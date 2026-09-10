Đếm ngược ngày "gỡ" nút thắt giao thông đường Lĩnh Nam
Theo Quang Thái - Phạm Hùng |
10-09-2026 - 12:48 PM |
Bất động sản
Máy móc, nhân lực của các nhà thầu đang tích cực triển khai các hạng mục của Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam (Hà Nội), phấn đấu hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2026.
- 09-09-2026
- 09-09-2026
- 09-09-2026
Theo Quang Thái - Phạm Hùng
Hà Nội Mới
Theo Hà Nội Mới
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