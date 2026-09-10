Nhiều tuyến xe khách liên tỉnh cũng được điều chỉnh lộ trình.

Cầu Thăng Long hạn chế xe tải, xe khách từ ngày 15-9. Ảnh: Tùng Lâm

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc tổ chức giao thông phục vụ thi công trạm cân phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2) được thực hiện từ ngày 15-9 đến 10-11-2026.

Tại khu vực đầu cầu phía Bắc, thuộc địa bàn xã Vĩnh Thanh, giai đoạn 1 sẽ rào chắn 2 làn đường chiều Hà Nội đi Đông Anh, dài khoảng 150m, dự kiến thi công trong 25 ngày. Các phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều trên 3 làn đường còn lại.

Sau khi hoàn thành giai đoạn này và bảo đảm điều kiện an toàn, 2 làn đường chiều Hà Nội đi Đông Anh được thông xe; 3 làn đường theo chiều Đông Anh đi Hà Nội sẽ được rào chắn để thi công. Khi đó, phương tiện lưu thông hai chiều trên 2 làn đường còn lại. Toàn bộ thời gian rào chắn, điều chỉnh giao thông dự kiến từ 15-9 đến 10-11.

Đáng chú ý, trong thời gian thi công, xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, bị cấm qua cầu Thăng Long từ 5h đến 24h hằng ngày. Tốc độ tối đa tại khu vực thi công được điều chỉnh giảm dần xuống 40km/h; các phương tiện cũng bị cấm dừng, đỗ trong khu vực thi công.

Đối với các phương tiện thuộc diện hạn chế từ các tỉnh phía Bắc có nhu cầu đi qua cầu Thăng Long xuống khu vực phía Nam cầu, Sở Xây dựng tổ chức phân luồng từ xa theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh.

Các xe khách tuyến cố định có điểm đầu, cuối tại Bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long sẽ tạm thời đi theo hướng Phạm Văn Đồng - Tân Xuân - An Dương Vương - cầu Nhật Tân và ngược lại. Phương án này áp dụng từ 5h đến 24h trong thời gian 15-9 đến 10-11.

Ngoài ra, nhiều tuyến xe khách liên tỉnh từ Bến xe Mỹ Đình đi các tỉnh phía Bắc như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Ninh... sẽ chuyển từ hướng cầu Thăng Long sang cầu Nhật Tân, sau đó đi An Dương Vương - Tân Xuân để nhập lại Vành đai 3.

Sở Xây dựng đồng thời gia hạn phương án tổ chức giao thông trên đường Đỗ Mười đến hết ngày 6-10; riêng phương án tại nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long phục vụ giai đoạn 1 được gia hạn đến 15-9.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị bố trí biển báo từ xa, lực lượng trực chốt 24/24h, phối hợp với cảnh sát giao thông để kịp thời xử lý khi xảy ra ùn tắc. Lưu lượng phương tiện, đặc biệt vào giờ cao điểm và cuối tuần, sẽ được theo dõi để điều chỉnh phương án khi cần thiết.