Trước khi bán phở sườn bò, doanh nhân Cường Đô La thành công rực rỡ khi bán từ vịt quay Bắc Kinh, bánh bao Thượng Hải đến bít tết bò ủ khô đặc biệt 100 ngày

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, hay còn được biết đến với biệt danh Cường Đô La đã chia sẻ loạt hình ảnh tại một cửa hàng phở mới trên trang cá nhân.

“Phở sườn bò mình vừa mở, mong cả nhà ủng hộ ạ!”, Nguyễn Quốc Cường viết, kèm địa chỉ 290 Lý Tự Trọng, quận 1.

Cường Đô La đã chia sẻ loạt hình ảnh tại một cửa hàng phở mới trên trang cá nhân.

Đây không phải lần đầu ông Cường kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực. Trước đó, năm 2018, trong một buổi livestream, ông từng chia sẻ kế hoạch mở rộng chuỗi nhà hàng ẩm thực Trung Hoa C.TAO sau khi rút lui khỏi Quốc Cường Gia Lai (QCG).

C.TAO được vận hành bởi ông Cường và vợ ông là Đàm Thu Trang. Chuỗi nhà hàng định hướng sử dụng nguyên liệu hữu cơ, bắt đầu khai trương từ tháng 2/2018 với cơ sở đầu tiên tại TP.HCM và sau đó mở rộng tới Vũng Tàu.

Theo thực đơn được đăng tải trên Fanpage, C.TAO phục vụ hơn 100 món ăn và đồ uống, từ bánh đến các món mặn chế biến từ hấp đến chiên, cơm - mì - cháo đến súp - canh - tiềm, hải sản, BBQ.... Một số món ngon tại quán là: sủi cảo Tứ Xuyên, vịt quay Bắc Kinh, bánh bao Thượng Hải, mì kéo vịt tiềm, lá xách hấp tương sa trà...

Vợ chồng ông Cường cũng từng phát triển nhà hàng tại Vũng Tàu và có kế hoạch xây dựng chuỗi cửa hàng ẩm thực Trung Quốc tại một số thành phố lớn, trong đó có Đà Nẵng.

C.TAO được vận hành bởi ông Cường Đô La và vợ ông là Đàm Thu Trang.

Song song, ông Cường cũng kinh doanh nhà hàng bít tết cao cấp là PRIME Steak Boutique & Chill rộng hơn 900 m2 tại TP.HCM.

Đặc sản nổi tiếng nhất của nhà hàng là các món bò được làm theo kiểu dry aged. Nguyên liệu là loại thịt bò cao cấp, được chế biến và bảo quản theo cách đặc biệt. Con bò khi tới "tuổi khô" sẽ được cho ăn ngũ cốc nguyên hạt trong 100 ngày trước khi mổ. Sau khi mổ, thịt bò được treo lên và giữ trong phòng kín với nhiệt độ 10 độ C, độ ẩm 80% và có gió thổi 0,5 - 2,5 m/giây.

Thời gian tối thiểu để "thu hoạch" là từ 14 đến 28 ngày, có lúc tới 100 ngày với mục đích làm cho máu trong thịt chảy ra hết, nước rút đi một phần, thịt bắt đầu khô bên ngoài nhưng bên trong vẫn tươi mới. Khi chế biến, thịt sẽ mềm, mọng nước và vị đậm đà hơn.

Nhà hàng này phục vụ loại thịt được ủ khô 45 hoặc 65, thậm chí lên tới 90 và 100 ngày nên chất lượng đặc biệt. Khách chủ yếu gọi loại 45 và 65 ngày.

Không gian bên trong nhà hàng PRIME Steak Boutique & Chill tại TP.HCM.

Năm 2018 cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Nguyễn Quốc Cường khi ông rời QCG, doanh nghiệp gắn với gia đình trong nhiều năm, để bắt đầu con đường kinh doanh riêng với C-Holdings.

Tại C-Holdings, ông Cường chuyển trọng tâm sang phát triển nhà ở, đặc biệt là căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực. Bình Dương là thị trường đầu tiên, với C-Sky View tại Thủ Dầu Một. Dự án mở bán từ tháng 7/2019 và tiêu thụ khoảng 80% sản phẩm chỉ trong 2 tháng, vượt xa kỳ vọng ban đầu của ông Cường.

Sau đó, C-Holdings phát triển The Maison với hơn 600 căn hộ và The Felix tại Thuận An, quy mô khoảng 1.200 căn hộ. Qua đó, doanh nghiệp hình thành danh mục hàng nghìn căn hộ tại Bình Dương.

Chỉ trong vài năm, C-Holdings đã hình thành danh mục hàng nghìn căn hộ.

Ông Cường từng chia sẻ có khách hàng quan tâm đến chính người đứng sau dự án và đặt câu hỏi: Liệu Cường Đô La có thực sự làm được bất động sản hay không. Theo ông, sự tò mò và niềm tin của khách hàng là động lực để doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đáng chú ý, trong khi điều hành C-Holdings, ông Nguyễn Quốc Cường cũng trở lại Quốc Cường Gia Lai. Tháng 7/2024, ông được bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của QCG. Hiện ông đồng thời giữ vị trí Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai và Chủ tịch HĐQT C-Holdings.