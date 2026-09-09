Diện mạo khác lạ của Mỹ Tâm trong hình ảnh mới được công bố

Mỹ Tâm đang là cái tên mới nhất được Starbucks Việt Nam đăng tải hình ảnh trên trang chính thức. Không phải ngẫu nhiên, nữ ca sĩ sẽ là khách mời tiếp theo, được xác nhận xuất hiện biểu diễn trong đêm nhạc The Siren World Opens, diễn ra cuối tháng 9 tại TP.HCM.

Trong poster, Mỹ Tâm xuất hiện ở vị trí trung tâm với mái tóc dài, trang phục ánh bạc đính kết cầu kỳ. Bao quanh nữ ca sĩ là một không gian giống như đáy đại dương: cá ngựa, sứa, san hô, bong bóng, những sinh vật huyền ảo cùng các nốt nhạc phát sáng. Điều này khiến nhiều người xem liên tưởng ngay đến việc Mỹ Tâm hóa thành "nàng tiên cá", nhân vật quen thuộc luôn gắn liền với thương hiệu Starbucks.

Poster Mỹ Tâm được Starbucks đăng tải trên trang chính thức

Đằng sau poster là lễ hội kéo dài hai ngày

The Siren World Opens không chỉ là một đêm concert.

Theo thông tin chính thức từ Sacombank – đơn vị đồng hành cùng Starbucks và Visa tại chương trình – sự kiện kéo dài từ 10h đến 23h trong cả hai ngày 25 và 26/9. Riêng đêm nhạc chính diễn ra từ 18h30 đến 23h ngày 26/9.

Ban tổ chức giới thiệu đây là không gian lễ hội nhập vai Siren World, kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật, công nghệ và các hoạt động tương tác, đồng thời dự kiến quy tụ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Trước khi Mỹ Tâm được công bố, Starbucks Việt Nam đã lần lượt hé lộ ca nương Kiều Anh và Da LAB. Với Kiều Anh, thương hiệu nhấn vào việc đưa chất liệu ca trù vào một cuộc đối thoại đương đại. Da LAB được giới thiệu với những ca khúc quen thuộc nhưng sẽ được biến hóa theo cách mới.

Dàn khách mời trước đó đã được công bố

Thông tin từ đại diện Starbucks Việt Nam, The Siren World Opens được thiết kế thành bốn chặng gồm Khám phá – Tương tác – Kết nối – Sân khấu chính. Không gian có các cụm nghệ thuật thị giác, khu trải nghiệm tương tác, Chill Zone và Siren Stage; phiên bản năm nay còn bổ sung hệ thống LED mapping đa chiều cùng nhiều công nghệ trình diễn mới.

Starbucks đã đi từ concert 25.000 người đến "The Siren World"

Sự kiện năm nay được phát triển từ Siren Calling 2025, concert đầu tiên thuộc chuỗi trải nghiệm Siren của Starbucks Việt Nam.

Mùa trước quy tụ HIEUTHUHAI, Trúc Nhân, Chi Pu, MONO, Pháp Kiều, Chillies cùng nhiều nghệ sĩ khác. Theo thông tin được CafeF dẫn lại, Siren Calling 2025 thu hút hơn 25.000 người tham dự, tạo tiền đề để Starbucks mở rộng quy mô chương trình trong năm nay.

Nếu Siren Calling mới tập trung vào một sân khấu âm nhạc quy mô lớn, phiên bản 2026 được kéo dài thành lễ hội hai ngày, nơi trải nghiệm bắt đầu trước cả khi khán giả bước đến sân khấu chính.

Phối cảnh dự kiến không gian trải nghiệm đa giác quan tại lễ hội âm nhạc The Siren World Opens, tái hiện ý tưởng kết hợp giữa âm nhạc và công nghệ trình diễn thị giác ấn tượng

VTV cho biết chương trình 2026 dự kiến tiếp tục thu hút hàng chục nghìn lượt người, đồng thời nhận định việc mở rộng quy mô cho thấy Starbucks đang kéo trải nghiệm thương hiệu vượt ra khỏi phạm vi một đêm nhạc đơn thuần.