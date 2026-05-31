Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đúng 7 giờ ngày mai, một tính năng sẽ được hoạt động trở lại trên VNeID, người dùng cần nắm rõ

| | Kinh tế số

Dịch vụ này đang được tạm dừng để thực hiện chuyển đổi hệ thống.

Đúng 7 giờ ngày mai, một tính năng sẽ được hoạt động trở lại trên VNeID, người dùng cần nắm rõ- Ảnh 1.

Ứng dụng VNeID (Ảnh minh hoạ)

Theo thông báo trên ứng dụng VNeID, từ 17 giờ ngày 29/5 đến 7 giờ ngày 1/6, VNeID sẽ ngừng tiếp nhận yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để Bộ Công an nâng cấp hệ thống cấp Phiếu lý lịch tư pháp và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Như vậy, đến 7 giờ ngày mai (1/5), dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp chính thức được cung cấp trở lại trên ứng dụng VNeID và Cổng Dịch vụ Công quốc gia. Hiện, dịch vụ này đang được tạm dừng để thực hiện chuyển đổi hệ thống.

Đúng 7 giờ ngày mai, một tính năng sẽ được hoạt động trở lại trên VNeID, người dùng cần nắm rõ- Ảnh 2.

Thông báo trên ứng dụng VNeID

Thông tin này cũng đã được cơ quan Công an một số tỉnh thành thông báo tới người dân. Với việc nâng cấp này, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và khuyến khích công dân không đăng ký hồ sơ trong thời gian này. Mọi thắc mắc người dân có thể liên hệ qua số điện thoại 02053.800.005 để được hướng dẫn, xử lý.

Còn tại Lai Châu, Công an tỉnh thông tin thêm, đối với các hồ sơ người dân đã nộp trước 17 giờ ngày 29/5, hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh (cũ) vẫn duy trì trong vòng 1 tháng để tiếp tục xử lý và trả kết quả.

Cách đăng ký cấp lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Để đăng ký cấp lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID, người dân cần có tài khoản định danh cấp độ 2 và thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID để thực hiện các thủ tục hành chính

Bước 2: Chọn dịch vụ hành chính

Tại giao diện chính, người dùng chọn mục “Thủ tục hành chính” trong nhóm dịch vụ, sau đó tìm tới mục “Dịch vụ công Tư pháp” và chọn “Cấp phiếu lý lịch tư pháp”.

Bước 3: Tạo yêu cầu cấp phiếu

Tiến hành tạo mới yêu cầu, nhập đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân theo yêu cầu trên ứng dụng

Bước 4: Xác nhận hồ sơ và gửi yêu cầu

Kiểm tra kỹ thông tin đã nhập, sau đó nhấn “Gửi yêu cầu” để nộp hồ sơ điện tử đến cơ quan có thẩm quyền

Bước 5: Thanh toán lệ phí và hoàn tất thủ tục

Người dân thực hiện thanh toán lệ phí hồ sơ qua hình thức thanh toán trực tuyến và hoàn tất thủ tục.

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty bay 13 nghìn tỷ VND vì cho phép nhân viên dùng AI xả láng

Một công ty bay 13 nghìn tỷ VND vì cho phép nhân viên dùng AI xả láng Nổi bật

Công an thông báo khẩn tới tất cả những ai đã thực hiện giao dịch chuyển khoản có nội dung sau

Công an thông báo khẩn tới tất cả những ai đã thực hiện giao dịch chuyển khoản có nội dung sau Nổi bật

Công an điều tra giao dịch hàng triệu đồng của loạt thanh niên SN 2003, 2004, 2006, 2008

Công an điều tra giao dịch hàng triệu đồng của loạt thanh niên SN 2003, 2004, 2006, 2008

19:30 , 31/05/2026
Công nghệ WiFi 8 lộ diện

Công nghệ WiFi 8 lộ diện

17:30 , 31/05/2026
Huawei tung át chủ bài: Ngành bán dẫn thế giới liệu sắp có biến lớn?

Huawei tung át chủ bài: Ngành bán dẫn thế giới liệu sắp có biến lớn?

16:30 , 31/05/2026
Laptop Windows đầu tiên dùng CPU NVIDIA sẽ ra mắt trong tuần tới?

Laptop Windows đầu tiên dùng CPU NVIDIA sẽ ra mắt trong tuần tới?

15:30 , 31/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên