'Nỗi lòng' Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Doanh nhân không phải trọc phú sống sa đọa, họ bận bịu từ sáng và hàng chục năm không có ngày nghỉ

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tại tọa đàm “Changed vs Un-changed” (Thay đổi vs Bất biến) diễn ra vào ngày 27/11/2023 (Ảnh: Hội doanh nhân trẻ Việt Nam)

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và nỗi lo xóa mác doanh nhân bị coi là ‘trọc phú' 'sống sa đọa’

Vào tháng 11/2023, tại tọa đàm “Changed vs Un-changed” (Thay đổi vs Bất biến), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình từng bộc bạch: “Mục tiêu của tôi lúc ấy (khi ông Bình làm Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam - PV) chỉ có một thôi, là thay đổi cái cách nhìn của xã hội, thay đổi cả cách nhìn của hệ thống chính trị về những người doanh nhân”.

Chủ tịch FPT chỉ ra, việc xã hội thời điểm đó gọi những người doanh nhân là “bọn trọc phú", "bọn con buôn", "ăn trên ngồi chốc", "sống sa đọa” rất khác với những gì mà các doanh nhân làm. Họ bận bịu từ sáng, hàng chục năm không có ngày nghỉ, không có thứ 7 và chủ nhật.

Với lý do trên, tại thời điểm đó, ông Trương Gia Bình muốn khẳng định vị thế của đội ngũ doanh nhân, rằng họ là những người đang tạo ra giá trị tài sản, nộp thuế cho Đất nước, giải quyết các công tác xã hội.

“Nếu ngày xưa chúng ta đã một nắng hai sương thì bây giờ chúng ta làm việc cả đêm. Và doanh nhân cũng là những người có trái tim tử tế”, Chủ tịch FPT nói.

Cũng tại Tọa đàm, ông Bình nhấn mạnh thông điệp với tất cả doanh nhân trẻ Việt Nam: “Chúng ta phải tiếp tục khẳng định vai trò, hình ảnh của mình trong xã hội. Chúng ta phải trở nên là những con người đẹp nhất trong xã hội Việt Nam”.

Mỗi doanh nghiệp hôm nay đều đang mang trong mình một phần sứ mệnh dân tốc

Bước sang giai đoạn hiện tại, khi nhận thức xã hội và vị thế của doanh nhân đang dần thay đổi, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn đang mang trong mình vai trò lớn hơn, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của Đất nước.

Nhấn mạnh vai trò kiến quốc của các doanh nghiệp, vào tháng 4/2026, trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, ông Trương Gia Bình nhấn mạnh, kiến quốc không chỉ từ những điều lớn lao, mà còn có thể bắt đầu từ việc mỗi doanh nghiệp làm tốt nhất phần việc của mình và liên kết với nhau để đi xa hơn.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình (Ảnh: Báo Chính phủ)

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, bên cạnh giữ ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế, Chủ tịch FPT nhấn mạnh, chúng ta cần giải được một bài toán lớn hơn: Làm sao biến tiềm năng thành năng suất và những con số tăng trưởng; "khơi thông các nguồn lực" của toàn xã hội; nhà nước giữ vai trò kiến tạo, hơn một triệu doanh nghiệp giữ vai trò đồng hành.

Ông Bình tin tưởng, mỗi doanh nghiệp Việt Nam hôm nay đều đang mang trong mình một phần sứ mệnh của dân tộc. Khi doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ, trước hết là sự đồng hành về tư duy. Doanh nghiệp phải chuyển từ kinh doanh thuần túy sang "kiến tạo", từ "tối ưu lợi nhuận" sang "tối đa hóa giá trị đóng góp cho quốc gia". Đây không phải là khẩu hiệu mà là lựa chọn về cách làm.

Thứ hai là đồng hành bằng hành động cụ thể. Đó là đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đó là việc doanh nghiệp sẵn sàng giải những bài toán khó của đất nước.

Thứ ba là đồng hành bằng tinh thần vượt khó. Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh: càng khó khăn, người Việt Nam càng sáng tạo và kiên cường. Doanh nghiệp cũng vậy, khủng hoảng, doanh nghiệp không co cụm mà phải tìm cơ hội; trong thách thức, không né tránh mà phải bứt phá.

Ông Trương Gia Bình nhấn mạnh: "Doanh nghiệp kiến quốc" không phải là một danh xưng, mà là một hành trình. Hành trình ấy đòi hỏi sự dấn thân, bền chí và tiên phong làm những thứ mới. Kiến quốc không chỉ bắt đầu từ những điều lớn lao, mà còn bắt đầu từ việc mỗi doanh nghiệp làm tốt nhất phần việc của mình và liên kết, cùng chung tay để phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

"Chúng tôi xin cam kết: doanh nghiệp sẽ làm nhanh hơn, mạnh hơn, chấp nhận khó khăn nhiều hơn, theo đúng tinh thần mà Chính phủ đang dẫn dắt. Và tôi tin, nếu cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng hành động, thì tăng trưởng hai con số là kết quả tất yếu", Chủ tịch Tập đoàn FPT khẳng định.



