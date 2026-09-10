Những dãy nhà phố hiện đại dần hình thành tại siêu dự án lấn biển Cần Giờ
Theo Lương Ý/VTC News |
10-09-2026 - 12:23 PM |
Bất động sản
Sau hơn một năm thi công, khu đô thị lấn biển Cần Giờ đang thay đổi rõ nét, từ vùng biển cạn, vắng vẻ đến những dãy nhà phố liền kề hiện đại dần hiện hữu.
- 10-09-2026
- 09-09-2026
- 08-09-2026
Theo Lương Ý/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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