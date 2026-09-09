Hai tuyến đường hơn 40.000 tỷ đồng do liên danh Vinhomes làm tổng thầu có diễn biến mới

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản số 4570/UBND-KT gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về nhu cầu vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026–2030, đồng thời đề nghị hướng dẫn tiếp nhận nguồn vốn để triển khai hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn.

Trong đó gồm Dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi và Dự án tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn. Hai dự án được giao UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản, sử dụng ngân sách Trung ương.

Trước đó vào chiều 28/8/2026, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức nghi thức khởi công cả hai dự án. Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội được giao làm chủ đầu tư. Vinhomes cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC (SGC) - đã thành lập Liên danh đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC.

Theo văn bản, Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng tổng hợp nhu cầu vốn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung hai dự án vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 từ nguồn ngân sách Trung ương, đồng thời bố trí đủ vốn theo nhu cầu và tiến độ thực hiện.

Trường hợp hai dự án đã có trong danh mục nhưng chưa được bố trí đủ vốn, Thành phố đề nghị bổ sung phần còn thiếu. Hà Nội cũng đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục điều chuyển, tiếp nhận nguồn vốn Trung ương về ngân sách Thành phố để bảo đảm điều kiện triển khai.

Do yêu cầu tiến độ cấp bách, Hà Nội kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng sớm xem xét, bố trí khoảng 9.453 tỷ đồng trong kế hoạch vốn năm 2026. Khoản vốn này dự kiến phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư, tạm ứng hợp đồng, thanh toán khối lượng giai đoạn đầu, giải phóng mặt bằng và các công việc triển khai ban đầu.

Nếu nguồn vốn Trung ương chưa được bố trí kịp thời, Hà Nội đề nghị hai bộ báo cáo Chính phủ xem xét cho phép Thành phố tạm ứng trước một phần ngân sách địa phương để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Khoản tạm ứng sẽ được hoàn trả sau khi nguồn vốn Trung ương được cấp có thẩm quyền bố trí, giao về Thành phố.

Hà Nội đề xuất áp dụng cơ chế xử lý tương tự cơ chế đã được cho phép đối với dự án thành phần giải phóng mặt bằng phục vụ tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo tính toán của UBND TP. Hà Nội, căn cứ sơ bộ tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện, tổng nhu cầu vốn ngân sách Trung ương cho hai dự án trong giai đoạn 2026–2030 khoảng 40.171 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2026 cần khoảng 9.453 tỷ đồng để chuẩn bị đầu tư, lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, tạm ứng hợp đồng, triển khai bước đầu công tác giải phóng mặt bằng và thi công.

Năm 2027, nhu cầu vốn dự kiến khoảng 17.572 tỷ đồng. Thành phố sẽ tập trung hoàn thành Dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi trước ngày 31/3/2027, đồng thời đẩy nhanh Dự án đường sắt vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn. Trong năm này, Hà Nội dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và triển khai một phần xây lắp, thiết bị của dự án vành đai phía Đông.

Năm 2028, nhu cầu vốn khoảng 6.712 tỷ đồng, chủ yếu để thanh toán phần còn lại của chi phí xây dựng, thiết bị và các khoản liên quan, hướng tới hoàn thành dự án vành đai phía Đông vào tháng 12/2028.

Năm 2029, nhu cầu vốn khoảng 6.435 tỷ đồng, chủ yếu dành cho chi phí dự phòng và các khoản thanh toán, quyết toán còn lại.

Hướng tuyến Dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi (Ảnh: UBND TP Hà Nội).

Được biết, Dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi đi qua các xã Đại Xuyên, Chuyên Mỹ, Phượng Dực, Thượng Phúc, Thường Tín và Ngọc Hồi.

Tuyến dài khoảng 26,5 km, cùng khoảng 3 km kết nối từ Ngọc Hồi đến tuyến vành đai Bắc Hồng - Văn Điển. Dự án được đầu tư đường đơn khổ 1.000 mm, sử dụng sức kéo diesel, gồm 3 ga mới là Ngọc Hồi, Thường Tín và Phú Xuyên.

Đây là dự án nhóm A, có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 12.419 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/3/2027.

Dự án đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn đi qua các xã Thường Tín, Ngọc Hồi, Thượng Phúc, Hồng Vân, Thuận An của TP. Hà Nội; các xã Mễ Sở, Văn Giang, Hoàn Long, Nghĩa Trụ, Như Quỳnh, Lạc Đạo của tỉnh Hưng Yên và một đoạn khoảng 150 m qua xã Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh.

Tuyến chính từ Thường Tín đến Kim Sơn dài khoảng 31,3 km, được đầu tư đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Dự án thuộc nhóm A, có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 27.752 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028.