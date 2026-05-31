Một công ty bay 13 nghìn tỷ VND vì cho phép nhân viên dùng AI xả láng

Đó đại khái là những gì xảy ra với một công ty lớn nào đó, đến giờ vẫn chưa ai dám đứng ra nhận, khi hóa đơn sử dụng AI của họ trong một tháng chạm mức 500 triệu USD, tức hơn 13.000 tỷ đồng theo tỷ giá ngân hàng ngày 29/5/2026.

Một tháng. hơn 13.000 tỷ đồng. Không ai để ý cho đến khi hóa đơn đến.

Chuyện gì đã xảy ra?

Câu chuyện xuất hiện trong một bài báo của Axios ngày 28/5/2026, dựa trên thông tin từ một chuyên gia tư vấn AI giấu tên. Chuyên gia này cho biết một trong những khách hàng doanh nghiệp lớn của ông đã tiêu hết 500 triệu USD chỉ trong một tháng khi sử dụng Claude, trợ lý AI của công ty Anthropic.

Lý do? Đơn giản đến mức khó tin: công ty đó mua gói dùng Claude cho toàn bộ nhân viên, nhưng quên mất một bước quan trọng là đặt giới hạn xem mỗi người được dùng bao nhiêu, mỗi tháng không được vượt quá bao nhiêu tiền.

Không có giới hạn. Không có bảng theo dõi ai đang dùng bao nhiêu. Không có cảnh báo khi chi tiêu tăng bất thường. Mọi người cứ thế dùng thoải mái, và đồng hồ tính tiền cứ thế chạy.

Tại sao lại tốn nhiều đến vậy: Vì AI tính tiền kiểu điện nước, xài bao nhiêu trả bấy nhiêu

Để hiểu tại sao con số có thể phình to đến vậy, cần biết AI như Claude tính tiền theo cách khác hoàn toàn so với các phần mềm thông thường.

Phần mềm thông thường như Microsoft Word hay Zoom thường tính theo đầu người, trả một mức phí cố định mỗi tháng, dùng nhiều hay ít không ảnh hưởng đến hóa đơn. Nhưng AI như Claude tính theo "token", tức là theo lượng văn bản được xử lý. Mỗi câu hỏi bạn hỏi, mỗi tài liệu bạn nhờ phân tích, mỗi đoạn code bạn nhờ viết đều tiêu tốn một số lượng token nhất định, và số tiền tăng theo tỷ lệ thuận với lượng token được dùng.

Một nhân viên hỏi vài câu mỗi ngày thì không đáng kể. Nhưng khi hàng nghìn nhân viên cùng lúc dùng AI để viết code, phân tích báo cáo dài hàng chục trang, chạy các quy trình tự động chạy liên tục cả ngày lẫn đêm, con số nhảy lên rất nhanh.

Chuyên gia tư vấn mô tả tình trạng đó là "lượng token bùng nổ trên toàn tổ chức ngay khi quyền truy cập không giới hạn được cấp." Dùng nhiều AI coding agents, tức là các chương trình AI tự động chạy nhiều bước một mình không cần người giám sát, tốn token đặc biệt nhiều. Những tác vụ phức tạp như vậy có thể ngốn chi phí gấp hàng chục lần so với một câu hỏi đơn giản.

Nhân lên với hàng nghìn nhân viên, nhân tiếp với 30 ngày liên tục, không ai để ý, không ai tắt.

hơn 13.000 tỷ đồng.

Không công ty nào dám đứng ra thừa nhận

Không ai biết. Và đó chính là phần thú vị nhất của câu chuyện này.

Chuyên gia tư vấn nói với Axios nhưng không tiết lộ tên công ty. Axios đăng bài nhưng không thể xác nhận độc lập. Anthropic, công ty làm ra Claude, từ chối bình luận. Không có công ty lớn nào đứng ra nhận.

Điều đó cũng dễ hiểu. Không có CEO nào muốn đứng trước cổ đông và nói: "Chúng tôi vừa tiêu hơn 13.000 tỷ đồng trong một tháng vì quên đặt giới hạn chi tiêu AI."

Tom's Hardware nhận xét: với quy mô 500 triệu USD trong một tháng, danh sách những công ty có khả năng làm điều đó chỉ thu hẹp xuống còn rất ít tên. Đây không phải công ty nhỏ. Nhưng công ty đó là ai thì có lẽ sẽ mãi là bí ẩn.

Một loạt tập đoàn cũng vừa phải siết AI vì tốn quá

Câu chuyện 500 triệu USD là trường hợp cực đoan nhất, nhưng không phải duy nhất.

Microsoft, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới và cũng là nhà đầu tư chính vào OpenAI, vừa yên lặng rút giấy phép sử dụng Claude Code nội bộ cho phần lớn nhân viên. Lý do: chi phí mỗi kỹ sư khi dùng nặng lên tới 500 đến 2.000 USD mỗi tháng, tức từ khoảng 13 đến 53 triệu đồng chỉ cho một người, chỉ để dùng AI viết code.

Uber, công ty gọi xe toàn cầu, đã đốt hết toàn bộ ngân sách AI cho cả năm 2026 chỉ trong bốn tháng, tính đến tháng 4. Giám đốc vận hành của Uber thừa nhận chi phí đang ngày càng khó biện minh.

Amazon, thậm chí còn đóng cửa một bảng xếp hạng nội bộ theo dõi ai dùng AI nhiều nhất. Lý do: nhân viên đã bắt đầu cố tình tạo ra những câu hỏi vô nghĩa chỉ để leo bảng xếp hạng, tiêu tốn ngân sách mà không tạo ra giá trị gì.

Một chuyên gia AI từng làm ở Microsoft nói với Axios: các công ty có xu hướng dùng AI để làm những việc không ai muốn làm, thay vì những việc thực sự tạo ra doanh thu. Dùng AI để kiểm tra thời tiết. Dùng AI để viết email mà cũng có thể viết tay trong hai phút. Hiệu quả không cao, chi phí vẫn chạy.

Vậy bài học là gì?

Câu chuyện này không phải về AI quá đắt hay quá nguy hiểm. Claude và các AI tương tự vẫn đang tạo ra giá trị thật sự cho rất nhiều công ty và cá nhân.

Vấn đề là cách triển khai. Phần mềm thông thường mua bao nhiêu ghế thì trả bấy nhiêu tiền, không cần lo nhiều hơn. Nhưng AI tính theo lượng dùng, giống như điện hay nước, không phải giống như thuê một chỗ ngồi cố định. Và khi không ai theo dõi thì hóa đơn có thể tăng theo cấp số nhân trước khi ai kịp nhận ra.

Anthropic thực ra đã có sẵn các công cụ cho phép quản lý chi tiêu: bảng điều khiển theo dõi, giới hạn per user, cảnh báo khi vượt ngưỡng. Công ty trong câu chuyện này đơn giản là không dùng đến.

Fast Company tóm gọn lại rất chính xác: thời đại "bật AI cho tất cả mọi người và xem điều gì xảy ra" đang đến hồi kết. Cái đang thay thế nó là cách tiếp cận có kiểm soát hơn, nơi doanh nghiệp phải chứng minh AI đang tạo ra giá trị thực sự trước khi mở rộng quyền truy cập.

Còn công ty đã tiêu hơn 13.000 tỷ đồng trong một tháng thì vẫn đang im lặng. Hóa đơn đã được trả hay chưa, chưa ai biết. Tên công ty là gì, chưa ai dám nói.