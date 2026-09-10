Biệt thự 277 tỷ đồng của tài tử Nicolas Cage suýt bị “nuốt chửng”: Hố sụt khổng lồ xé toạc lối vào gara

Căn biệt thự sang trọng của tài tử Nicolas Cage tại Malibu, bang California, Mỹ vừa trở thành tâm điểm chú ý sau khi một hố sụt lớn xuất hiện ngay sát công trình, phá hủy phần đường dẫn vào gara và khiến căn nhà đối mặt nguy cơ mất an toàn.

Hố sụt có vẻ rất sâu. Ảnh: Page Six

Những hình ảnh được công bố cho thấy mặt đường nhựa cùng các mảng bê tông lớn đã nứt vỡ, sụp xuống hố sâu. Một nhà vệ sinh di động phục vụ công trình, các tấm hàng rào và nhiều vật liệu xây dựng cũng bị cuốn xuống bên dưới. Miệng hố nằm ngay trước cửa gara, chỉ cách phần chính của căn biệt thự một khoảng ngắn.

Các cọc tiêu màu cam được dựng quanh khu vực nguy hiểm, trong khi công nhân mặc áo phản quang có mặt để kiểm tra hiện trường. Một xe cứu hỏa cũng được nhìn thấy đỗ gần ngôi nhà với vòi dẫn nước kéo dài ra phía ngoài.

Lực lượng cứu hỏa phát hiện hố sụt vào sáng thứ Ba - ngày 8/9. Ảnh: Page Six

Hố sụt “nuốt” đường vào biệt thự

Theo Page Six dẫn thông tin từ đài KTLA, lực lượng cứu hỏa phát hiện hiện trường vào sáng 8/9 khi tới khu vực để xử lý tin tin báo về một vụ vỡ đường ống khí đốt. Nhà chức trách ban đầu ước tính hố sụt rộng khoảng 30 x 30 feet, tương đương hơn 9 x 9 m.

Vụ sụt lún khiến đường ống dẫn khí bị hư hại. Công ty cung cấp khí đốt SoCalGas đã cử nhân viên tới hiện trường, kiểm soát chỗ rò rỉ và tạm thời ngừng cung cấp khí đốt trên một đoạn đường dài khoảng 85 feet, tương đương 26 m, để đề phòng những diễn biến tiếp theo.

Không có trường hợp bị thương nào được ghi nhận. Khi sự cố xảy ra, dường như không có người ở bên trong biệt thự. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy công trình có thể đang trong quá trình sửa chữa.

Khu vực Los Angeles đã trải qua một đợt mưa lớn vào cuối tuần rồi. Ảnh: Page Six

Page Six ban đầu cho biết chưa có lệnh sơ tán nào được ban hành. Tuy nhiên, thông tin cập nhật sau đó từ AP cho biết chính quyền thành phố Malibu đã tạm thời cấm tiếp cận tổng cộng 5 căn nhà trên tuyến đường này vì lo ngại mất an toàn. Khu dân cư tư nhân nằm ở vị trí đặc biệt nhạy cảm, giữa Thái Bình Dương và tuyến đường cao tốc Pacific Coast Highway nổi tiếng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ sụt lún được cho là có liên quan đến tình trạng xói mòn bờ biển. Trước đó, khu vực Los Angeles trải qua một ngày mưa lớn, trong khi nhiều vùng ven biển phía nam California chịu tác động của sóng cao và thủy triều bất thường do ảnh hưởng còn lại của bão Marie.

Nhiều khối bê tông lớn có thể được nhìn thấy nằm dưới hố sụt. Ảnh: Page Six

Dù không đổ bộ trực tiếp, cơn bão đã khuấy động vùng biển ngoài khơi, tạo ra những đợt sóng nguy hiểm dọc bờ biển California. Thời điểm biệt thự của Nicolas Cage bị hư hại cũng nằm trong khoảng thời gian khu vực này được đặt dưới cảnh báo ngập lụt ven biển.

Phạm vi thiệt hại thực tế đối với kết cấu chính của căn nhà vẫn chưa được công bố. Đại diện của Nicolas Cage cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận từ truyền thông.

Sự cố lần này chưa gây thiệt hại về người, nhưng hình ảnh hố sụt nằm sát gara và “nuốt” gần như toàn bộ lối vào biệt thự khiến nhiều người lo ngại về độ an toàn của công trình. Ảnh: Page Six

Cơ ngơi 10,5 triệu USD sát Thái Bình Dương

Nicolas Cage mua căn biệt thự vào năm 2024 với giá 10,5 triệu USD, tương đương khoảng 277 tỷ đồng. Hồ sơ bất động sản được truyền thông Mỹ dẫn lại cũng xác nhận nam diễn viên là chủ sở hữu công trình.

Căn nhà rộng khoảng 4.000 feet vuông, tương đương 372 m², nằm ngay sát bờ biển Malibu. Bất động sản được thiết kế để tận dụng tầm nhìn hướng ra Thái Bình Dương, có nhiều mảng kính lớn và sân thượng riêng. Vị trí biệt lập cùng cảnh quan biển khiến đây được xem là một trong những cơ ngơi đáng chú ý của tài tử Hollywood.

Nhiều đồ vật, trong đó có một chiếc thang, được nhìn thấy nằm dưới hố sâu. Ảnh: Page Six

Biệt thự được cố doanh nhân Jose Liberman, người đồng sáng lập Liberman Broadcasting, xây dựng từ thập niên 1990. Căn nhà từng thuộc sở hữu của gia đình Liberman trong nhiều năm trước khi được bán lại cho Nicolas Cage.

Nicolas Cage, 62 tuổi, là một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hollywood. Ông từng tham gia hơn 100 bộ phim và giành giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc với tác phẩm “Leaving Las Vegas”. Khán giả đại chúng còn biết đến ông qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như “Face/Off”, “Con Air”, “Gone in 60 Seconds” và loạt phim “National Treasure”.

Nguyên nhân dẫn đến vụ sụt lún được cho là có liên quan đến tình trạng xói mòn bờ biển. Ảnh: Page Six

Sự cố lần này chưa gây thiệt hại về người, nhưng hình ảnh hố sụt nằm sát gara và “nuốt” gần như toàn bộ lối vào biệt thự khiến nhiều người lo ngại về độ an toàn của công trình. Các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục đánh giá hiện trường trong bối cảnh nguy cơ xói mòn ven biển chưa hoàn toàn chấm dứt.

Nguồn: Page Six, AP

Minh Ngọc