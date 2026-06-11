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Cầu gần 5.000 tỷ đồng nối TPHCM - Đồng Nai trước ngày hợp long

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cầu Phước An giữ vai trò kết nối quan trọng TPHCM với Đồng Nai và các tỉnh miền Tây có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Hiện nay việc thi công cầu đang vượt tiến độ, dự kiến hợp long vào cuối tháng 6.

Cầu gần 5.000 tỷ đồng nối TPHCM - Đồng Nai trước ngày hợp long- Ảnh 1.

Những ngày này, trên công trường cầu Phước An, cây cầu vượt sông Thị Vải kết nối khu vực phường Phú Mỹ (TPHCM) với Nhơn Trạch (Đồng Nai) không khí thi công rộn ràng, đẩy nhanh tiến độ kịp thời hợp long vào cuối tháng 6.

Cầu gần 5.000 tỷ đồng nối TPHCM - Đồng Nai trước ngày hợp long- Ảnh 2.

Dự án cầu Phước An có tổng mức đầu tư khoảng gần 5.000 tỷ đồng, hiện đang được thi công bắc qua sông Thị Vải. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm giữ vai trò kết nối TPHCM với Đồng Nai, đặc biệt là kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cầu Phước An đưa vào khai thác, khoảng cách từ các tỉnh miền Tây đến Cái Mép - Thị Vải sẽ rút ngắn được 30km.

Cầu gần 5.000 tỷ đồng nối TPHCM - Đồng Nai trước ngày hợp long- Ảnh 3.

Sau 2 năm thi công, đến nay cầu Phước An đang vượt tiến độ khoảng 8 tháng. Có những gói thầu đã đạt hơn 90% tiến độ như gói thầu xây lắp 39.

Cầu gần 5.000 tỷ đồng nối TPHCM - Đồng Nai trước ngày hợp long- Ảnh 4.

Cầu Phước An là 1 trong 3 cây cầu có độ tĩnh không lớn nhất Việt Nam hiện nay và cầu dầm extradosed có khoảng cách giữa hai nhịp chính lớn nhất Việt Nam với 250m.

Cầu gần 5.000 tỷ đồng nối TPHCM - Đồng Nai trước ngày hợp long- Ảnh 5.

Dự kiến cuối tháng 6, liên doanh nhà thầu trên sẽ hợp long hai nhịp biên phụ sát với nhịp chính, tháng 7 sẽ hợp long hai nhịp chính.

Cầu gần 5.000 tỷ đồng nối TPHCM - Đồng Nai trước ngày hợp long- Ảnh 6.

Dự án cầu Phước An có tổng chiều dài gần 4,4 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,5 km. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với quy mô 6 làn xe cơ giới. Theo kế hoạch cầu sẽ hoàn thành vào tháng 6/2027.

Cầu gần 5.000 tỷ đồng nối TPHCM - Đồng Nai trước ngày hợp long- Ảnh 7.

Không chỉ góp phần rút ngắn thời gian kết nối giữa các khu công nghiệp của Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cầu Phước An còn được kỳ vọng giảm áp lực cho quốc lộ 51 và các tuyến giao thông hiện hữu trong khu vực. Dự kiến, khi đưa vào khai thác, công trình sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển logistics, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa và hoàn thiện chuỗi cung ứng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tăng vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Cát Lái, Long Hưng kết nối Đồng Nai với TPHCM

Theo An Yên

Báo Tiền Phong

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