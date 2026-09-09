Tiến độ hai tuyến cao tốc kết nối có theo kịp sân bay Long Thành?

Ông Hoàng Đăng Hậu, Chỉ huy trưởng thi công một gói thầu trên cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc Công ty Bắc Trung Nam) cho biết, phần đường cao tốc của đơn vị đã hoàn tất thảm nhựa, kẻ vạch và hiện đang triển khai lắp lan can dải phân cách. “Hiện dự án còn phần nhỏ tại cầu Phước Khánh là việc thảm nhựa. Vài ngày tới, đơn vị sẽ thảm nhựa và hoàn tất phần việc cuối cùng để cuối tháng 9/2026 thông xe toàn tuyến”, ông Hậu cho hay.