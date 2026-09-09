Ninh Bình đón tin vui: Duyệt nhiệm vụ quy hoạch “đại đô thị” 6.670 ha hai bên sông Đáy trải rộng trên 7 xã, phường, dự kiến quy mô dân số 650.000 người

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 3252/QĐ-UBND, ngày 28/08/2026 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu vực đô thị hai bên sông Đáy.

Với quy mô khoảng 6.670 ha, đồ án được định hướng tạo động lực phát triển chiến lược theo định hướng đô thị di sản, hình thành trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa và dịch vụ của tỉnh Ninh Bình.

Theo nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, khu vực đô thị hai bên sông Đáy có quy mô diện tích khoảng 6.670 ha, trải rộng trên địa giới hành chính của nhiều phường, xã; dự báo quy mô dân số khoảng 650.000 người, được phân kỳ theo từng giai đoạn.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa bàn các phường Hoa Lư, Tây Hoa Lư và Đông Hoa Lư; đồng thời bao trùm các xã Gia Trấn, Phong Doanh, Ý Yên và Yên Đồng của tỉnh Ninh Bình.

Về ranh giới, phía Bắc khu vực quy hoạch giáp Quốc lộ 37C quy hoạch mới; phía Nam giáp Quốc lộ 10; phía Đông giáp đường cao tốc Bắc - Nam CT01 và phía Tây giáp Quốc lộ 1A.

Trong tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 6.670 ha, khu vực bờ Tây có diện tích khoảng 2.446 ha; khu vực bờ Đông có diện tích khoảng 4.222 ha, cùng toàn bộ phần diện tích mặt nước tự nhiên.

Khu vực đô thị hai bên sông Đáy được định hướng trở thành đầu mối giao thông quan trọng, giữ vai trò cửa ngõ phía Nam của vùng đồng bằng sông Hồng.

Điểm nhấn của đồ án là việc chuyển đổi dòng sông tự nhiên thành trục không gian trung tâm, kết nối cảnh quan sinh thái và văn hóa. Không gian hai bờ được định hướng mang hình thái kiến trúc khác nhau nhưng bổ trợ, thống nhất, tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh.

Trong đó, bờ Đông được quy hoạch phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng và thông minh. Khu vực bờ Tây tập trung bảo tồn cấu trúc không gian truyền thống, hệ thống làng xóm, mặt nước và các giá trị di tích lịch sử.

Đồ án đồng thời yêu cầu bố trí quỹ đất hợp lý cho các chức năng thương mại, giáo dục, y tế, bãi đỗ xe và không gian mở.

Theo định hướng, khu vực đô thị hai bên sông Đáy sẽ tạo động lực phát triển chiến lược theo định hướng đô thị di sản, hướng tới hình thành trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa và dịch vụ của tỉnh Ninh Bình.

Thời gian thực hiện đồ án được quy định tối đa không quá 09 tháng kể từ ngày lựa chọn được nhà tư vấn.