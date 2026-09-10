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Đếm ngược ngày "gỡ" nút thắt giao thông đường Lĩnh Nam

| | Bất động sản

Máy móc, nhân lực của các nhà thầu đang tích cực triển khai các hạng mục của Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam (Hà Nội), phấn đấu hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2026.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam có chiều dài tuyến chính khoảng 3,4km, điểm đầu giao với đường Tam Trinh, điểm cuối giao đê sông Hồng.

Dự án đi qua địa bàn các phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Tương Mai với gần 98.346m2 đất phải thu hồi, liên quan 800 hộ dân và 34 tổ chức.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành tại 4 phường Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Lĩnh Nam; riêng phường Tương Mai còn 5 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Những ngày này, máy móc, nhân lực của nhà thầu đang tích cực triển khai thi công trên toàn tuyến với các hạng mục như: Nền đường, cống thoát nước…

Tuy nhiên, toàn tuyến có hệ thống hạ tầng ngầm phức tạp đặt ra cho nhà thầu không ít thách thức khi triển khai dự án.

Theo anh Ngô Văn Nam (Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng hạ tầng đô thị Hà Nội), nhà thầu đang tập trung triển khai các hạng mục, bám sát tiến độ dự án.

Nhà thầu cũng đề nghị các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý hạ tầng sớm xử lý các vướng mắc liên quan đến hạ tầng ngầm, đường điện, tạo mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đến thời điểm hiện tại, Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam đã đạt được hơn 30% khối lượng công việc.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường cho biết: “Khối lượng công việc lớn, UBND phường đã đề nghị nhà thầu tăng cường thêm máy móc, nhân lực triển khai các hạng mục để bảo đảm tiến độ thành phố giao”.

Ông Nguyễn Văn Quảng (phường Hoàng Mai) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui, phấn khởi khi dự án đang được triển khai rầm rộ trên toàn tuyến. Mong dự án sớm hoàn thành giúp giao thông thuận tiện và diện mạo đô thị khang trang hơn”.

Công nhân thi công dầm sắt phục vụ dự án.

Trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Song song với việc thi công mở rộng, máy móc đang tích cực phá dỡ để có mặt bằng sạch bàn giao cho đơn vị thi công.

Theo Quang Thái - Phạm Hùng

Hà Nội Mới

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