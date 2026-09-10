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Những dãy nhà phố hiện đại dần hình thành tại siêu dự án lấn biển Cần Giờ

| | Bất động sản

Sau hơn một năm thi công, khu đô thị lấn biển Cần Giờ đang thay đổi rõ nét, từ vùng biển cạn, vắng vẻ đến những dãy nhà phố liền kề hiện đại dần hiện hữu.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau hơn một năm khởi công, dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise đang từng bước thay đổi diện mạo. Từ vùng biển cạn, hoang sơ, vắng vẻ, nhiều hạng mục hạ tầng, nhà phố liền kề và công trình dịch vụ đang dần hiện diện.

Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ có diện tích 2.870 ha, quy mô dân số gần 230.000 người, được Tập đoàn Vingroup khởi công ngày 19/4/2025. Dự án được quy hoạch với các chức năng chính gồm đô thị du lịch biển, nghỉ dưỡng, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở và khách sạn, hướng tới khả năng đón khoảng 8-9 triệu lượt du khách mỗi năm.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy tại công trường là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các dãy nhà phố liền kề.

Nếu trước đây khu vực này chủ yếu là mặt bằng thi công, nhiều hạng mục mới dừng ở phần khung, thì nay diện mạo các dãy nhà đã rõ nét hơn. Nhiều căn nhà phố cơ bản hoàn thiện phần ngoài, được sơn, lắp kính, hoàn thiện mặt tiền và các hạng mục cuối cùng.

Cùng với quá trình hoàn thiện công trình, cảnh quan xung quanh cũng đang được triển khai, tạo nên diện mạo mới cho khu vực. Trên công trường, máy móc và công nhân hoạt động tại nhiều vị trí. Những dãy nhà phố liền kề nối tiếp nhau đang dần tạo thành các khu phố mới giữa khu vực từng là vùng biển cạn, vắng vẻ.

Đại lộ Thời Đại dài khoảng 12 km, rộng tới 120 m, được quy hoạch là trục giao thông chính của dự án. Dọc hai bên đại lộ, hàng nghìn cây xanh đã được trồng và chăm sóc, từng bước hình thành không gian giao thông, cảnh quan cho khu đô thị trong tương lai.

Tại khu vực VinWonders rộng khoảng 122 ha, các dãy nhà shop thương mại dịch vụ đang được xây dựng. Nhiều hạng mục đã hiện rõ hình hài, tạo nên những tuyến phố thương mại đang dần thành hình.

Ở phân khu Vịnh Ngọc, dọc tuyến đường Ánh Sáng, các dãy nhà liền kề cũng đang từng bước lộ diện. Trên công trường, các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện nhiều hạng mục.

Hạng mục chùa Quan Âm Nam Hải cũng đang được triển khai xây dựng “thần tốc”.

Theo quy hoạch, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ được chia thành 4 phân khu chính. Dự án có phạm vi lấn biển khoảng 1.357 ha, diện tích khu vực san nền khoảng 906 ha, với cao độ trên 2,9 m so với cao độ Hòn Dấu.

Phân khu A rộng hơn 950 ha, một mặt giáp Biển Đông (cửa sông Đồng Tranh), được định hướng phát triển khu ở sinh thái gắn với dịch vụ du lịch tại khu vực cửa ngõ khu đô thị.

Phân khu B có diện tích gần 660 ha, một mặt giáp Biển Đông, phía còn lại giáp tuyến đường nội bộ ven biển khu du lịch 30/4. Phân khu này được chia thành 4 đơn vị ở B1, B2, B3, B4 với tổng dân số dự kiến 75.000 người và một phân khu chức năng B5. Khu vực này được định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, các công trình dịch vụ - công cộng đô thị và đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

Phân khu C có diện tích khoảng 318 ha, hai mặt giáp biển, được chia thành 6 đơn vị ở từ C1 đến C6, với tổng dân số tối đa 41.364 người. Khu vực này được quy hoạch các công trình hỗn hợp, trong đó có nhóm nhà ở cao tầng cao tối đa 44 tầng, cùng trung tâm tài chính, kinh tế, thương mại - dịch vụ, văn phòng, bến cảng và các khu đô thị hiện đại với biệt thự, nhà ở liền kề, chung cư.

Phân khu D rộng khoảng 480 ha, gồm các đơn vị ở D1, D3, D4, D5 cùng khu chức năng dịch vụ du lịch D2 và khu chức năng E1. Khu vực này được định hướng trở thành trung tâm thương mại, nghỉ dưỡng cao cấp và đô thị hiện đại với các khu nhà ở liền kế, biệt thự.

Theo định hướng quy hoạch, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ được phát triển theo định hướng ESG, hướng tới không gian xanh và sinh thái. Dự án được định hướng sử dụng năng lượng tái tạo từ điện gió ngoài khơi, phát triển giao thông xanh và hệ thống metro kết nối đi trên cao.

Theo Lương Ý/VTC News

VTC News

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