Diễn biến mới nhất tại siêu dự án đường sắt gần 290.000 tỷ đồng, đi qua 6 tỉnh thành phía Bắc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa chủ trì cuộc họp các Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của Bộ về tình hình thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo báo cáo tại cuộc họp, ngày 24/8/2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 40/2026/QH16 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Dự án được chia thành các dự án thành phần, tiểu dự án. Đến nay, dự án thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga) đã khởi công gói thầu XL01 tại 5 vị trí ga từ ngày 19/12/2025.

Ban Đường sắt đang thi công san lấp mặt bằng quảng trường tại 3 ga Lào Cai, Phú Thọ và Nam Hải Dương. Hai ga Bắc Hồng và Lương Tài chưa thể triển khai đồng loạt do mặt bằng được bàn giao nhỏ lẻ, xôi đỗ...

Với tuyến kết nối và quảng trường của 15 ga còn lại, các đơn vị đang khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự kiến hoàn thành để lựa chọn nhà thầu xây lắp và tổ chức thi công từ quý IV/2026.

Đối với dự án thành phần 2 (dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt), hồ sơ BCNCKT đang được tổng hợp, hoàn thiện để trình Hội đồng thẩm định. Các thủ tục pháp lý liên quan như báo cáo đánh giá tác động môi trường, khả năng đảm bảo thoát lũ, an toàn đê điều, xác định cấp độ thông tin của hệ thống thông tin... cũng đang được triển khai.

Cùng với đó, chủ đầu tư cũng đang thực hiện công tác lựa chọn tư vấn để lập, giám sát, thẩm tra công tác thiết kế kĩ thuật.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, công tác GPMB tại 6 địa phương và 1 tiểu dự án di dời đường điện còn chậm, do tiến độ triển khai cắm cọc GPMB chậm, chủ đầu tư còn thận trọng trong triển khai.

Bản đồ hướng tuyến dự án đường sắt Hà Nội-Lào Cai-Hải Phòng (Ảnh: Ban QLDA Đường sắt).

Trước đó, sáng 24/8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo Nghị quyết, điểm đầu dự án tại vị trí nối ray qua biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Nam Hải Phòng. Tuyến chính dài khoảng 363 km, các tuyến nhánh khoảng 63 km, đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng.

Về quy mô, dự án đầu tư mới đường đôi đoạn từ ga Bắc Hồng đến ga Nam Hải Phòng và đoạn từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm; các đoạn còn lại được đầu tư đường đơn. Tuyến sử dụng khổ đường 1.435 mm, vận chuyển kết hợp hành khách và hàng hóa.

Tốc độ thiết kế tối đa 160 km/h được áp dụng trên đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng. Đoạn qua khu vực đầu mối Hà Nội có tốc độ thiết kế 120 km/h, trong khi các đoạn còn lại là 80 km/h.

Về công nghệ, tuyến chính và đoạn nhánh nối từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm sử dụng sức kéo điện. Các tuyến nhánh kết nối cảng biển sử dụng sức kéo diesel và sẽ từng bước chuyển đổi sang đầu máy sử dụng năng lượng sạch.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 289.339 tỷ đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.