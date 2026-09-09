Một địa phương có tuyến đường sắt tốc độ cao gần 192km đi qua, vừa có diễn biến mới

Ảnh minh hoạ.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, sáng 8/9, lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng các khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại khu vực phía Nam tỉnh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 đang được triển khai tại 6 xã, phường. Đây là phần việc phục vụ đoạn tuyến từ Km1228+130 đến Km1289+400 của Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để xây dựng các khu tái định cư khoảng 40,02 ha, ảnh hưởng đến 410 trường hợp và 14 tổ chức.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm 404/410 trường hợp, đạt 98,54%. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được lập cho 375 trường hợp, tương đương 91,46%.

Trong số này, 270/410 trường hợp đã được niêm yết, lấy ý kiến công khai phương án, đạt 65,85%. Công tác thẩm định, phê duyệt phương án đã hoàn thành với 231 trường hợp, tương đương 56,34%. Số trường hợp đã được chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng là 231 trường hợp.

Tại xã Công Hải, khu tái định cư thôn Hiệp Kiết có diện tích 1,72 ha, quy hoạch 77 lô và đã hoàn thành chi trả 100%.

Tại xã Thuận Bắc, khu tái định cư thôn Kiền Kiền 2 rộng 3,87 ha với 108 lô và khu tái định cư thôn Gò Sạn rộng 4,11 ha với 77 lô đều đã hoàn thành chi trả. Trong khi đó, khu tái định cư thôn Kiền Kiền 1 rộng 3,66 ha, gồm 136 lô, đã chi trả 31/57 trường hợp, đạt 55%.

Tại xã Xuân Hải, khu dân cư Đường 3 tháng 2 có diện tích 4,96 ha, quy hoạch 139 lô. Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 43 trường hợp, đạt 99% diện tích. Tại phường Bảo An, khu tái định cư Bảo An rộng 10,63 ha, gồm 394 lô. Đến nay, 41/165 trường hợp đã được chi trả và bàn giao đất, đạt 30%.

Tại xã Ninh Phước, khu tái định cư Đường tỉnh 708 rộng 4,49 ha với 134 lô đã chi trả cho 14/32 trường hợp, đạt 44%. Khu tái định cư Quốc lộ 1 rộng 3,55 ha, gồm 68 lô, đã phê duyệt phương án cho 13/26 trường hợp, đạt 50%.

Trong khi đó, khu tái định cư thôn Mông Đức tại xã Phước Hữu rộng 3,01 ha, gồm 58 lô, mới phê duyệt phương án cho 7/36 trường hợp, đạt 20%.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng theo tiến độ cam kết. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp cung cấp bản đồ, bản vẽ, hồ sơ và tháo gỡ vướng mắc. Sở Tài chính hướng dẫn thủ tục chỉ định thầu; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn đo đạc, chỉnh lý, cập nhật dữ liệu địa chính.

Việc bàn giao đất tái định cư và bồi thường phải căn cứ chính xác vào số tờ, số thửa, tọa độ, ranh giới, tránh sai lệch khi triển khai thực địa. Các cơ quan liên quan đồng thời phối hợp cập nhật khung giá đất hằng năm, làm cơ sở thực hiện bồi thường và giao đất theo quy định.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua tỉnh có điểm đầu tại xã Đại Lãnh, giáp Đắk Lắk và điểm cuối tại xã Phước Hà, giáp Lâm Đồng. Tuyến đi qua 29 xã, phường, với tổng chiều dài khoảng 191,8 km.

Trên tuyến dự kiến có 2 ga hành khách gồm ga Diên Khánh tại xã Diên Lạc và ga Tháp Chàm tại phường Bảo An; 1 ga hàng hóa Ninh Hòa tại xã Bắc Ninh Hòa, kết nối và trung chuyển hàng hóa với Khu kinh tế Vân Phong. Ngoài ra còn có 4 trạm bảo dưỡng tại Vạn Ninh, Cam An, Ninh Hải và Phước Hà.

Dự án cũng bố trí 2 depot gồm Depot Diên Khánh tại khu vực xã Diên Điền và Depot Vân Phong tại xã Bắc Ninh Hòa, phục vụ công tác tập kết, bảo dưỡng và vận hành tuyến đường sắt.