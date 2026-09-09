Ngay năm sau, Việt Nam sẽ sở hữu một công trình cao nhất thế giới, vượt Trung Quốc để lập kỷ lục toàn cầu do Sun Group triển khai

Một công trình tâm linh quy mô lớn đang được triển khai tại Việt Nam và thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước lẫn quốc tế là công trình Tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai thuộc dự án khu du lịch tâm linh Huyền tích Am Tiên, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thiết kế, tôn tượng có tổng chiều cao lên tới 167,5 m, bao gồm khối đế cao 45 m, đài sen cao 13,6 m và phần tượng cao 108,9 m. Tượng được chế tác bằng đồng và sau khi hoàn thiện có thể được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới. Một số chi tiết về quy mô như bàn tay phải thủ ấn Vô Úy rộng 7,5 m, tay trái thủ ấn Thí Nguyện dài gầ 12 m, với tổng thể tích toàn bộ tượng đạt hơn 69.000 m³.

Nếu hoàn thành đúng theo thiết kế ban đầu, tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai trên đỉnh núi Am Tiên sẽ là tượng Phật cao nhất thế giới. Hiện nay, tượng Trung Nguyên Đại Phật ở Nghiêu Sơn (Trung Quốc) được công nhận là tượng Phật cao nhất thế giới, với tổng chiều cao 153 m, trong đó phần tượng cao 108 m.

Về công nghệ chế tác, tượng được tạo nên từ các tấm đồng đỏ nhập khẩu, gia công bằng công nghệ áp lực cao từ châu Âu. Sau khi hoàn thiện, bề mặt sẽ được mạ bạc, tạo nên diện mạo màu trắng đặc trưng, mang giá trị thẩm mỹ và biểu tượng cao.

Công trình được tạo mẫu tinh xảo bởi đội ngũ các nhà điêu khắc cùng hàng trăm nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng của Việt Nam. Trong đó, người chủ đạo thiết kế và tổ chức thi công là Phạm Bá Đua – tác giả của tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa xã Tân Ninh, Hạng mục tượng Phật đã hoàn thành phần lõi tượng và gia công kết cấu, dự kiến bắt đầu lắp đặt tại dự án trong tháng 10/2026.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu trong năm 2027 hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật cùng các hạng như mục tượng Phật, nhà vòm hoa sen trắng và trục cảnh quan văn hóa để đưa vào vận hành, khai thác.

Về tổng thể dự án, ﻿khu du lịch tâm linh Huyền tích Am Tiên, đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích Nhà nước thu hồi, tương đương 23,62 ha, trong đó đã được giao 22,49 ha. Với khoảng 35 ha thực hiện theo hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà đầu tư đã hoàn tất thỏa thuận đối với khoảng 30,5 ha. Phần diện tích còn lại khoảng 4,5 ha của 2 hộ dân đang tiếp tục được thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng.

Về xây dựng, tính đến ngày 7/9/2026, giá trị khối lượng thi công và thiết bị ước đạt 2.253 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành.

Theo báo cáo, dự án đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa xã Tân Ninh).

Một số hạng mục quan trọng đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhà vòm hoa sen trắng hiện thi công đến tầng 5, đạt khoảng 40% khối lượng. Hạng mục tượng Phật đã hoàn thành phần lõi tượng và gia công kết cấu, dự kiến bắt đầu lắp đặt tại dự án trong tháng 10/2026. Trong khi đó, trục cảnh quan văn hóa đang thi công phần móng, đạt khoảng 30% khối lượng.

Cùng nằm trong quần thể, Dự án Khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và giao đất đã. Giá trị khối lượng thi công và thiết bị ước đạt 945 tỷ đồng.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san nền, cấp điện, cấp nước đang được triển khai, đạt khoảng 30%. Thiết bị cáp treo đã được đặt hàng với nhà sản xuất Doppelmayr, dự kiến bắt đầu thi công, lắp đặt từ tháng 12/2026.

Chủ đầu tư phấn đấu trong năm 2027 hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, nhà ga đi và tuyến cáp treo số 1 để đưa vào vận hành, khai thác.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu trong năm 2027 hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật cùng các hạng mục tượng Phật, nhà vòm hoa sen trắng và trục cảnh quan văn hóa (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa xã Tân Ninh).

Trong đó, tỉnh lưu ý việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề về hạ tầng giao thông kết nối, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển Khu du lịch Am Tiên trở thành điểm đến du lịch quan trọng của Thanh Hóa và khu vực.

Trước đó, ngày 26/4/2025, Sun Group phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ động thổ dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, thuộc quần thể danh thắng đền Nưa – động Am Tiên.

Dự án có tổng diện tích gần 350 ha, được chia thành 3 giai đoạn đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1 là Khu dịch vụ thương mại và cáp treo, quy mô gần 32 ha, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2 là Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa, quy mô 58 ha, tổng mức đầu tư 9.600 tỷ đồng. Giai đoạn 3 là Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, quy mô 295 ha, tổng mức đầu tư gần 22.500 tỷ đồng.