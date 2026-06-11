Cầu gần 5.000 tỷ đồng nối TPHCM - Đồng Nai trước ngày hợp long

Không chỉ góp phần rút ngắn thời gian kết nối giữa các khu công nghiệp của Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cầu Phước An còn được kỳ vọng giảm áp lực cho quốc lộ 51 và các tuyến giao thông hiện hữu trong khu vực. Dự kiến, khi đưa vào khai thác, công trình sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển logistics, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa và hoàn thiện chuỗi cung ứng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.