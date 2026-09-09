Hà Nội sắp có "sân khấu di sản" áp dụng AR, bán thực cảnh và trình diễn cả trên không ở di tích nổi

Tối 11/9/2026, tại Hoàng thành Thăng Long, Đêm khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II sẽ chính thức diễn ra với chủ đề "Dòng chảy di sản - Heritage Flow". Chương trình do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức cùng sự phối hợp của các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Đảm nhận phần kịch bản và vai trò Tổng đạo diễn, đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại. Mục tiêu của ê-kíp là kể lại câu chuyện về di sản Hà Nội bằng ngôn ngữ nghệ thuật của hôm nay, để những giá trị đã tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm không chỉ được tái hiện mà thực sự "sống" trong một không gian trình diễn mới.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang

Hoàng thành Thăng Long trở thành một phần của sân khấu

Điểm đáng chú ý của đêm khai mạc nằm ở cách ê-kíp khai thác chính không gian Hoàng thành Thăng Long như một phần của câu chuyện nghệ thuật, thay vì chỉ sử dụng di tích này như địa điểm hoặc phông nền cho sân khấu.

Theo thông tin từ BTC, đêm khai mạc được dàn dựng theo hướng kết hợp sân khấu với bán thực cảnh, tận dụng không gian giàu giá trị lịch sử của Hoàng thành Thăng Long. Không gian biểu diễn được mở rộng cả theo chiều ngang lẫn chiều dọc. Khán giả không chỉ theo dõi những gì diễn ra trên mặt đất mà còn có cơ hội chứng kiến các màn trình diễn trên không, tạo thêm những lớp thị giác cho tổng thể chương trình.

Cùng với đó, âm nhạc, múa, dàn nhạc, video và các giải pháp sân khấu hiện đại được kết hợp nhằm tạo nên nhiều lớp không gian và cảm xúc khác nhau.

Một trong những điểm nhấn được Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang hé lộ là việc ứng dụng các công nghệ thị giác đa phương tiện, trong đó có công nghệ AR. Công nghệ này sẽ được sử dụng để tạo thêm các lớp hình ảnh gắn với những công trình, biểu tượng di sản tiêu biểu của Hà Nội.

Mô phỏng sân khấu

Theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang, công nghệ không được đưa vào chỉ để "phô diễn kỹ xảo" mà đóng vai trò dẫn dắt dòng chảy thời gian, giúp người xem có cảm giác bước vào một không gian di sản sống động.

"Chúng tôi muốn khán giả không chỉ xem một chương trình nghệ thuật trên sân khấu, mà có cảm giác đang bước vào một dòng chảy của di sản, nơi các lớp văn hóa, âm nhạc, con người và thời gian cùng chuyển động", Tổng đạo diễn chia sẻ.

Xẩm, ca trù, múa rối được kể lại bằng ngôn ngữ mới

Phía sau lớp công nghệ hiện đại là một "bài toán không đơn giản" mà ê-kíp đặt ra ngay từ khi bắt đầu xây dựng chương trình: làm thế nào để kể lại di sản Hà Nội theo cách gần gũi với công chúng hôm nay nhưng không làm mất đi tinh thần vốn có.

Theo Phạm Hoàng Giang, chương trình không đi theo cách kể chuyện tuyến tính hay chỉ lần lượt tái hiện những lát cắt lịch sử. Thay vào đó, các chất liệu truyền thống được đặt trong một dòng chảy liên tục, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng giao thoa.

Nhiều loại hình nghệ thuật và chất liệu văn hóa quen thuộc của Thăng Long - Hà Nội sẽ xuất hiện trong đêm khai mạc như xẩm, ca trù, múa rối, nghệ thuật gốm, tranh dân gian, các tích trò cổ và âm nhạc dân gian. Tuy nhiên, những chất liệu này được đặt trong không gian dàn dựng đa chiều và kết hợp với các hình thức biểu đạt hiện đại.

"Điểm mới không nằm ở việc làm biến dạng di sản, mà ở cách tiếp cận", đạo diễn Phạm Hoàng Giang nhấn mạnh.

Theo Tổng đạo diễn, ê-kíp hướng tới việc tôn trọng tính chính xác của lịch sử và cốt cách văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời tìm cách giúp lớp khán giả trẻ tiếp cận di sản một cách tự nhiên hơn.

Tinh thần này cũng là cơ sở cho chủ đề "Dòng chảy di sản - Heritage Flow". Trong cách nhìn của ê-kíp, di sản không phải những giá trị nằm yên trong quá khứ mà luôn được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đồng thời tiếp tục được tiếp nhận và sáng tạo trong đời sống đương đại.

Những "cuộc gặp" đặc biệt giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ

Một điểm nhấn khác của đêm khai mạc là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nghệ thuật khác nhau.

Theo tài liệu chương trình, các nghệ sĩ tham gia gồm NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, ca sĩ Tùng Dương, ca nương Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Anh, nhóm OPLUS, Ngô Lan Hương, Quách Mai Thy, Phùng Thanh Huyền, Ram C cùng các nghệ sĩ quốc tế.

Chương trình còn có sự tham gia của Nhà hát Múa rối Thăng Long, CLB Ca trù Thái Hà, nhóm Xẩm Hà Thành, các nghệ nhân, nhóm nhạc dân tộc, diễn viên múa và nhiều lực lượng biểu diễn khác.

Đáng chú ý, một số tiết mục được xây dựng như những "cuộc gặp" giữa nghệ sĩ truyền thống và nghệ sĩ đương đại. Các nghệ sĩ hát xẩm như NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê sẽ xuất hiện trong cùng không gian nghệ thuật với những nghệ sĩ thuộc thế hệ sau như Tùng Dương, Quách Mai Thy, Ram C...

Dàn nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong chương trình

Nhiều tác phẩm cũng được viết riêng cho chương trình, trong đó có "Nhịp phách Thăng Long", "Thắp sáng ngọn lửa di sản" và "Hà Nội đất học đất linh". Riêng "Hà Nội đất học đất linh", một tác phẩm xẩm, sẽ được nhóm OPLUS và Ram C thể hiện theo cách mới.

Không dừng lại ở một đêm biểu diễn, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết ê-kíp hướng tới việc đưa Festival trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch, kết nối với các không gian di sản, di tích, phố đi bộ, làng nghề và không gian sáng tạo của Thủ đô.