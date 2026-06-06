Thông báo mới từ ứng dụng Grab

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Ngày 5/6, Grab cho biết, nền tảng sẽ chính thức triển khai dịch vụ GrabExpress Siêu Tốc tại một số khu vực từ ngày 8/6, nhằm đáp ứng nhu cầu giao nhận của người dùng.

Cụ thể, Grab sẽ triển khai dịch vụ này tại tỉnh Quảng Trị (khu vực Quảng Trị) và tỉnh Đồng Nai (khu vực Bình Phước).

Thông tin và giá cước dịch vụ GrabExpress Siêu Tốc tại hai khu vực trên được triển khai như sau:

Giá cước dịch vụ GrabExpress Siêu Tốc sắp được triển khai tại Quảng Trị và Đồng Nai (Nguồn: Grab)

Theo Grab, giá cước hiển thị trên Ứng dụng là giá cước đã bao gồm phần thuế suất thuế GTGT đã giảm còn 8%, áp dụng theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/06/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội.

Một thông báo khác từ Grab cũng cần được chú ý là việc ứng dụng bắt đầu triển khai dịch vụ GrabCar Xe Điện Plus từ ngày 5/6 tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (khu vực TP. Hồ Chí Minh).﻿

﻿Nền tảng nhấn mạnh, đội xe phục vụ bao gồm các dòng xe điện rộng rãi, có vị trí ngồi thoải mái và xe hybrid mới (xe sử dụng kết hợp động cơ đốt trong và động cơ điện). Đồng thời, GrabCar Xe Điện Plus vẫn đảm bảo các tiêu chí an toàn và chất lượng của tất cả dịch vụ di chuyển của Grab.

Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên khi sử dụng dịch vụ này tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (khu vực TP. Hồ Chí Minh) là 34.168 đồng. Giá cước áp dụng cho mỗi km tiếp theo là 11.782 đồng và giá cước tính theo thời gian di chuyển (sau 2km đầu tiên) là 498 đồng.