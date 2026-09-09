Tăng tốc thi công các đoạn tuyến đường Vành đai 2.5, hướng tới thông xe dịp 10-10

Cùng tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra thực địa dọc tuyến Vành đai 2.5 bao gồm: Điểm kết thúc nút giao Vành đai 3 - Lĩnh Nam; dự án đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng trên địa bàn phường Khương Đình; dự án đoạn từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi; đoạn từ Khu đô thị Dịch Vọng đến Dương Đình Nghệ (nút giao Thành Thái, phường Cầu Giấy); hạng mục xây dựng tuyến đường số 5 vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây hồ Tây.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đi kiểm tra thực địa điểm kết thúc nút giao Vành đai 3 - Lĩnh Nam. Ảnh: Phạm Hùng

Theo báo cáo của UBND phường Vĩnh Hưng, Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam có chiều dài tuyến chính khoảng 3,4km, điểm đầu giao với đường Tam Trinh, điểm cuối giao đê sông Hồng; đi qua địa bàn các phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Tương Mai. Dự án thu hồi gần 98.346m2 đất, liên quan 800 hộ dân và 34 tổ chức.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành tại 4 phường Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Lĩnh Nam; riêng phường Tương Mai còn 5 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Một số khó khăn còn lại chủ yếu liên quan việc bàn giao mốc giới và quy hoạch các dự án liền kề.

Dự án đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng trên địa bàn phường Khương Đình có chiều dài khoảng 1,5km. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang tổ chức thi công đồng thời 3 mũi, ưu tiên hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, điện và các công trình ngầm để bảo đảm đồng bộ trước khi thảm bê tông nhựa.

Đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng trên địa bàn phường Khương Đình tổ chức thi công đồng thời 3 mũi. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại. Ảnh: Phạm Hùng

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2.5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi chia thành 3 đoạn, với tổng chiều dài khoảng 2,26km. Đây là công trình được triển khai theo lệnh xây dựng khẩn cấp của UBND thành phố và khởi công ngày 20-3-2026.

Trong đó, đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến Dương Đình Nghệ dài 0,71km, mặt cắt ngang 50m; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài 0,6km, mặt cắt ngang 40m và đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài 0,95km, mặt cắt ngang 40m.

Đến nay, toàn bộ diện tích 101.896m2 mặt bằng của dự án trên địa bàn các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Thanh Xuân đã được bàn giao. Trong đó, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đạt khoảng 80% khối lượng, đã hoàn thành hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải và đang thi công nền, mặt đường, hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 5-10-2026. Hai đoạn còn lại đang tập trung thi công nền đường và hệ thống thoát nước.

Theo Ban Quản lý dự án, quá trình thi công gặp khó khăn do vừa phải bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm hiện hữu trên các tuyến Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Vũ Phạm Hàm, vừa chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài, việc vận chuyển đất thải và năng lực tiếp nhận của các bãi thải còn hạn chế.

Đối với hạng mục xây dựng tuyến đường số 5 vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây hồ Tây, chiều dài tuyến là 582,04m, mặt cắt ngang 50m, kết nối từ khu Đoàn Ngoại giao đến đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Nhân lực, vật lực tích cực thi công "3 ca, 4 kíp" trên các đoạn tuyến. Ảnh: Phạm Hùng

Đến cuối tháng 6-2026, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, tạo điều kiện để dự án tăng tốc triển khai. Đến nay, hạng mục nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm đã hoàn thành; công tác thảm nhựa, lát hè, bó vỉa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông đang được gấp rút thực hiện theo tiến độ; mục tiêu hoàn thành các hạng mục còn lại và thông xe kỹ thuật trước ngày 30-9-2026.

Kiểm tra thực địa toàn tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì tiến độ thi công.

Nhấn mạnh thời gian không còn nhiều, đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, tận dụng thời tiết thuận lợi để bù tiến độ bị ảnh hưởng bởi vướng mắc giải phóng mặt bằng và mưa kéo dài; quyết tâm thực hiện đúng cam kết, bảo đảm mục tiêu thông xe kỹ thuật tuyến đường dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10.

Đối với các đoạn tuyến đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành, đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại như: Cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và mỹ quan đô thị trước khi đưa vào khai thác.

Quyết tâm thực hiện đúng cam kết, bảo đảm mục tiêu thông xe kỹ thuật tuyến đường dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10. Ảnh: Phạm Hùng

Với các đoạn còn đang thi công, chủ đầu tư và nhà thầu phải rà soát lại toàn bộ tiến độ, xác định rõ các hạng mục trên “đường găng”, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng công việc; trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu phải kịp thời bổ sung năng lực hoặc điều chỉnh để không ảnh hưởng tiến độ chung.

"Chỉ còn khoảng một tháng để triển khai các phần việc còn lại, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật tuyến đường dịp 10-10. Đây là mốc tiến độ quan trọng, đòi hỏi các đơn vị phải triển khai đồng bộ, tổ chức thi công hợp lý và phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Đặc biệt, đối với các nút giao và đoạn kết nối, đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu cần nghiên cứu kỹ phương án tổ chức giao thông, bảo đảm sự đồng bộ giữa các tuyến, điều tiết giao thông hợp lý ngay từ khi đưa vào sử dụng, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc tại những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn.