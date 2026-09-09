Thanh tra khu đất vàng nhà Công tử Bạc Liêu

Ngày 9/9, theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, cơ quan này vừa công bố quyết định thanh tra đối với việc quản lý, cho thuê đất tại khu nhà Công tử Bạc Liêu và việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng, khai thác và sử dụng công trình thuộc dự án nhà ở sinh viên Bạc Liêu.

Theo đó, đối với việc quản lý, cho thuê đất tại khu nhà Công tử Bạc Liêu, đoàn sẽ thanh tra 6 cơ quan, đơn vị gồm Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND phường Bạc Liêu, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau và Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Công tử Bạc Liêu.

Thời kỳ thanh tra tính từ 13/4/2018 đến thời điểm tiến hành cuộc thanh tra.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố quyết định thanh tra đối với việc quản lý, cho thuê đất tại khu nhà Công tử Bạc Liêu.

Với dự án nhà ở sinh viên tỉnh Bạc Liêu, Thanh tra tỉnh Cà Mau sẽ thanh tra việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng, khai thác và sử dụng công trình tại Sở Xây dựng, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau. Thời kỳ thanh tra tính từ khi triển khai thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm tiến hành cuộc thanh tra.

Cuộc thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về thực hiện kết luận phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đoàn thanh tra do ông Ngô Công Thành - thanh tra viên chính, Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và môi trường - Thanh tra tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn.