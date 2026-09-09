Buốt ruột nhìn sân bay Cần Thơ 'vắng tanh vắng ngắt' sau đề xuất xây mới
Tại Dự thảo Quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, đơn vị tư vấn đề xuất nghiên cứu quy hoạch thêm một sân bay mới tại Cần Thơ bên cạnh nâng cấp sân bay hiện hữu, dù thực tế sân bay Cần Thơ hiện hoạt động cầm chừng vì vắng khách. Giới chuyên gia không đồng tình với đề xuất này.
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Theo các chuyên gia, ưu tiên đúng đắn hiện nay là khai thác hiệu quả và nâng cấp sân bay Cần Thơ hiện hữu, thay vì phân tán nguồn lực cho một sân bay mới. Chỉ xem xét sân bay mới khi có nhu cầu thực tế, dự báo độc lập, phương án tài chính khả thi, đánh giá môi trường đầy đủ và được bổ sung vào quy hoạch ngành quốc gia.
Cách làm hợp lý là tập trung nguồn lực cho việc lấp đầy công suất sân bay hiện có. Đó là chính sách thu hút hãng bay mở lại đường bay quốc tế, là đầu tư đồng bộ giao thông kết nối để rút ngắn thời gian từ các tỉnh lân cận đến sân bay, là phát triển sản phẩm du lịch đủ sức kéo khách quốc tế đến...
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