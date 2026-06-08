21 năm ‘chinh chiến’ tại nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, Phó Thủ tướng đưa ra đề nghị đặc biệt tới FPT

Tập đoàn FPT (Ảnh: Internet)

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, nhân dịp chuyến công tác tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31, sáng 8/6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm công ty FPT tại Nhật Bản.

Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.﻿

Sau khi lắng nghe đại diện FPT tại Nhật Bản phát biểu và chia sẻ những trụ cột chiến lược và kết quả hoạt động, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao, trân trọng tinh thần dám nghĩ, dám làm, sự quyết tâm, khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo và những kết quả kinh doanh tích cực của FPT.

Qua đó, FPT tại Nhật Bản đã góp phần vun đắp, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại - đầu tư.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại chuyến thăm công ty FPT tại Nhật Bản (Ảnh: VGP/Thu Sa)

Tại chuyến thăm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc FPT tiếp tục gặt hái nhiều thành công, là hình mẫu của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, mở rộng đầu tư không chỉ tại Nhật Bản mà còn tại nhiều quốc gia khác, đóng góp cho quan hệ song phương giữa hai nước.

Bên cạnh đó, khẳng định FPT là môi trường đào tạo rất thực chất, thực tiễn và rất cần thiết, Phó Thủ tướng đề nghị công ty tiếp tục đào tạo gắn chặt với thực tế, giảm bớt lý thuyết, tăng cường trải nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Nhận định hệ sinh thái giáo dục của FPT tại Việt Nam rất mạnh, Phó Thủ tướng mong với hơn 21 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản, doanh nghiệp sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên. Sau đó, mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo khác tại Việt Nam thông qua các chương trình kiến tập, thực tập.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị FPT tăng cường công tác nghiên cứu chính sách, thông qua các hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài để chia sẻ kinh nghiệm phát triển của quốc tế cho các bộ, ngành Việt Nam, đặc biệt là đối với các ngành, lĩnh vực mới như quản trị dữ liệu, ứng dụng AI trong quản lý nhà nước và lập pháp, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Cho rằng mỗi cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, người lao động của công ty tiếp tục là những đại sứ quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè Nhật Bản và quốc tế, Phó Thủ tướng mong muốn FPT "kể" cho bạn bè Nhật Bản nghe "những câu chuyện" về sự cần cù, chăm chỉ, trách nhiệm và khát vọng của người Việt Nam. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, "lối kể chuyện" thuyết phục nhất chính là bằng kết quả công việc, cuộc sống và những thành tựu.

"Chính phủ cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển, trong đó có việc thực hiện sứ mệnh vươn ra toàn cầu, tham gia sâu hơn và thực chất hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng", Phó Thủ tướng khẳng định.