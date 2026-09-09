Nhìn gần những góc phố quanh Hồ Gươm in sâu trong tâm trí mọi người

Phương án chỉnh trang gần 66 ha quanh Hồ Gươm hiện mới ở bước nghiên cứu, lấy ý kiến cộng đồng từ ngày 7/9-26/9. Giữa những đề xuất mới về quảng trường, giao thông ngầm hay công trình biểu tượng, câu hỏi lớn nhất vẫn là làm thế nào để một Hồ Gươm hiện đại hơn vẫn giữ được ký ức và bản sắc của Hà Nội.