Tăng vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Cát Lái, Long Hưng kết nối Đồng Nai với TPHCM

Đó là nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Cát Lái vừa được các đại biểu HĐND TP Đồng Nai khoá I biểu quyết thông qua vào sáng 11-6.

Cụ thể, dự án cầu Cát Lái có tổng mức đầu tư tăng từ hơn 20.600 tỉ đồng lên hơn 24.000 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ hơn 2.900 tỉ đồng lên hơn 4.400 tỉ đồng.

Phối cảnh cầu dây văng Cát Lái rực sáng trong đêm

Dự án cầu Cát Lái được chia thành 2 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1 bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường kết nối, các cầu trên tuyến đường từ tiếp giáp cầu dẫn cầu Cát Lái phía TP Đồng Nai đến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP Đồng Nai

Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, bao gồm cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn 2 đầu cầu phía TPHCM và phía TP Đồng Nai, tổng mức đầu tư gần 15.000 tỉ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Về phương án tài chính của dự án, vốn nhà đầu tư tham gia trong dự án (thực hiện Dự án thành phần 2) gần 15.000 tỉ đồng (chiếm hơn 62% tổng mức đầu tư); vốn chủ sở hữu hơn 2.200 tỉ đồng; vốn nhà nước trong dự án (thực hiện Dự án thành phần 1) hơn 9.000 tỉ đồng (chiếm gần 38% tổng mức đầu tư).

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất của toàn dự án là gần 127 ha, trong đó, trên địa bàn TP Đồng Nai là hơn 121 ha, trên địa bàn TPHCM khoảng 5,2 ha.

Phối cảnh cầu Long Hưng

Đối với Dự án cầu Long Hưng, các đại biểu HĐND TP Đồng Nai cũng đã biểu quyết thông qua tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 12.400 tỉ đồng lên hơn 12.700 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ hơn 776 tỉ đồng lên hơn 1.500 tỉ đồng.

Dự án được phân chia thành 2 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1, bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường nối, các cầu trên tuyến đường từ tiếp giáp cầu dẫn cầu Long Hưng phía Đồng Nai đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tổng mức vốn đầu tư gần 4.300 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công của TP Đồng Nai.

Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng cầu Long Hưng bao gồm cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn hai đầu cầu phía TPHCM và phía TP Đồng Nai, tổng mức vốn đầu tư hơn 8.400 tỉ đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Về phương án tài chính của dự án, vốn nhà đầu tư tham gia trong dự án hơn 8.400 tỉ đồng (chiếm 66,34% tổng mức đầu tư) thực hiện Dự án thành phần 2; vốn chủ sở hữu gần 1.300 tỉ đồng.

Với Dự án thành phần 1, vốn nhà nước thực hiện dự án gần 4.300 tỉ đồng. Dự án có thời gian xây dựng từ năm 2026-2029; thời gian hợp đồng dự án dự kiến từ năm 2026 đến thời điểm địa phương hoàn thành việc thanh toán vốn cho nhà đầu tư. Tổng nhu cầu đất sử dụng trong dự án trên địa bàn TP Đồng Nai khoảng 66 ha.

Việc thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án xuất phát từ việc điều chỉnh quy mô đầu tư, công suất dự án nhằm cập nhật phương án kiến trúc được lựa chọn và bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông phía TPHCM, phù hợp với quá trình hoàn thiện hồ sơ và yêu cầu thực tế triển khai dự án. Đồng thời, nhu cầu đất sử dụng của các dự án cũng tăng lên làm tăng phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.



