon được chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler công bố trong danh sách đề cử cho The 100 Most Beautiful Faces 2026

Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: trong khi nhan sắc ngày càng được chú ý, sự nghiệp âm nhạc của Lamoon sau Em Xinh Say Hi lại chưa tạo được cú bứt phá tương xứng. Tận dụng sức nóng từ chương trình, Lamoon nhanh chóng phát hành album đầu tay Là Moon vào cuối năm 2025. Album gồm 12 ca khúc mang dấu ấn sáng tác cá nhân, cho thấy nữ ca sĩ muốn xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có khả năng tự sáng tạo và định hình màu sắc âm nhạc riêng.

Lamoon ra mắt album đầu tay ngay sau Em Xinh Say Hi 2025

Điểm mạnh của Lamoon nằm ở bộ kỹ năng khá toàn diện. Cô có khả năng ca hát, sáng tác, diễn xuất, trình diễn và xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng khác biệt. Hình mẫu một nghệ sĩ trẻ có thể biểu diễn, sáng tạo âm nhạc và liên tục làm mới bản thân giúp Lamoon sở hữu nhiều lợi thế trong cuộc cạnh tranh của thế hệ Gen Z.

Lamoon - Synth Chúc Nâng Ly

Tuy nhiên, âm nhạc của Lamoon tính đến hiện tại lại khá mờ nhạt, chưa có ca khúc nào đạt thành tích đủ đột phá để tiếp nối hiệu ứng mà Em Xinh Say Hi mang lại. Album đầu tay từng gây tranh cãi về cách viết lời, đặc biệt ở MV Synth Chúc Nâng Ly, giai điệu lẫn cách dùng từng Anh - Việt chưa được mượt mà khiến khán giả cho rằng Lamoon tự làm khó mình.

Lamoon - MV Chiếu

Mới đây nhất, Lamoon tiếp tục ra mắt EP Gửi H, với MV Chiếu đóng vai trò sản phẩm mở đường. MV được quay ở Huế, lấy cảm hứng từ những rung động quen thuộc của mối tình đầu, từ những ánh nhìn còn e dè đến quá trình hai người dần trở nên thân thuộc. Câu chuyện được kể theo cách nhẹ nhàng, gần gũi, gợi nhớ về một mùa hè thanh xuân, trong đó ngôn ngữ điện ảnh được lấy cảm hứng từ bộ phim Mùi Đu Đủ Xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng.

MV Chiếu được đầu tư về mặt hình ảnh đậm chất điện ảnh

Dù được đầu tư về mặt hình ảnh và sở hữu màu sắc nghệ thuật riêng, Chiếu vẫn chưa tạo được hiệu ứng tương xứng khi Lamoon hoạt động solo. Trên mạng xã hội, sản phẩm nhận về nhiều phản hồi trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cao ngoại hình, hình ảnh và màu sắc nghệ thuật của nữ ca sĩ, nhưng cho rằng cách xử lý ca khúc lại là điểm yếu khiến sản phẩm hụt hơi.

Lamoon vẫn loay hoay với âm nhạc của mình

Một số nhận xét khác lại đặt câu hỏi về đội ngũ sản xuất âm nhạc đồng hành cùng Lamoon. Theo những ý kiến này, nữ ca sĩ "có tiềm năng lớn nhưng lại thiếu một team producer hợp cạ" để trau chuốt những điểm mạnh trong tư duy âm nhạc và phong cách hát. Những khán giả này cho rằng tư duy âm nhạc của Lamoon không hề kém, cô có gu và nhiều ý tưởng riêng. Tuy nhiên, khâu triển khai chưa đủ tốt khiến những ưu điểm ban đầu chưa được phát huy trọn vẹn. Một số ý kiến thậm chí cho rằng Lamoon đang "cố quá" khi kết hợp âm nhạc với văn học và các giá trị truyền thống, trong khi điều cô cần là một đội ngũ thực sự hiểu thế mạnh cá nhân và đủ nhạy bén với xu hướng thưởng thức âm nhạc hiện tại.

Cả album Là Moon và EP Gửi H đều chỉ thu về lượng nghe khá khiêm tốn nếu đặt cạnh mức độ chú ý mà Lamoon từng nhận được sau Em Xinh Say Hi. Lamoon đã có ngoại hình, khả năng trình diễn, nền tảng diễn xuất, khả năng sáng tác và một màu sắc cá nhân tương đối rõ. Cô thậm chí từng có thời điểm trở thành một trong những gương mặt Gen Z được săn đón trên mạng xã hội.

Nữ ca sĩ vẫn đang thiếu 1 sản phẩm âm nhạc đủ tầm để định vị chính mình

Nhưng để biến một lần vụt sáng thành vị thế lâu dài, Lamoon cần nhiều hơn ngoại hình nổi bật hay một sân khấu viral. Nữ ca sĩ vẫn đang thiếu 1 sản phẩm âm nhạc đủ tầm để định vị chính mình. Những sản phẩm gần đây cho thấy Lamoon cần thêm thời gian để hiểu rõ bản thân, hiểu khán giả và quan trọng hơn là tìm được đội ngũ đồng hành phù hợp. Nếu giải được bài toán về âm nhạc và cách triển khai ý tưởng, những lợi thế từng giúp Lamoon tỏa sáng trên sân khấu hoàn toàn có thể trở thành nền móng cho một sự nghiệp solo bền vững. Ngược lại, nếu không sớm tìm được lời giải, Lamoon sẽ khó duy trì vị trí trong đường đua ngày càng khốc liệt của Vpop.