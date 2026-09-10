Xây dựng Hòa Bình (HBC) bị phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Theo quyết định, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố và công bố không đúng thời hạn một số thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp không công bố trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình còn công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phát hành và thực hiện nghĩa vụ đối với trái phiếu.

Các tài liệu công bố chậm gồm Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi bán niên 2024; Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024 và Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng công bố không đúng thời hạn Báo cáo về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu HBCH2225001 liên quan đến đợt mua lại ngày 24/1/2025.

Đối với mã trái phiếu HBCH2225002, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chậm công bố Báo cáo về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với các đợt mua lại ngày 6/5/2024, 22/5/2025 và 30/6/2025.

Tương tự, Báo cáo về việc hoàn tất mua lại trước hạn trái phiếu HBCH2225001, liên quan đến đợt mua lại ngày 24/1/2025, cũng được công bố không đúng thời hạn.