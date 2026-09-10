Những dãy nhà phố hiện đại dần hình thành tại siêu dự án lấn biển Cần Giờ

Phân khu C có diện tích khoảng 318 ha, hai mặt giáp biển, được chia thành 6 đơn vị ở từ C1 đến C6, với tổng dân số tối đa 41.364 người. Khu vực này được quy hoạch các công trình hỗn hợp, trong đó có nhóm nhà ở cao tầng cao tối đa 44 tầng, cùng trung tâm tài chính, kinh tế, thương mại - dịch vụ, văn phòng, bến cảng và các khu đô thị hiện đại với biệt thự, nhà ở liền kề, chung cư.